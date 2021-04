Rostock

Südstadt statt Holbeinplatz? In einem neuen Wohngebiet statt an einer Hauptstraße? Der Islamische Bund und die Rostocker Stadtverwaltung haben offenbar einen neuen Standort für den Bau einer Moschee in der Hansestadt gefunden.

Nach OZ-Informationen soll das muslimische Gotteshaus im geplanten neuen Baugebiet „Groter Pohl“ entstehen. Dort, wo vor kurzem noch Kleingärtner Obst und Gemüse anbauten. Vor allem die gläubigen Muslime drücken nun auf das Tempo: „Die Stadt muss endlich mehr tun, als nur den guten Willen zu bekunden“, sagt Maher Fakhouri, der Vorsitzende des Islamischen Bundes.

Umstrittener Kirchen-Bau

Knapp zwei Jahre ist es her, da sorgte der Bau der Moschee für Aufregung in Rostock: Direkt am Holbeinplatz, an einer der meistbefahrenen Straßen des Landes, sollte das Gotteshaus entstehen. Die Hansestadt – damals noch unter Führung von Alt-Oberbürgermeister Roland Methling – hatte dem Islamischen Bund das Grundstück in allerbester Lage angeboten.

Doch der Grundstücksdeal scheiterte – vor allem am Geld, aber auch, weil es massive Proteste gegen das Vorhaben gab. Allen voran von der AfD, die monatelang zu Demos in der ganzen Stadt aufrief. Seitdem ist es ruhig geworden um das Vorhaben. „Für den Holbeinplatz lag ein konkretes Angebot der Stadt vor. Aber die Pacht war zu hoch, das hätten wir uns nicht leisten können“, sagt Fakhouri. Nach OZ-Informationen wollte Rostock 35 000 Euro pro Jahr für das Areal haben.

Maher Fakhouri ist Vorsteher des Islamischen Bundes in Rostock. Quelle: Michael Schißler

Zwischen Feuerwache und Uni

Mehrere Standorte für die Moschee waren seitdem im Gespräch. „Auch im Nordwesten Rostocks wären aus unserer Sicht Grundstücke für den Bau infrage gekommen“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. Am Ende habe sich die Stadt aber dafür entschieden, dem Islamischen Bund eine „nahe liegende Lösung“ anzubieten – in der Südstadt.

„Der Oberbürgermeister hat festgelegt, dass der Neubau einer Moschee im B-Plan ‚Groter Pohl‘ eingeordnet und demzufolge nahe dem heutigen Standort ermöglicht wird“, sagt Kunze. Diese Lösung war schon vor Jahren im Gespräch: „Zwischenzeitlich gab es aber andere Planungen auf dem Areal.“

Stillstand seit Monaten

Für Fakhouri ist die Südstadt eine ideale Lösung: Dort ist die Gemeinde schon seit Jahren zu Hause. In einer alten Baracke. Schon vor zehn Jahren gab es einen Architekturwettbewerb für einen Neubau – gestartet von der Stadt, der Hochschule Wismar und dem Islamischen Bund. Die Entwürfe sehen einen modernen Bau vor – ohne Minarett, das den Stadtteil überragt. Am Groten Pohl, so Fakhouri, wäre eine Moschee weiterhin gut zu erreichen – mit dem Auto, dem Fahrrad, aber auch Straßenbahnen und Bussen.

Das Modell eines möglichen Moschee-Neubaus in Rostock: Der Entwurf stammt aus einem Architekturwettbewerb aus dem Jahr 2010. Quelle: Jens Büttner/dpa

Bis zu 1,5 Millionen Euro will der Islamische Bund für den Neubau ausgeben. Funktional soll der Bau sein, ein Zuhause für die Gemeinde. „Zur Gemeinde gehören 300 bis 400 Gläubige, die vor Corona-Zeiten regelmäßig zum Freitagsgebet in die Moschee gekommen sind“, so Fakhouri.

Das Problem: „Seit einem Jahr wissen wir, wo wir hinsollen. Aber seitdem haben wir nichts mehr von der Stadt gehört.“ Die Gemeinde will sich an das zuständige Stadtplanungsamt und auch an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wenden: „Wir brauchen mehr als Lippenbekenntnisse, sondern ein konkretes Angebot. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden, wollen für den Neubau Geld sammeln.“ Das gehe aber nur, wenn die Stadt sich zu einem Standort und auch zu Pachtkosten konkret äußere. „Noch haben wir das Geld nicht zusammen.“

Gemeindeleben stark eingeschränkt

Die Corona-Pandemie treffe auch das religiöse Leben der Muslime in der Hansestadt hart: „Unter den aktuellen Umständen macht das alles wenig Spaß“, sagt Fakhouri. Normalerweise würden die Gläubigen beim Freitagsgebet dicht an dicht stehen. Das gehöre dazu, auch als Zeichen des Zusammenstehens und der Solidarität. „Das ist aber nicht möglich. Abstand halten ist auch bei uns angesagt.“

Eine alte Baracke an der Schlesingerstraße ist bisher der Sitz der Moschee. Quelle: Michael Schißler

Um das Risiko beim Beten zu minieren, gibt es zwei Freitagsgebete. Jeder Besucher muss sich online registrieren. Das traditionelle Waschen, auch das gemeinsame Kochen und Essen fallen aus. „Wir waren drei Monate komplett geschlossen“, so Fakhouri. „Es gibt kaum noch etwas, das uns verbindet. Jeder macht sein Gebet und geht dann wieder.“ Er hofft auf bessere Zeiten. In einem Neubau in der Südstadt, ohne Corona-Pandemie.

Von Andreas Meyer