Neue Gleise, neue Rohre: So kommen die RSAG-Bauarbeiten in Rostock voran

Rostock

Die Baggerschaufel setzt auf der Erdschicht auf und trägt einen Teil davon ab. Vorsichtig dreht der Bauarbeiter sein Fahrzeug und lädt den Inhalt der Schaufel auf die Ladefläche eine Kipplasters. „Fahr mal bitte ein Stück näher ran“, ruft er seinem Kollegen zu. Am Bauzaun in der Rosa-Luxemburg-Straße in Rostock steht ein kleines Mädchen und beobachtet neugierig das Geschehen. „Was machen die da?“, fragt sie. An ihr vorbei läuft ein Mann mit seinem Sohn. „Wir müssen mal gucken, wo wir hier rüberkommen“, sagt er und blickt sich um.

Seit Ende Juni lässt die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) auf einem circa 520 Meter langen Abschnitt der Straße zwischen dem Friedrich-Engels-Platz und dem Wilhelm-Külz-Platz beide Straßenbahngleise inklusive Unterbau und Entwässerung erneuern. „Wir kommen sehr gut voran. Die Arbeiten laufen gut, ich bin zufrieden“, sagt Reinhard Kröger, Polier der beauftragten Firma Strabag.

„Die größte Herausforderung sind die ganzen Querungen mit anderen Wasserleitungen und diversen Schutzrohren – da müssen wir drunter durch und aufpassen.“ Auch das Wetter spiele mit. „Am Sonnabend hat es zwischenzeitlich stark geregnet, das war nicht so gut. Ansonsten haben wir Glück“, sagt er gut gelaunt.

Straffer Zeitplan

Seit sechs Uhr morgens stehen Kröger und sein Team auf der Baustelle. „Wir arbeiten in zwei Schichten. Insgesamt wird hier sechs Tage die Woche von sechs bis 22 Uhr gearbeitet“, sagt er. „Schließlich wollen wir den Zeitplan einhalten.“ Am 9. Juli sollen die ersten Gleise, die auf dem Bauhof des Bauunternehmens angefertigt werden, mit Hilfe eines Krans verlegt werden – am 3. August soll es dann wieder möglich sein, mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof zu gelangen.

Bereits am 22. Juni wurde die Straße komplett gesperrt, Gleise wurden von einem Bagger hochgerissen, die Schienen zerkleinert und abtransportiert. Auch Betonschwellen seien entfernt und der Gleisschotter entsorgt worden. „Gleise haben durch den betriebsbedingten Materialverschleiß eine begrenzte Lebensdauer, ebenso wie Straßen. Angesichts der starken Befahrung des Streckenabschnitts durch vier Linien ist die erreichte Liegedauer von etwa 30 Jahren sehr positiv zu bewerten. Jetzt zeigt sich allerdings, dass die Schienen tatsächlich die zulässigen Grenzmaße erreicht haben“, erklärt RSAG-Sprecherin Beate Langner die Gleisbaumaßnahme, die insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro kosten wird.

Neue Entwässerung

Nach Entfernung der Schienen steht aktuell der Gleisunterbau inklusive der Herrichtung einer neuen Entwässerung an. „Wir sind dabei, einen Rohrgraben auszuheben, um dort die Gleisdränage zu verlegen“, erklärt Polier Kröger. „Die Rohre werden von einer Kiesschicht ummantelt, außerdem werden eine Tragschicht, Frostschutz und eine Schotterschicht aufgetragen.“

Zwölf Mitarbeiter sind pro Schicht im Einsatz. Neben den Bauarbeiten helfen sie auch Anwohnern, Passanten und Patienten der Facharztpraxis für Lungen- und Bronchialheilkunde. „Die Praxis befindet sich hier in der Straße. Da haben wir vorher mit dem Arzt besprochen, dass wir eine Lösung finden, dass die Patienten, die mit dem Auto vorfahren müssen, durchkommen“, erklärt Kröger. Und schon klingelt sein Telefon. Eine Frau aus der Südstadt möchte wissen, ob sie zur Praxis gelangt. „Melden Sie sich dann einfach bei uns“, antwortet er.

Geänderte Linienführung Statt sechs sind aktuell nur vier Straßenbahnlinien mit teilweise geänderter Linienführung im Einsatz, der Hauptbahnhof sowie die Haltestellen Stadthalle und Leibnizplatz sind bis 2. August nicht mit der Straßenbahn erreichbar. Alle vier Straßenbahnlinien sind tagsüber alle 10 Minuten, am Samstag alle 15 Minuten und abends sowie am Sonntag alle 30 Minuten unterwegs. Die Linie 6 fährt sonntags tagsüber sogar alle 15 Minuten für die Zoobesucher. Die Buslinien 22 und 23 fahren in verlängerter Linienführung ab Hauptbahnhof Nord über Goetheplatz und Schröderplatz bis zum Kröpeliner Tor, zudem gibt es zusätzliche Fahrten zwischen Hauptbahnhof Nord und Kröpeliner Tor.

Anwohner haben Fragen, Fahrgäste sind vorbereitet

Nach Angaben der RSAG hat es Fragen einzelner Anwohner gegeben – etwa zum Kfz-Verkehr während der Vollsperrung oder aber auch wegen der Lärmbelästigung. „Im Rahmen einer so umfangreichen Baumaßnahme lassen sich gewisse Einschränkungen und Lärmbelästigungen leider nicht gänzlich vermeiden“, sagt Beate Langner. Die Rückmeldung der Fahrgäste sei positiv ausgefallen. „Durch die Informationen im Vorfeld konnten sich die meisten Fahrgäste rechtzeitig auf die Veränderungen einstellen.“

Aufgrund des Corona-Lockdowns sind die Fahrgastzahlen des Rostocker Unternehmens im März zwischenzeitlich stark zurückgegangen – bis auf 31 Prozent der normalen Auslastung. Mittlerweile geht es wieder aufwärts. „In der letzten Woche vor den Sommerferien hatten wir knapp 96 000 Fahrgäste je Werktag in unseren Bussen und Straßenbahnen. In der ersten Ferienwoche waren es rund 90 000 Fahrgäste je Werktag“, sagt Langner. „Im Vergleich zu den Sommerferien 2019 haben wir damit aktuell rund 75 Prozent Auslastung in unseren Fahrzeugen.“

Von Katharina Ahlers