Neue Galeria-Karte punktet mit zahlreichen Aktionen bei OZ-Lesern

Stadtmitte

Zahlreiche OZ-Leser kamen am Sonnabend in die Galeria Kaufhof in Rostock zu einem exklusiven Empfang. Filialleiter Johannes Hülsmann begrüßte die Gäste persönlich und überreichte Sekt zum Anstoßen. Anlass der Aktion war die neue Galeria-Karte. „Wir freuen uns über diese gelungene Aktion mit über 100 Gästen“, sagt Hülsmann. Viele Vorteile, Aktionen und Services wurden auf der Eventfläche des Kaufhauses vorgestellt.

Unter die Besucher haben sich auch Ruth und Manfred Müller gemischt. Die Rostocker genießen den Stadtbummel am Wochenende, auf die Aktion sind sie durch die Zeitung aufmerksam geworden. „Wir lesen die OZ seit über 30 Jahren und gehen hier gern einkaufen. Das passt“, erzählen sie. Besonders freue sich das Paar, an diesem Tag kostenfrei das Parkhaus nutzen zu dürfen. Nach dem Tortenanstich hält auch Sigrid Ihlenburg ihre neue Galeria Karte in den Händen. „Das ist eine tolle Aktion. Jetzt hoffe ich auf den Hauptgewinn.“ Alle Teilnehmer am neuen Galeria Programm haben die Chance auf eine Million Punkte im Wert von 10 000 Euro. Zur Aktion zog es auch Urlaubsgäste in das Kaufhaus. Rita und Oskar Sessler aus Baden-Württemberg genießen ihren Ostseeurlaub. Rostock finden sie „wunderschön“ und mischen sich gern in den Trubel der Stadt.

Grund für die neue Galeria-Karte ist der Ausstieg der Warenhauskette aus ihrer Partnerschaft mit Payback. Stattdessen setzt das Unternehmen nun auf ein eigenes Bonussystem mit vielen Vorteilen. Bisher gesammelte Punkte verfallen nicht und können bei anderen Payback-Partnern eingelöst werden. Auch die Payback-Karten von Galeria Kaufhof können weiterhin verwendet werden.

Von Lea-Marie Kenzler