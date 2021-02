Biestow

Rostock bekommt eine neue Kindertagesstätte. In Biestow entsteht durch den Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung (KOE) gerade ein 3,127 Millionen Euro schwerer Neubau. 111 Kinder sollen hier noch in diesem Jahr betreut werden. Das Besondere: Das pädagogische Konzept ist auf eine enge Zusammenarbeit mit der Seniorenresidenz Ährenkamp, die gleich gegenüberliegt, abgestimmt.

Die Kita folgt einem inklusiven Ansatz. Träger der Einrichtung ist die Rostocker Volkssolidarität. „Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung“, sagt Kathleen Lührs, Bereichsleiterin der Kindertagesstätten. Eröffnet werden soll das Haus im August 2021. Krippen- und Kitaplätze sind noch dringend zu vergeben.

36 Krippen- und 75 Kindergartenplätze

Der Neubau der Kindertagesstätte in Biestow entsteht auf Grundlage einer Bedarfsanalyse vom Amt für Jugend, Soziales und Asyl. Dass die Volkssolidarität mit ihrem Konzept den Zuschlag für die neue Kita bekommen hat, freut Kathleen Lührs, Katharina Fehrmann und Renate Lettrari-Burtzlaff besonders. Das Frauenteam arbeitet auf Hochtouren an den Vorbereitungen für die Neueröffnung. Katharina Fehrmann wird die Kita in Zukunft leiten.

Zusammen mit Kathleen Lührs von der Volkssolidarität und der ehemaligen Schulleiterin Renate Lettrari-Burtzlaff werden derzeit Möbel bestellt, Raum-, Ernährungs- und Mehrgenerationenkonzepte erarbeitet, ein Erzieherteam gebildet und Kinder gesucht. „Wir nehmen sehr gern noch Anmeldungen entgegen“, sagt Lührs. 36 Krippen- und 75 Kindergartenplätze wird es für Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren geben.

Viel Licht, gemeinsames Kochen, offene Atmosphäre

Besonders hervorzuheben, so Lührs, seien die bodentiefen Fenster und das offene und moderne Raumkonzept. Ein großes Atelier, ein Werkstattraum, Bewegungs- und Mehrzweckzimmer reichern die Möglichkeiten der neuen Kita an. Damit die Kinder nicht in ihren Gruppenräumen essen müssen, gibt es einen eigens dafür vorgesehenen Raum: die „Kinnerkök“. Von hier aus führt eine Terrasse in den Garten. „Im Sommer wird dann auch schon mal draußen gegessen“, erklärt Fehrmann. Das Essen der Volkssolidarität sei sehr frisch und gesund.

„Ich hatte noch nie so gutes Essen, es schmeckt wie bei Mutti zu Hause“, sagt Lührs mit einem Lächeln. Die Kinder können ihre Kaffeemahlzeiten außerdem selbst zubereiten. „Wir werden herrlichen Kuchen backen“, kündigt die künftige Kita-Leiterin an. Die Kinder sollen sich in Zukunft in der Kita mit dem Namen „De Südergören“ frei bewegen und ihre Aktivitäten selbst aussuchen können. Im Außenbereich wird es zwei Spielplätze geben.

Kathleen Lührs (v. l.), Katharina Fehrmann und Renate Lettrari-Burtzlaff besprechen die Pläne für die neue Kita „De Südergören“ in Biestow. Quelle: L. Kenzler

Lese-Omas gesucht

Dass die Seniorenresidenz Ährenkamp mit 135 Wohnungen genau gegenüberliegt, ist ein willkommener Zufall. Das pädagogische Konzept der Kita habe man auf diesen Umstand abgestimmt. Für die Verflechtung von Jung und Alt ist Renate Lettrari-Burtzlaff zuständig. Die Pädagogin und ehemalige Schulleiterin ist ehrenamtlich mit an Bord. Sie strickt Konzepte, wie ein Miteinander aussehen kann, setzt sich für Kinder und Senioren ein.

Fakten & Zahlen 3,127 Millionen Euro kostet der Neubau. 1 Million Euro Förderung gab es aus dem Investitions­programm „Kinder­betreuungsfinanzierung 2017–2020“. Im März 2020 war Baubeginn. Die Planersind MPP Architekten + Ingenieure. Träger ist die Volkssolidarität Rostock. 111 Kinder können die Kita „De Südergören“ ab August 2021 besuchen. Anmeldungen unter: kita-anmeldungen@vs-hro.de und 0173 / 58 533 17

„Viele alte Menschen sind einsam, der Umgang mit Kindern tut ihnen gut. Auf der anderen Seite gibt es auch Kids, die ihre eigenen Großeltern selten oder gar nicht sehen“. Lettrari-Burtzlaff wolle Rentnern die Möglichkeit geben, sich einzubringen und auch eigene Vorschläge umzusetzen. „Es werden Lese-Omas gesucht. Gemeinsam backen, spielen, Plattdeutsch lernen – vieles ist möglich“. Das alles passiere natürlich freiwillig.

Dachbegrünung, Wärmeschutz und Akustikdecken

Das zwei­geschossige Gebäude sei vollständig barrierefrei erschlossen, sagt Janine Bode vom KOE und fügt hinzu: „Schwellen­lose Übergänge zwischen den einzelnen Räumen sowie breite Durchgänge ermöglichen ein unbeschwertes Fortbewegen.“ Um den klimatischen Herausforderungen zu begegnen, erhalte der Neubau eine extensive Dach­begrünung. Damit sich die Räume im Sommer nicht zu sehr aufheizen, wird von außen ein sommerlicher Wärmeschutz installiert. „Die Regulierung der Lautstärke innerhalb des Gebäudes erfolgt durch den Einbau von Akustikdecken“, so Bode.

Anmeldungen nehme die Volkssolidarität jederzeit gern per Mail oder telefonisch bei Kathleen Lührs und Katharina Fehrmann entgegen: kita-anmeldungen@vs-hro.de, 0173 / 58 533 17

Von Lea-Marie Kenzler