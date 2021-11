Rostock

Randalierer haben auf einer städtischen Baustelle in Rostock einen größeren Schaden verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, betrifft der Vorfall den Neubau des Feuerwehrgebäudes im Stadtteil Dierkow.

Nach ersten Untersuchungen kippten die Täter am Sonntag größere Mengen an flüssigem Bitumen, das in dem Rohbau lagerte, über mehrere Etagen und setzten es in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte.

So soll die neue Feuer- und Rettungswache drei der Hansestadt Rostock an der Kreuzung Hinrichsdorfer Straße/Dierkower Allee aussehen. Quelle: Planungsgruppe Gestering | Knipping Architekten | Generalplaner PartmbB

Neue Rostocker Feuerwache soll eigentlich 2023 fertig werden

Mit flüssigem Bitumen wird der Bau in der Regel von außen gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Der Schaden wurde zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt, die genaue Schadenshöhe sei aber noch unklar.

In dem Stadtteil wird seit Ende 2020 eine Feuerwache für rund 28 Millionen Euro neu gebaut. Sie sollte nach bisheriger Planung Ende 2023 fertig sein.

Von RND/dpa