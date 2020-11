Etwa 50 Heuschrecken-Arten leben derzeit in MV, eine von ihnen ist neu bei uns eingewandert: die Südliche Eichenschrecke. Wie das in Südwesteuropa heimische Insekt nach Norddeutschland gekommen ist, ist noch unklar. Wer der Schrecke begegnet, kann den Forschern der Universität Rostock aber helfen. So geht es.