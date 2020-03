Rostock

Behaglich lehnt sich Nicole Benedick in ihrem schwarzen Ledersessel zurück und blickt durch die Panoramascheibe. Gemeinsam mit ihrer Freundin Claudia Vetter hat sie es sich am Sonnabend in der ersten Klasse im oberen Teil des neuen Doppelstock-Intercity-Zuges bequem gemacht, der in wenigen Minuten seine erste Fahrt von Rostock nach Berlin antreten und künftig auf der neuen Strecke Rostock – Berlin – Dresden unterwegs sein wird. „Es ist toll, dass wir bei der Premiere dabei sein dürfen. Der Zug ist sehr modern und komfortabel“, lobt die 43-jährige Rostockerin.

Zur Galerie Die OZ hat sich vor der ersten Fahrt von Rostock nach Berlin im Zug umgeschaut

Auch am Bahnsteig sorgt der Zug im weißen IC-Design mit rotem Streifen und übergroßen Türen für Aufsehen. Viele Rostocker sind gekommen, um sich den ersten von insgesamt neun Zügen anzuschauen, die künftig auf der neuen Linie fahren werden. Insgesamt 17 gebrauchte Intercity-Züge des Herstellers Stadler vom Typ „Kiss“ hatte die Deutsche Bahn von der österreichischen Westbahn gekauft. Acht davon fahren seit gestern ganztägig im Zwei-Stunden-Takt auf der neuen Linie. Ab 2021 soll ein neunter Zug dazukommen, mit dem zurzeit noch Testfahrten gemacht werden. Damit tauscht die Bahn die rund 40 bis 50 Jahre alten IC-Züge der Strecke gegen die neueren Modelle aus, die rund zwei Jahre alt sind.

„Das Innendesign schlägt alles“

„Doppelstock ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das Innendesign schlägt alles. Im Vergleich zu den alten IC ist das eine totale Aufwertung“, sagt Jörg Drefahl. Er muss es wissen, seit 1980 arbeitet er als Fahrdienstleiter. Gemeinsam mit seiner Frau Manuela darf er ebenfalls der ersten Fahrt beiwohnen. „Das ist schon etwas Besonderes, das hat man ja nicht täglich“, sagt er.

Mehr als 300 Sitzplätze, WLAN, zwei Cafés, zwei Rollstuhl- und acht Fahrradstellplätze sowie moderne Fahrgastinformationssysteme stehen den Reisenden im neuen IC künftig zur Verfügung. Panoramascheiben im Ober- und Unterdeck sollen für einen schönen Ausblick sorgen. Vier Stunden und 19 Minuten dauert laut Fahrplan die Fahrt von Rostock nach Dresden. Die Strecke ist bundesweit die erste innerhalb der Initiative „Starke Schiene“, mit der die Bahn ihr Fernverkehrsnetz ausbauen und die Zahl der Passagiere bis 2030 auf 260 Millionen verdoppeln will.

In zwei Stunden mit der Bahn von Rostock nach Berlin

Wer nach der Eröffnung vom neuen Hauptstadt-Flughafen BER fliegen will, kann direkt von Rostock bis zum Flughafen fahren. Rund zwei Stunden dauert die Fahrt von Rostock nach Berlin. Auch für Berliner sei die neue Strecke äußerst attraktiv, so Joachim Trettin vom Vorstand der DB Regio AG. „Um 7.36 Uhr steigen die Urlauber in Berlin in den Zug, um 10.01 Uhr sind sie am Alten Strom in Warnemünde.“ Das gelte zumindest ab Mai, wenn das neue digitale Stellwerk in Warnemünde fertig sei. Die Idee, Urlauber aus Sachsen und Berlin künftig bequem auf der Schiene nach MV zu holen, gefällt auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Das ist ein wichtiges Signal vom Bund, darüber freuen wir uns sehr“, sagte er. „Künftig werden wir viele Menschen aus der Welt nach Rostock holen und von hier in die Welt schicken.“

Zugtaufe : „Mecklenburgische Ostseeküste “

„Es ist toll, dass Rostock als größte Stadt des Landes künftig rhythmisch an Berlin angebunden ist“, betonte auch Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD). Zusammen mit den Regionalexpress-Zügen sei Rostock künftig im Stundentakt mit der Hauptstadt verbunden. Gemeinsam tauften Pegel, Madsen und Trettin den neuen IC am Sonnabend auf den Namen „Mecklenburgische Ostseeküste“.

Und wie sich die „Mecklenburgische Ostseeküste“ auf der Schiene anfühlt, konnten Martin Höhn und seine Söhne Luis (13) und Joris (9) am Sonnabend dann auch gleich testen. „Wir freuen uns riesig, dass wir mitfahren können, und werden uns einen schönen Tag im Deutschen Technikmuseum in Berlin machen“, so Martin Höhn.

Lesen Sie mehr:

Gratis-Nahverkehr für ganz Deutschland? Kommunen winken ab

Bahnreisende werden seltener bestohlen oder verletzt

Zur Autorin

Von Stefanie Büssing