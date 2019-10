Rostock/Güstrow

In zwei Stunden mit dem Zug von Rostock nach Berlin – der Jubel über die neue Bahnverbindung war groß. Eine Stadt jedoch fühlt sich abgehängt: „Es gibt keinen Halt in Güstrow, dabei ist das der Verkehrsknoten mitten in Mecklenburg“, bedauert Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock.

Mit Star...