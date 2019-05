Rövershagen

In Gedenken an den Erdbeeranbauer Karl-Heinz Dahl hat Karls Erdbeer-Hof gemeinsam mit dem niederländischen Züchtungsbetrieb Flevo Berry am 31. Mai in Rövershagen eine neue Erdbeersorte vorgestellt. Zur feierlichen Präsentation der fruchtigen Neuigkeit waren neben dem Karls-Inhaber Robert Dahl (Sohn von Karl-Heinz Dahl) und dem Commercial Director von Flevo Berry, Steven Osterloo, rund 50 Erdbeerbauern und -experten aus Deutschland, Polen und den Niederlanden anwesend. Die neue frühe Erdbeersorte heißt Dahli. Geschmacklich zeichnet sich „Dahli“, die mehr als neun Jahre lang entwickelt wurde und ab dem kommenden Jahr an allen Karls-Erdbeerverkaufsständen zu kaufen ist, durch eine besondere Stabilität im Anbau sowie eine aromatische Süße im Geschmack aus. Zunächst war die neue Züchtung im November 2018 erstmals auf der expoSE, Europas Leitmesse für die Spargel- und Erdbeerenproduktion, in Karlsruhe vorgestellt worden, damals noch unter dem Namen Dahlia.

Doris Deutsch