Sie ist gedacht für gute Laune, entspannte Begegnungen und lauschige Abende – doch schon vor dem Start sorgt die geplante „Sommerstraße“ Am Brink auch für Streit. Anwohner kritisieren, in die Projektplanung weder mit einbezogen, noch rechtzeitig informiert worden zu sein. Was sie befürchten und wie die Stadt reagiert.