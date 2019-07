Rostock

So süß bekommt man Coffee to go selten serviert: Lara Heinsel (19) befüllt ein Waffelhörnchen mit einem Bällchen Mascarpone-Creme, in dem sich kaffeegetränkte Löffelbiskuits verstecken. Tiramisu im Eiskugel-Format – mit dieser neuen Leckerei will Marcel Hübner (29) Rostock den Sommer versüßen. Der Gastronom hat in der Breiten Straße das „Waffelmisu“ eröffnet.

Test mit Tochter

„Das gibt es nirgendwo sonst“, sagt Marcel Hübner. Die Idee, das italienische Dessert als Kugel im Eishörnchen anzubieten, sei ihm eines Abends zu Hause auf der Couch gekommen. „Ich liebe Tiramisu und dachte mir: ‚ Tiramisu auf die Hand, das wär’s doch‘. Am nächsten Tag hab’ ich mir meine Lütte geschnappt und es mit ihr gleich ausprobiert.“ Hübners kleine Tochter ist von Misu, wie ihr Papa seine Kreation nennt, begeistert.

Patent auf Dessert

Als auch Freude und Verwandte für seine Süßspeise schwärmen, fasst Marcel Hübner den Entschluss, daraus ein Geschäft zu machen. Und weil er selbst das Tiramisu-Bällchen in der Waffel für eine runde Sache hält, hat er es zum Patent angemeldet. Schließlich hat er damit noch viel vor.

Kette mit Kugeln

Andere sollen in seinem Namen Naschkatzen die Kugel geben. „Franchise-Unternehmen wären ein Traum.“ Sein „Waffelmisu“ will er potenziellen Lizenznehmern im kommenden Frühjahr auf der Gastromesse Internorga schmackhaft machen.

Leckeres aus der Luke

In diesem Sommer aber muss sich das Konzept erst einmal in Rostocks Fußgängerzone bewähren. Dort, wo die Fast-Food-Kette Subway Sandwiches serviert, hat Marcel Hübner Anfang Juli sein „Waffelmisu“ eröffnet. Als Shop-in-Shop-System. Aus der Luke, aus der zuletzt die Eiswerkstatt Softeis verkaufte, reichen Storemanager Florian Wilk (22) und Lara Heinsel jetzt Misu aus.

Erdbeer-Bad für Biskuits

Vier Sorten sind aktuell im Angebot: der Klassiker mit einem Schuss Espresso und drei Frucht-Varianten. Bei Letzteren baden die Biskuits statt im Koffeingetränk in Erdbeer-, Himbeer- oder Mangopüree. „Diese Sorten können auch Kinder essen“, erklärt Marcel Hübner. Für kleine Süßspatzen sei die kühle Tiramisukugel eine gute Alternative zum Eis. „Sie kleckert nämlich nicht.“

Damit die cremige Kalorienbombe auch bei hochsommerlichen Temperaturen nicht verdirbt, verzichtet Hübner auf Eier im Dessert. Im Misu stecke neben den Biskuits nur „Zucker, Sahne, Mascarpone und ganz viel Liebe“, sagt er.

Aus eigener Produktion

Neben Misu hat Hübner auch klassisches Kugeleis im Angebot. Das lässt er von der Rostocker Manufaktur „Food & Ice Creativ“ produzieren. Das Tiramisu stellt er selbst her, in Dierhagen Strand. Hinter den Dünen des Ostseebades führt er seit drei Jahren zusammen mit seiner Frau das Lokal Störtebeker. Hier tischt der gelernte Restaurantfachmann seinen Gästen Steaks, Fisch und Burger auf.

Waffeln am Stiel

Lässt ihm das Tagesgeschäft die nötige Zeit dazu, tüftelt Marcel Hübner in der Küche an neuen Rezepten. „Ich experimentiere und probiere leidenschaftlich gern.“ Zu seinen Eigenkreationen zählen verschiedene Punsche. Die wolle er im Winter im „Waffelmisu“ ausschenken. Einen heißen Neuling hat er auch für kühle Sommertage geplant. „Wir wollen frische Waffeln am Stiel anbieten.“

Neuer Food-Trend?

Marcel Hübner hofft, dass viele Rostocker bei seiner Dessertkugel to go anbeißen. Mit seiner kulinarischen Neuauflage des Klassikers aus Bella Italia will er einen neuen Food-Trend setzen. Er selbst kann den Tiramisubällchen kaum widerstehen. Deshalb kommt ihm in diesem Sommer wohl auch nichts anderes in die (Eis)-Tüte.

Antje Bernstein