Neue Liste: Silo in Rostock steht jetzt unter Denkmalschutz

Schwerin

Die Zahl der Denkmäler in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Ende 2020 waren in den Listen der Landkreise, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städte 31 231 besonders schützenswerte Bauten eingetragen, 11 weniger als ein Jahr zuvor, wie Landeskonservatorin Ramona Dornbusch der Deutschen Presse-Agentur sagte. „30 Denkmale wurden neu in die Denkmallisten aufgenommen, 41 mussten gelöscht werden.“

Verlust von Erinnerung: Mehr Löschungen als Neuaufnahmen

Ausnahmsweise gelöscht werden könne ein Denkmal, wenn an ihm nicht mehr ablesbar sei, was seinen Wert ausmacht, etwa weil es einsturzgefährdet ist oder nicht mehr gerettet werden kann. Das betraf im vergangenen Jahr zum Beispiel mehrere Wohnhäuser in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Bützow (Landkreis Rostock) und Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damit gehe immer auch Erinnerung und gewachsenes Stadtbild verloren, so Dornbusch. Als besonders tragisch sieht sie den Verlust einer 1926 für die Herstellung und Unterbringung eines Zeppelins errichteten Luftschiffhalle in Suckow, einem Ortsteil von Güstrow (Landkreis Rostock), an.

Anzeige

Lesen Sie auch: Archäologie-Fachgruppe erhält Denkmalpreis des Landes MV

Dorfkirche Thulendorf: Kleinod aus dem Mittelalter wird saniert

„Kulturdenkmale erzählen auf unmittelbare Weise von unserer Vergangenheit. Sie machen Geschichte begreifbar und ermöglichen einen besonderen Zugang zu unseren kulturellen Wurzeln und Traditionen“, erklärte Dornbusch. Wichtig sei deshalb die wissenschaftliche Erfassung, Erforschung und Dokumentation der Denkmäler nach landesweit einheitlichen Standards. Dies sei die Voraussetzung für ihren Schutz und ihre Pflege.

Immer öfter: Baudenkmäler aus DDR-Zeit

Die Bauten, die 2020 neu in die Denkmalliste aufgenommen wurden, sind sehr unterschiedlich: Dazu zählen etwa ein Kantorhaus an der Kirche in Gingst (Landkreis Vorpommern-Rügen), das im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammt und das die Kirchengemeinde eigentlich abreißen wollte. In Wolkow bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kam ein kleines Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert auf die Liste. Es war bei bisherigen Erfassungen offenbar übersehen worden.

Rostock bekam mit dem Silo 2 auf der Silohalbinsel ein neues Denkmal deutlich jüngeren Datums. Das 40 Meter hohe Lagergebäude des Stuttgarter Architekten Paul Bonatz (1877-1956) stammt aus den 1930er Jahren und gilt als eine herausragende neuzeitliche Dominante im Stadtbild. In Güstrow wurde die Bronzeskulptur „Archimedes“ von Bildhauer Gerhard Thieme (1928-2018) auf dem Markt aus dem Jahr 1979 unter Schutz gestellt.

Neubrandenburg: Das Hochhaus-Wandbild "Die Quelle" von Wolfram Schubert, zu DDR-Zeiten Vorsitzender des Bezirksverbandes Bildender Künstler, prägt das Bild in der Neustrelitzer Straße in der Südstadt. Der Gebäudekomplex ist im Jahr 2020 unter Denkmalschutz gestellt worden. Quelle: dpa

„Immer häufiger hat die Denkmalfachbehörde zu prüfen, ob in der DDR entstandene Sachen einen Denkmalwert besitzen und in die Denkmallisten einzutragen sind“, berichtete Dornbusch. So stellten die Behörden im vergangenen Jahr in Neubrandenburg ein Plattenbau-Hochhausensemble mit Kaufhalle und Kindereinrichtung in der Neustrelitzer Straße und Geschwister-Scholl-Straße unter Schutz. Es wurde 1980 bis 1985 errichtet, und das Denkmalamt bescheinigt ihm einen hohen baugeschichtlichen und künstlerischen Wert. „Das bauliche Ensemble besitzt zudem hohen Zeugniswert für die Geschichte Neubrandenburgs und für die Politik- und Sozialgeschichte der späten DDR“, so die Landeskonservatorin.

Finanzielle Hilfe für Baudenkmäler

Das Land unterstützt Denkmaleigentümer bei Bauvorhaben - allerdings übersteigt die Nachfrage deutlich die bereitstehenden Mittel. Im vergangenen Jahr wurden demnach 32 Anträge mit einem Volumen von rund 2,1 Millionen Euro bewilligt. „Knapp 94 Prozent hiervon entfallen auf dringend erforderliche Notsicherungsmaßnahmen“, erläuterte die Landeskonservatorin. Wesentlich mehr förderungswürdige Anträge seien eingegangen. Dornbusch: „2020 waren es insgesamt 78 Anträge mit einem beantragten Volumen von 7,5 Millionen Euro.“ Der Fördertopf sei seit Jahren nicht größer geworden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür können die Landkreise für die Notsicherung von Guts- und Herrenhäusern versuchen, über den Strategiefonds des Landes an Geld zu kommen. Dornbusch zufolge stehen dort noch 825 000 Euro zur Verfügung. 175 000 Euro seien bisher für Notsicherungen an vier Gutshäusern und Gutsanlagen bewilligt worden.

Über Bundesprogramme für den Denkmalschutz, die zum Teil vom Land kofinanziert werden, floss 2020 weiteres Geld für Projekte. Dazu gehörten Arbeiten an der Dorfkirche in Baabe, am Pavillon in Luplow, an der Kirche Neuburg, an der Dorfkirche Sellin, am Schloss Stavenhagen und an der Burgruine in Torgelow. Finanzielle Unterstützung gab es demnach auch für das Teehaus und die Orangerie Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte), das Schloss Gadebusch (Nordwestmecklenburg) und die Toranlage der Burg Spantekow (Vorpommern-Greifswald).

Von Iris Leithold