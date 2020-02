Neue Operette am Volkstheater Rostock: Immer auf der Jagd nach der ganz großen Liebe

Rostock

Fast sah es so aus, als hätte die Operettenpremiere „Der Vetter aus Dingsda“ vor einem zwar fast ausverkauften, aber dennoch nahezu leeren Zuschauersaal stattfinden müssen. Erneut streikten am Sonnabend Bus- und Straßenbahnfahrer. Umso erfreulicher, dass nur wenige Plätze tatsächlich leer blieben.

Das Publikum erlebte eine vergnügliche Inszenierung der bekanntesten Operette von Eduard Künnecke. In Szene gesetzt wurde sie von Dominik Wilgenbus, der nach „Frau Luna“ nun seine zweite Operette am Volkstheater zeigt. Dabei vertraut Wilgenbus voll auf die Musik, wenn er die Figuren agieren lässt. Die Norddeutsche Philharmonie lieferte die beschwingten Melodien, geführt von Kapellmeister Martin Hannus.

Gut aufgelegtes Ensemble

Das Premierenpublikum erlebte ein gut aufgelegtes Ensemble, gesanglich sicher, spielerisch witzig. Allen voran die Sopranistin Anne Steffens als Julia de Weert, Katarzyna Wlodarcyk als ihre kecke Freundin Hannchen und Václav Vallon als August Kuhbrot, der mit seiner weichen Tenorstimme überzeugte. „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ gehört bis heute zu den bekanntesten Schlagern der Operette.

Träume von der großen Liebe

Zunächst vergeblich hofft dieser plötzlich auftauchende Wandergesell auf die Liebe Julias. Die nämlich hat ihrem Cousin Roderich die Treue geschworen. Der ist vor sieben Jahren nach Batavia ausgewandert und hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Doch die naive Julia hält sich an ihr Versprechen, träumt von der großen Liebe und glaubt an die Kraft des Mondes.

Geld und Intrigen

Onkel und Tante ( Mario Klein und Petra Nadvornik) wollen ihr reiches Mündel am liebsten mit bereits erwähntem August verheiraten, der ist nämlich ihr Neffe. So könnte das schöne Geld in der Familie bleiben. Weil sie ihn aber seit dessen Geburt nicht gesehen haben, erkennen sie August natürlich nicht. Der verguckt sich gleich bei der ersten Begegnung in Julia und die in ihn. Sie fühlt sich aber an ihr Versprechen gebunden. Als der echte Roderich auftaucht, stellt sich heraus, dass er in Saus und Braus gelebt und Julia längst vergessen hat. Bei seiner Rückkehr begegnet er zuerst Hannchen. Beide verlieben sich und so wird am Ende doch noch alles gut, weil die Liebe siegt. Hurra!

Spiel auf schiefer Ebene

Als Spielfläche hat sich Bühnenbildnerin Sandra Linde eine schiefe Ebene ausgedacht. Sie ist gleichzeitig Esstisch, Garten und Tummelplatz für Verliebte. Eingerahmt wird die Fläche durch Stühle, überdimensioniert bis kinderstuhlklein. Deren Aufgabe erschließt sich nicht ganz. Die schrillen und überzeichneten Kostüme von Sandra Münchow sind Hingucker mit viel Tüll, grellen Farben, falschen Muskeln und Schenkeln. Mehr Schein als Sein eben und nicht ausnahmslos hübsch anzuschauen.

Noch sechs Vorstellungen bis Ostern „Der Vetter aus Dingsda“ wurde 1921 in Berlin uraufgeführt. Es handelt sich um die bekannteste Operette von Eduard Künnecke. Weitere Vorstellungen am Volkstheater Rostock: 8. und 28. Februar sowie am 1. März. Bereits jeweils 18.45 Uhr gibt es unter dem Titel „Operettenführer live“ eine Einführung zur Inszenierung. Bis Ostern sind insgesamt sechs Vorstellungen geplant. Besucher, die am Sonnabend wegen des Streiks nicht zur Premiere anreisen konnten, können ihre Karten gegen eine andere Vorstellung des Stücks umtauschen.

Immer die gleiche Kleidung

Einen Kostümwechsel habe ich bei den Damen des Stücks vermisst. Die Handlung zieht sich über mehrere Tage hin. Nachvollziehbar ist die gleiche Dienstkleidung bei der Dienerschaft. Hier muss die Figur des Dieners Hans unbedingt erwähnt werden. Als Hans im Hängerchen, der gern anders sein würde, wenn er denn könnte, dennoch dienstbeflissen ist, zeigt Christoph Kayser großes komödiantisches Talent.

Jagd nach einem Phantom

Auch heute, knapp 100 Jahre nach der Uraufführung bietet „Der Vetter aus Dingsda“ zuerst Unterhaltung, die die Sehnsucht nach heiler Welt zum Ausdruck bringt. Aber sie kann durchaus auch zum Nachdenken anregen, darüber ob sich das lange Warten auf die große Liebe lohnt oder nicht. In Zeiten von Tinder, Parship und Co. hat die Jagd auf das Phantom der vermeintlich großen Liebe im Idealzustand längst begonnen. Dabei ist sie manchmal so nah und kommt einfach zur Tür herein.

Von Grabriele Struck