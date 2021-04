Neue Eis- und Schwimmhalle in Rostock: Kommt sie jetzt nach Groß Klein?

Rostock

Auf zwei Dinge hat sich die Rostocker Bürgerschaft längst geeinigt: Die Hansestadt braucht eine neue, kombinierte Eis- und Schwimmhalle. Und die soll nach Schmarl. Zwei Standorte standen in diesem Viertel zuletzt zur Auswahl: Das Gelände neben der Rotunde der Hansemesse und das Areal nahe der S-Bahn, das sogenannte Hamburger Tor. Beide sind aber offenbar bei der Stadtverwaltung schon aus dem Rennen. Das verriet jetzt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Nachdem die OZ über Pläne eines möglichen Investors berichtet hatte, der nur eine Eishalle bauen will, bat der Sportausschuss der Bürgerschaft das Stadtoberhaupt zum digitalen Rapport. Auf der Videositzung am Mittwoch gab Madsen dann auch Einblicke in das bisherige Verfahren zur Standortsuche. „Was das Gelände an der Rotunde betrifft, sprechen ökologische Aspekte dagegen, dort zu bauen. Und am Hamburger Tor reicht die Fläche nicht“, so der OB.

Platzbedarf mehr als verdoppelt

Denn die Dimensionen des Bauvorhabens haben sich vergrößert. Für den Part der Eishalle steht bereits ein Investor parat – Immobilienunternehmer Matthias Große, der zugleich Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft ist. „Und er will Rostock neben Dresden und Oberstdorf zu einem Schwerpunktstandort machen. Sogar zum Bundesstützpunkt“, erklärte Lars Brandes, der kommissarische Leiter des Rostocker Sportamtes.

Lesen Sie mehr: Rostock ist eher heiß auf Eis – Kippen die Pläne für eine neue Schwimmhalle?

Bei den bisherigen Planungen war die Rostocker Stadtverwaltung immer davon ausgegangen, neben der Schwimmhalle noch eine Arena für Eishockey, Eiskunstlauf sowie Shorttrack zu bauen. Große will aber auch Curling und Eisschnelllauf mit aufnehmen und in der Hansestadt eine Halle für bis zu 20 Millionen Euro errichten, in der internationale Wettkämpfe möglich sind. „Bisher hatten wir für das gesamte Bauvorhaben rund 9000 Quadratmeter Flächenbedarf angedacht. Jetzt sind wir bei etwa 20 000 Quadratmetern“, so Brandes.

Flächen in Groß Klein in der Prüfung

„Auch eine Verlängerung der Messehalle war im Gespräch, reicht aber nicht aus. Aber wir haben noch entsprechend große Flächen, zum Beispiel in Groß Klein, nördlich des Klenow Tores. Das ist auch im Nordwesten und mit verschiedenen Verkehrsmitteln gut angebunden“, so Claus Ruhe Madsen. Die Kollegen der Stadtplanung seien gerade dabei, die Flächen auf ihre Eignung zu prüfen. Auf der Maisitzung der Bürgerschaft sollen dann Ergebnisse präsentiert werden.

In Groß Klein sieht OB Madsen noch Flächenpotenzial für eine Eis- und Schwimmhalle. Quelle: Peter Sandbiller

Den Mitgliedern des Sportausschusses gingen die Gespräche zwischen Stadt und dem potenziellen Investor, bei denen auch schon eine mögliche Betreibergesellschaft thematisiert wurde, bereits zu weit. Vor allem, da Matthias Große den Bau einer Schwimmhalle kategorisch ablehnt und als rein kommunale Aufgabe sieht. „Aber gerade der kombinierte Bau war aus ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja gefordert“, so Ausschussvorsitzender Karsten Kolbe (Linke). Christian Albrecht (Linke) machte noch einmal deutlich, dass seine Fraktion, aber auch die Mehrheit der Bürgerschaft von der dringenden Notwendigkeit des Baus einer neuen Schwimmhalle nicht abrücken würde.

Und auch die soll größer werden. „Wenn wir bauen, brauchen wir in der Schwimmhalle nicht nur eine 25-Meter-Bahn, wie bisher geplant, sondern 50 Meter, um neben dem Breitensport auch die Option für die Ausrichtung Deutscher oder Europameisterschaften zu haben“, so Brandes.

„Niemand schenkt uns einfach so etwas“

Dass es einen Investor gibt, der auch noch den sportlichen Hintergrund hat, sei laut Lars Brandes ein enormer Vorteil für die Stadt. „Man sollte sich das wirklich gut überlegen, wenn man so etwas ablehnt“, erklärte auch Ausschussmitglied Barbara Cornelius (SPD), die im Eiskunstlaufverein engagiert ist. Christian Albrecht wollte den Eindruck, dass die Stadt dem möglichen Investor für seine Bereitschaft unendlich dankbar sein müsste, aber so nicht stehen lassen. „Das ist ein Unternehmer. Der macht das, um Geld zu verdienen. Das ist auch nicht schlimm, aber wir sollten uns klar sein, dass uns niemand einfach so etwas schenkt“, so der Linke.

Lesen Sie mehr: Verkauf der Ospa-Arena – Das plant der Eigentümer

„Aber selbst wenn wir sagen, ‚hier ist das Grundstück‘, dann ist es längst nicht so, dass wir leicht jemanden finden. Wir müssen den Investoren Rostock schmackhaft machen, das sind scheue Rehe. Sagt er nein, dann sind wir zurück bei null“, erwiderte Oberbürgermeister Madsen.

Dennoch schließe die Stadt nicht aus, selbst zu bauen, sofern es mit dem Investor keine Einigkeit gibt. „In so einem Fall, kann ja auch die Finanzierung über Kredite erfolgen“, nannte Albrecht eine Option. „Extrem wichtig ist nur, dass beide Vorhaben zusammenkommen und wir nicht erst einen Eispalast bauen und dann in fünf Jahren dastehen und feststellen: ‚Oh, jetzt kriegen wir die Schwimmhalle da nicht mehr mit drangebaut‘“, so der Linke. Denn gerade die dritte Schwimmhalle sei das, was die Rostocker seit Jahrzehnten fordern.

Von Claudia Labude-Gericke