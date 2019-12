Rostock

Der Ausstellungstitel geht tatsächlich auf ein Zitat Walter Kempowskis zurück „Ich möchte Archiv werden“ hatte er als 10-Jähriger bei einem Sonntagsspaziergang geäußert. Was dem lütten Walter als Berufswunsch so unbedarft über die Lippen ging, das sollte sich später erfüllen. Walter Kempowski wurde nicht nur Schriftsteller, sondern auch Sammler, Bewahrer und Archivar.

Ein Jahr Vorbereitungszeit für die Ausstellung

Diese vielen Seiten von Walter Kempowski – 1929 in Rostock geboren und 2007 in Rotenburg/ Wümme gestorben – zeigt die neue Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Rostock. Die Idee für die Schau hatte Katrin Möller-Funck, Leiterin des Kempowski-Archivs in Rostock. Sie konzipierte gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Carolin Krüger diese Ausstellung, „ein Jahr lang dauerte die Arbeit daran“, so Carolin Krüger. „Für ein Museum ist das auch eine Herausforderung“, räumt Museumsleiter Steffen Stuth ein, „denn Schriftsteller arbeiten mehr eindimensional“. Doch diese Schau zeigt, dass man dem Besucher ein Schriftstellerleben auch plastisch vor Augen führen kann.

Zur Galerie Die Schau läuft noch bis zum 22. März 2020

Die Kempowskis – eine bürgerliche Familie aus Rostock

Willkommen also im Kempowski-Kosmos - die neue Ausstellung ist in vier Teile gegliedert. Zunächst wird die Familie Kempowski beleuchtet, auf diese Weise wird das bürgerliche Leben einer Rostocker Familie gezeigt. In diesem Teil wird auch die damalige Alltagskultur sichtbar. Doch durch den Zweiten Weltkrieg wurde auch die Familie Kempowski zerrissen. Karl Georg Kempowski, das Familienoberhaupt, fiel 1945 an der Ostfront. Mit dem Kriegsende 1945 endet dieser Abschnitt der Familiengeschichte – das bürgerliche Leben war für die Kempowskis vorbei.

Die Haftzeit in Bautzen war Trauma, aber auch Quelle der Schriftstellerei

Dann wird in der Ausstellung die Haftzeit in Bautzen thematisiert, wo Walter Kempowski von 1948 bis 1956 als Zuchthaushäftling einsaß. Vorausgegangen war die Verurteilung durch die sowjetische Besatzungsmacht wegen Spionage. Dokumentiert wird Kempowskis Haft in einem abgedunkelten Raum im Museum, der hier als „Erinnerungsraum und Echokammer“ fungiert. Unterstützt wird der starke Eindruck durch Haftzeit-Erinnerungsfetzen, die als Audiodokumente eingespielt werden. Einerseits war die Haft in Bautzen für Walter Kempowski ein Trauma, andererseits aber auch der Auslöser für die schriftstellerische Karriere. Und das führt den Ausstellungsbesucher in den nächsten Raum, in dem er einen Einblick in das umfangreiche Werk Walter Kempowskis erhält, zu dem nicht nur Romane, sondern unter anderem auch Tagebücher, Kinderbücher und Hörspiele gehören. Es gibt einen kleinen Einblick in Kempowskis Arbeitsweise, zu sehen sind unter anderem Werkpläne für Romane. Eine animierte Werkübersicht illustriert die enorme Schaffenskraft Walter Kempowskis bis zum Lebensende hin.

Eine große Leidenschaft für die Erinnerungskultur

Und dann wird schließlich die Arbeit als Aufheber, Bewahrer und Archivar dokumentiert. Denn das Credo von Walter Kempowski lautete: „Ich bin kein Sammler, ich möchte bewahren.“ Hatte die von Kempowski gepflegte Erinnerungskultur bereits Eingang in sein schriftstellerisches Werk gefunden, in der er die eigene Familiengeschichte verarbeitete, so waren die von ihm initiierten Erinnerungsprojekte sehr viel umfassender und damit natürlich vielschichtiger. So zum Beispiel das gewaltige „Plankton“-Projekt, das auf Sammlungen von Umfragen von zahllosen Zeitzeugen basiert. Im Sinne von Walter Kempowski realisierte die in Berlin lebende Künstlerin Simone Neteler ein „Rostocker Plankton“, das Stimmen von Bewohnern der Hansestadt zu einem „kollektiven Erinnerungsmosaik“ zusammenfügt. Es liegt in Audioform vor und ist in dieser Ausstellung erstmals zu hören. Nicht mehr verwirklichen konnte Walter Kempowski ein multimediales Kunstwerk namens „Ortslinien“, das in Form eines kollektiven Tagebuchs realisiert werden und durch die zusammengetragenen Erinnerungen ein „räumliches Zeitgefühl“ vermitteln sollte. Zu allem erfährt der Besucher in diesem Teil der Ausstellung mehr.

In der Ausstellung wird das Schriftstellerleben plastisch

Was eigentlich nur mit Literatur zu tun hat, wird in dieser Ausstellung zu einem multimedialen Erlebnis. Die Ausstellungstücke kommen nicht nur aus dem Kempowski-Archiv, sondern auch aus dem Kulturhistorischen Museum oder dem Archiv der Akademie der Künste Berlin.

Ein sinnlicher Zugang zur Literatur

Damit gehen die Ehrungen im Jahr des 90. Geburtstags von Walter Kempowski in die letzte Phase. Bereits im Frühjahr war der Schriftsteller in Rostock mit einer wissenschaftlichen Tagung gewürdigt worden. In dieser Ausstellung findet der Besucher auch einen sinnlichen Zugang zum Kempowski-Werk.

„ Walter Kempowski: Ich möchte Archiv werden“, ist zu sehen bis zum 22. März 2020 im Kulturhistorischen Museum Rostock, geöffnet immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

Von Thorsten Czarkowski