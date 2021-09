Nienhagen

In Belgien sind sie das Nationalgericht: 25 Euro verlangen die Restaurants am Grote Markt, Brüssels weltberühmten Marktplatz, pro Portion. Fritten inklusive. Ein gutes Geschäft für die Gastwirte – und bald auch für Mecklenburg-Vorpommerns existenzbedrohte Fischer? Eine weltweit mehr denn je gefragte Delikatesse könnte für den gefährdeten Berufszweig im Land nämlich die Rettung sein: Miesmuscheln.

Vor Nienhagen (Landkreis Rostock) wollen Wissenschaftler der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischer (LFA) beweisen, dass die Muschelzucht in der Ostsee Sinn macht – gleich aus mehreren Gründen. Denn die Muscheln sollen nicht nur verkauft werden, zuvor sollen sie bei der Fischzucht helfen und die Ostsee sauberer machen. „Im Idealfall gibt es nur Gewinner“, sagt Dr. Florian Peine, der Leiter des Projektes Miesmuschelaquakultur bei der LFA.

Aquakulturen – aber nachhaltig

Von dem Forschungsprojekt ist von Land aus wenig zu sehen. Nur ab und an tauchen zwischen den Wellenbergen ein paar Bojen auf – und einige Hundert Meter weiter ein großer schwimmender Ring. Jeweils darunter verbergen sich die Aquakulturen der LFA-Forscher.

In der Ostsee vor Nienhagen (Landkreis Rostock) erforscht das Land den Einsatz von Aquakulturen. Quelle: Andreas Meyer

Wissenschaftler Peine weiß, dass bei vielen Konsumenten beim Begriff „Aquakultur“ sofort die Alarmglocken schrillen – und dass so mancher unweigerlich an riesige Fischfarmen in den Fjorden Norwegens oder Schottlands denkt, an die ökologischen Probleme dort und an Abermillionen kranker Fische. „Wir wollen es deshalb anders machen“, sagt Peine deshalb sofort. „Wir wollen an unseren Küsten keine riesigen Aquakulturen – sondern kleine, nachhaltige Zuchten, von denen unsere Fischer wieder leben können.“

So soll es funktionieren

Und der Plan, wie das gelingen soll, klingt ebenso simpel wie genial: Unter dem riesigen Ring und einem zweiten „Träger“ züchten die LFA-Experten Fische in Netzen. Bachsaiblinge, Schnäpel, Lachsforellen. „Das wurde schon zu DDR-Zeiten in der Ostsee ausprobiert“, sagt Peine.

An diesen Leinen in der Ostsee vor Nienhagen (Landkreis Rostock) werden die Miesmuscheln gezüchtet. Quelle: Andreas Meyer

Ein Problem der Aquakulturen konnte damals aber noch nicht gelöst werden: die Eutrophierung. „Die Ausscheidungen der vielen Fische auf engem Raum und auch die Futtermittel, die danebengehen, belasten die See und somit andere Lebewesen.“ Und genau an dieser Stelle kommen die Miesmuscheln ins Spiel, die an langen Leinen unter den besagten Bojen angesiedelt werden. Sie sind die Saubermänner der Aquakultur: „Sie filtern Stickstoffe und Phosphat aus dem Wasser. Alles, was die Fische übrig lassen und ausscheiden.“

„Miesmuscheln sind lebende Biofilter. Sie arbeiten rund um die Uhr, ihr ganzes Leben lang. Sie können sogar unterschiedliche Partikel unterscheiden“, sagt Peine. Was der Muscheln schaden könnte (und somit auch demjenigen, der sie eines Tages verspeist), nimmt sie gar nicht erst auf. Die Miesmuscheln könnten so helfen, nachhaltige Fischaquakulturen in MV zu ermöglichen.

Die ersten Ergebnisse

Seit zwei Jahren laufen die Versuche am künstlichen Riff vor Nienhagen nun bereits. In regelmäßigen Abständen nehmen die Wissenschaftler Proben – aus dem Wasser, von den Muscheln, den Fischen. Wie geht es den Meereslebewesen? Sind die Muscheln mit Schadstoffen, Toxinen, Bakterien belastet?

Die ersten Ergebnisse sind absolut vielversprechend: „Wir wissen bereits, dass wir sechs Tonnen Muscheln benötigen, um eine Tonne Fisch sauber zu erzeugen“, sagt Peine. Klingt viel, ist aber kein Problem: „Die Muscheln kommen von allein. Wir arbeiten jetzt an Details: welche Leinen und welche Anordnung die jungen Muscheln am liebsten haben.“ Die Ostsee ist für die Miesmuscheln eigentlich suboptimal: „Kurze, steile Wellen. Das mag sie nicht so.“

Ab 2,5 Zentimetern Größe können die Miesmuscheln geerntet werden: „Die kleinen Muscheln können zu Futtermittel verarbeitet oder als Dünger auf Feldern genutzt werden.“ Ab vier Zentimetern können die Muscheln dann als Speisemuscheln verkauft werden. „Noch dürfen wir das nicht – weil wir kein Muschelerzeugungsgebiet sind. Aber sobald wir die Zulassung hätten, könnten wir unsere Muschel als Güteklasse A verkaufen.“ Auch nach Belgien?

Was die Fischer davon haben könnten

Das Projekt soll aber nicht nur zeigen, wie es gehen kann – sondern Existenzen retten: „Unsere kleinen Küstenfischer sterben aus. Sie können mit den riesigen Fischfangfabriken auf den Weltmeeren preislich nicht mithalten und aufgrund immer strengerer Quoten dürfen sie ja auch kaum noch was fangen“, sagt Peine. Die Landesregierung wolle aber, dass sich MV wieder selbst mit Fisch versorgen kann – und dass die Fischer davon auch leben können.

Sein Projekt soll ihnen nun eine Alternative aufzeigen: „Wir wollen eines Tages Aquakulturen mit maximal 50 Tonnen Fisch pro Standort ermöglichen“, sagt er. Das wären vier „schwimmende Ringe“ pro Fischer. Rund sechs Euro pro Kilo gibt es für Fisch am Großmarkt. „Damit allein würde kein Fischer auf Dauer über die Runden kommen“, so Peine. „Aber wenn er nun noch 300 Tonnen Miesmuscheln für zwei Euro das Kilo zusätzlich verkaufen kann, geht die Rechnung auf.“ Zumal die Nachfrage nach Muscheln steigt.

„Theoretisch wäre es sogar möglich, Biofisch in den Aquakulturen zu züchten. Bio und regional – das dürfte in den Restaurants und auch bei so mancher Supermarktkette gefragt sein“, glaubt der LFA-Forscher. Und der Schlüssel zum Erfolg sind die kleinen, leckeren Saubermänner der See.

Von Andreas Meyer