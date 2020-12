Rostock

Dass Rostock eine neue Eis- und Schwimmhalle bekommen soll – darüber sind sich alle einig: Verwaltung und Politik, Vereine und auch Ortsbeiräte. Und auch dass der Neubau im Nordwesten – in Schmarl – entstehen soll, gilt als ausgemacht. Und dennoch ist nun eine neue Standort-Debatte entfacht: Denn dort, wo das Rathaus die Halle bauen will, könnte sie zum Problem werden – für die Hansemesse.

Nach jahrelangen Debatten macht die Bürgerschaft in Sachen Eis- und Schwimmhalle mächtig Druck – auch weil die bisherige Eishalle an der Schillingallee trotz Reparaturen langfristig nicht mehr zu halten ist. Bis Mai hat das Rathaus Zeit, einen konkreten Standort für den kombinierten Neubau vorzuschlagen. Bis August soll dann der Fahrplan für den Bau und die Finanzierung stehen.

48 Millionen aus der Stadtkasse

Rund 48 Millionen Euro soll das Vorhaben nach den aktuellen Schätzungen des kommunalen Immobilien-Entwicklers KOE kosten. Dessen Betriebsleiterin Sigrid Hecht hatte immer wieder betont, dass der Unterhalt einer kombinierten Halle für Schwimmer und Eissportler am Ende günstiger wird als zwei einzelne Neubauten. Denn: Die Abwärme der Kältetechnik soll für die Wärme im Bad genutzt werden. Das sei gut für das Klima, spare Energiekosten – und somit auch Geld aus dem Stadthaushalt.

Was die Standort-Suche angeht, ist das Rathaus offenbar weiter als bisher bekannt: Nach OZ-Informationen haben die Fachleute in den Ämtern insgesamt vier Flächen genauer untersucht. Ein Alternativ-Standort am Dierkower Damm sei schnell verworfen wurden, ebenso die Freifläche direkt vor der Hansemesse in Schmarl. Im Rennen sind nur zwei Flächen – und dazu gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen.

Messe-Chefin für „Hamburger Tor“

„Ich und mein Team – wir sind absolut für den Bau dieser neuen Eis- und Schwimmhalle. Und wir sind auch dafür, dass sie im Nordosten der Stadt entsteht“, sagt Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallen-Gesellschaft inRostock. Sie hat sich laut einem Schreiben an das Rathaus klar für eine freie Fläche am sogenannten Hamburger Tor ausgesprochen. Das Areal liegt zwischen dem S-Bahnhof Lütten Klein und der Hansemesse.

„Die Fläche sieht schauderlich aus. Wir kämpfen seit der Iga 2003 darum, dass dort etwas Sinnvolles entsteht“, so Burmeister gegenüber der OZ. Das Gelände sei gut zu erreichen – mit Bussen und Bahnen, aber auch mit dem Auto. Ausreichend Parkplätze – fast 500 – gäbe es im Umfeld des Bahnhofs auch und Rostock würde am „Hamburger Tor“ einen Missstand mit etwas Gutem beseitigen. „Das Entree der Messe würde spürbar aufgewertet.“

Der Bereich zwischen dem S-Bahnhof und der Hansemesse ist als „Hamburger Tor“ bekannt. Geht es nach Messe-Chefin Petra Burmeister, entsteht hier die neue Eis- und Schwimmhalle. Quelle: Ove Arscholl

Die andere Option, die noch auf dem Tisch liegt, lehnt sie jedenfalls ab: einen Bau der neuen Schwimm- und Eishalle neben der Messe-Rotunde. „Die Fläche brauchen wir bei großen Messen und Kongressen als Außengelände – zum Beispiel beim Deutschen Ärztetag 2021.“ In dem Positionspapier der Messegesellschaft schreibt Burmeister von wirtschaftlichen Verlusten, die „ihrer“ Gesellschaft durch einen Bau an der Rotunde entstehen würden.

Und Burmeister hat auch Bedenken, was die Erschließung des Geländes angeht: „Alle Besucher, die mit dem Auto kommen, müssten dann durch eine enge Einfahrt auf die Messeparkplätze. Das kann an Tagen mit Messe- und Schwimmhallen-Betrieb eng werden“, fürchtet sie. Und immerhin finden in „normalen“ Jahren 25 Messen und sechs Märkte in Schmarl statt – also an 31 Wochenenden.

Rathaus für Rotunde

Burmeister steht mit ihrer Sicht bisher aber allein da: Nach OZ-Informationen haben sich die Stadtplaner trotz der Bedenken der Messe-Gesellschaft für einen Bau der Eis- und Schwimmhalle auf dem Gelände ausgesprochen. Den hatte schon vor Monaten Iga-Park-Geschäftsführer Matthias Horn ins Rennen gebracht: „Zum einen können dann die selten genutzten Parkplätze der Messe besser ausgelastet werden. Zum anderen ergeben sich für das Hamburger Tor alternative Nutzungen, wie ein großes Büro- und Gewerbezentrum.“

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sieht das ganz ähnlich – weil es ihm auch um die Zeit geht: Auf dem Gelände der Messe bestünde Baurecht, dort könnte mit dem Bau der neuen Sport-Arena schon 2022, spätestens 2023 begonnen werden. „Nach umfassender Prüfung und Abstimmung bevorzugt die Verwaltung diesen Standort.“ Für das Hamburger Tor hat auch er andere Vorstellungen – ein Hotel soll dort angedacht sein. Von Streit mit Burmeister will er nicht sprechen: „Wir sind in einem intensiven Austausch.“

Von Andreas Meyer