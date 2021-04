Neue Namen: Rostocks Straßen sollen weiblicher werden 

Rostock

Rosa Luxemburg, Clara Zetkin oder auch Berta von Suttner sind in Rostock echte Ausnahmeerscheinungen: Nach der Nobelpreisträgerin und den beiden Politikerinnen sind in der Hansestadt nämlich Straßen benannt worden. Und was die Straßenschilder an der Warnow angeht, sind Namenspatroninnen nach wie vor ganz klar in der Minderheit. Nicht mal 100 der um die 2000 Straßen, Wege und Plätze in Rostock sind nach Frauen benannt.

Ein Bündnis aus Fraueninitiativen will das ändern: Die Ehre einer eigenen Straße – sie soll in der Hansestadt vorerst nur verdienten Frauen vorbehalten sein. Denn davon gab es eine ganze Reihe in der Rostocker Geschichte.

Bündnis sammelt Unterschriften

Bereits seit dem Frauentag im März sammelt der Verein „Amanda“ Unterschriften, um eine Änderung der immerhin mehr als 15 Jahre alten Regeln für Straßenbenennung in Rostock auf die Tagesordnung der Bürgerschaft zu bringen: „Bis ein Gleichstand erreicht ist, sind personenbezogene Benennungen vorrangig nach weiblichen Persönlichkeiten vorzunehmen“, heißt es auf Aktionspostkarten.

Begründung: Wege, Plätze, öffentliche Orte seien ein „Sinnbild der lokalen Erinnerungskultur“ – und in der würden Frauen offenbar weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen. „Das sei 2021 längst nicht mehr zeitgemäß“, so Kristina Koebe vom Aktionsbündnis.

„Verdient hätten es viele Frauen“

Unterstützung aus der Politik haben die engagierten Damen bereits sicher – zum Beispiel von Anne Mucha. Sie sitzt für die SPD in der Bürgerschaft. „Noch immer gibt werden in vielen Bereichen des Lebens Männer und Frauen nicht gleich behandelt. Dieses ‚Problem‘ finden wir nicht nur in der Arbeitswelt oder der Politik, es fängt halt schon bei kleinen Dingen an – wie bei Straßenbenennung“, sagt die junge Kommunalpolitikerin.

SPD-Politikerin Anne Mucha fordert, dass mehr Straßen in Rostock nach Frauen benannt werden. Quelle: Ove Arscholl

Und da Rostock wächst und in den kommenden Jahren in diversen Baugebieten auch neue Straßen entstehen, sollten diese nach Frauen benannt werden. „Denn verdient hätten es viele Frauen aus der Rostocker Stadtgeschichte“, so Anne Mucha – und sie nennt auch gleich Beispiele: Im Jahr 1909 wurde zum Beispiel Elisabeth Bernhöft zur Wegbereiterin für zehntausende Frauen nach ihr. Die damals 29-Jährige war die erste Studentin an der Uni Rostock. Eine Straße mit dem Namen der Germanistin und Pädagogin gibt es bis heute nicht. Auch Hildegard Emmel (1911-1996) wurde eine solche Ehre bisher nicht zu teil. Die Germanistin war die erste Frau, die in Rostock habilitieren durfte – Anfang der 1950er Jahre.

„Aber auch in der maritimen Geschichte unserer Stadt gibt es sicher herausragende Frauen“, so Mucha. Ein denkbarer Name: Regina Schmid. Sie war die erste Frau in der DDR, die an Bord eines Schiffes in den Offiziersrang aufsteigen konnte – als Produktionsleiterin in der Hochseefischerei, im Fischkombinat Rostock.

Linke will Vorschläge sammeln

Dass Rostocks Straßen weiblicher werden sollen – auch Linken-Chefin Eva-Maria Kröger hält das für überfällig. Und die Hansestadt steht mit diesem Ansinnen nicht alleine dar: „In Magdeburg wurde jüngst eine Quotenregelung beschlossen: Drei von vier Straßen werden dort künftig nach Frauen benannt“, so Kröger.

„In der Gleichstellungspolitik spricht man oft darüber, dass Frauen und ihre Leistungen im öffentlichen Raum sichtbarer sein sollen. Dazu gehören natürlich auch Straßennamen. Denn das vertraute Straßenschild macht neugierig und bewahrt somit Geschichte. Wer hat noch nicht gegoogelt, wer der Mensch auf dem eigenen Straßenschild war?“ Kröger will nun die Bürger aufrufen, Vorschläge einzureichen – und: Die Geschichtsexperten der Stadt sollen eine Datenbank mit den Biografien verdienter Rostockerinnen aufbauen. „Das wäre der erste Schritt.“

Jeder Stadtteil hat eigene Regeln

Im Rathaus hingegen glauben die Fachleute nicht, dass es so einfach gehen wird mit der Gleichberechtigung auf den Straßenschildern: „Es muss auch passen“, sagt Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Was er meint: Für viele Viertel und Stadtteile in Rostock gibt es nämlich bereits genaue Regeln, nach wem oder was Straßen benannt werden sollen.

Ortsamtsbereich/Ortslage Themen Lichtenhagen Kleinstädte Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins Groß Klein Namen aus dem maritimen Bereich Lütten Klein I Inseln und Orte Vorpommerns Lütten Klein II Skandinavische Städte Evershagen Schriftsteller Schmarl Seefahrer Reutershagen I Widerstandskämpfer, Orte in Österreich Reutershagen II Widerstandskämpfer Komponistenviertel Komponisten Altreutershagen Begriffe aus Fritz Reuters Werken Hansaviertel Norddeutsche Städte Gartenstadt Pflanzen- und Tiernamen Südstadt Wissenschaftler Brinckmansdorf Begriffe aus John Brinckmans Werken Dierkow-Neu Politiker, Baumeister/Architekten Dierkow-West, Dierkow-Ost Dichter, Vogelnamen (plattdt.) Toitenwinkel internationale Politiker, botanischeBezeichnungen Biestow/Biestow-Ausbau Begriffe aus der Tradition des Ortsteiles undder Landwirtschaft

„In Lichtenhagen zum Beispiel werden Straßen nach Kleinstädten aus Schleswig-Holstein und MV benannt – Eutiner Straße, Möllner Straße, zum Beispiel“, so Matthäus. Kolumbus, Jantzen, Amundsen sind Namensgeber für Straßen in Schmarl: „Dort sollen die Wege und Plätze nach Seefahrern benannt werden.“ In Evershagen kommen nur Schriftsteller als Namenspatron oder -patronin infrage, in der Gartenstadt nur Pflanzen- oder Tiernamen, in Brinckmansdorf ausschließlich Begriffe aus John Brinckmans Werken. „Wir sollten diese Logik beibehalten“, so der Senator. Und außerdem: „Fast zwei Drittel unserer Straßen sind nicht nach Menschen benannt.“

Aber Matthäus hat gleich auch einen Vorschlag, wo Frauennamen auf den Straßenschildern passend wären: „In der Südstadt benennen wir Wege nach Wissenschaftlern. Wenn wir jetzt am Groten Pohl und am Pulverturm neue Wohngebiete erschließen, können wir dort ein Zeichen setzen – und verdiente Forscherinnen würdigen. Idealerweise natürlich Rostockerinnen.“ Eine davon könnte Eva Fiesel sein. Die Sprachwissenschaftlerin wurde 1891 an der Warnow geboren. An der Uni Rostock studierte und promovierte die Jüdin, ehe sie 1934 in die USA auswanderte. Dort wurde sie die damals einzige Dozentin an der renommierten Yale University.

Von Andreas Meyer