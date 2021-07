Tessin

„Ich stehe nicht auf der Kanzel, das ist nicht mein Platz“, sagt Elina Bernitt. Sie predige vom Pult, auf Augenhöhe mit den Gottesdienstbesuchern. Erst 30 Jahre jung hat Elina Bernitt eine große Kirchengemeinde hinter sich. Seit Februar führt sie die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Tessin mit etwa 1250 Gläubigen und drei Kirchen in Tessin, Vilz und Thelkow. „Das ist bei rund 5000 Menschen, die in der Region leben, schon eine große Gemeinde“, räumt die junge Pastorin ein.

Liiert mit „Herrn Pastoor

Es ist nach siebenjährigem Religionsstudium und Vikariat in einer Dorfkirche bei Schwerin ihre erste Pfarrstelle. „Die wird einem von der Kirche zugewiesen“, erzählt Elina Bernitt. Die Nähe von Rostock hat sich die junge Frau, die in Rerik groß geworden ist, für den Berufseinstieg gewünscht. Der Liebe wegen, denn ihr Partner leitet den neuen „Supieria“-Wasserpark in Rostock-Schmarl und heißt Lars Pastoor – „das passt doch“. Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar und haben sich zusammen mit Hündin „Rumba“, einem spanischer Windhund, zuvor „heimlich“ Tessin angeschaut, bevor die Pastorin ihrer Kirche erklärt hat: „Ja, ich will.“ Die Stelle in Tessin.

Seitdem bemüht sich die ansteckend fröhliche Pastorin ihre Schäfchen kennenzulernen. Unter Corona-Bedingungen nicht immer leicht. Sie erinnert sich an ihre erste Predigt mit ausgewähltem Publikum in der Tessiner Kirche. Sie hatte das Thema Freude gewählt – „freue dich nicht zu früh, aber auch nicht zu spät“, war ihr Ansatz. „Ich war sehr aufgeregt, meine Familie war da, aber leider durften nicht viele Menschen in die Kirche an so einem für mich unvergesslichen Tag“, denkt Elina Bernitt zurück.

„Die Leute schenken mir soviel Vertrauen“

Pastorin Elina Bernitt (30) öffnet die Kirchentür in Tessin seit Februar 2021. Quelle: Doris Deutsch

Inzwischen hat sie schon viele Gottesdienste abgehalten, regelmäßig in Tessin, aber zwischendurch auch mal in Vilz und Thelkow. „Es ging gleich mit vielen Beerdigungen los“, sagt die junge Pastorin. In den Trauergesprächen mit Angehörigen zum Ablauf des Gottesdienstes erfrage sie viel aus dem Leben der Verstorbenen. „Da merke ich immer wieder, wie gern ich das mache“, sagt die 30-Jährige. „Die Leute schenken mir soviel Vertrauen, ich darf in ihr Leben schauen, und wenn ich es dann schaffe, etwas Tröstendes zu sagen, ist das ein gutes Gefühl für alle Seiten.“

Für ihre Trauerrede suche sie immer das Besondere an dem Menschen, der verabschiedet werden soll. „Da fällt mir dann ein passender Bibelvers ein, auf dem ich aufbauen kann.“ Am Ende erfahre sie viel Dankbarkeit und damit auch Bestätigung, „dass dieses Amt für mich genau das richtige ist“. Sie selbst geht nach den Trauerandachten in den Pfarrgarten und lässt Seifenblasen aufsteigen. „Ein Ritual, das ich von einer Kollegin übernommen habe und mit dem ich bewusst einen Schnitt mache“, erzählt die Pastorin.

Allein durch das Amt öffnen sich viele Türen

Zu ihren Aufgaben zählen auch Taufen, Konfirmationen und Hochzeiten. Noch habe sie keine gestalten dürfen, „aber ich freue mich total drauf, ich mag große Emotionen“, gesteht Elina Bernitt. Im August wird in Tessin Konfirmation gefeiert. Und eine diamantene Hochzeit fand erst vor zwei Tagen in der Kirche in Vilz statt. „Das war so schön“, schwärmt die Pastorin. Die Begegnung mit Menschen erfülle sie. „Mir werden so viele Türen geöffnet, allein durch das Amt“, sagt sie.

Die Pastorin ist immer gern gesehen. „Ich werde hier überall sehr herzlich empfangen.“ Seelsorge ist manchmal schon das Gespräch am Zaun: „Wie war die OP, oder ist das Enkelkind schon geboren?“ Es gehe dabei immer ans „Eingemachte“. „Das mag ich, dass die Menschen, das Vertrauen in mich haben als Pastorin. Es ist ein toller Beruf“, befindet sie schon nach wenigen Monaten.

Im Pfarrhaus wartet stets ein voller Schreibtisch

Kommt die Kirchenfrau dann zurück ins Pfarrhaus, wartet zumeist ein voller Schreibtisch. „Die Verwaltungsarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch, das sehen Außenstehende oft nicht“, sagt sie. Immerhin gehören zur großen Gemeinde drei Kirchen, drei Friedhöfe, Gemeindehäuser, Pachtland. „Da gibt es viel zu tun. Aber da bekomme ich auch Hilfe von einer tollen Verwaltungskraft“, ist Elina Bernitt froh.

Zusammen mit einer sehr engagierten Gemeindepädagogin widmet sich die junge Pastorin der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Tessin. Der Nachwuchs soll, wie sie einst selbst, mit Spaß zur Kirche gehen. „In der Scheune auf dem Pfarrhof würden wir gern einen Jugendraum schaffen, das wäre ein Traum“, verrät Elina Bernitt. Die gebürtige Münchnerin war ein Jahr, als sie mit ihren Eltern, einer Lehrerin und einem Architekten, an die Küste zog. „Ich hatte hier eine wunderbare Zeit in Rerik mit Kirchenchor, Flötenkreis, Christenlehre und tollen Jugendfreizeiten“, erinnert sie sich. Als dann nach dem Abi die Berufswahl anstand, habe sie sich ganz bewusst für Theologie und die Kirche entschieden.

Pastorin nimmt mit Schwester Musikalbum auf

Musik ist nach wie vor die große Leidenschaft der jungen Frau. Sie spielt Ukulele, singt und schreibt Lieder. Gerade nimmt sie zusammen mit ihrer Schwester Nora ein Album auf: „Seele aus Konfetti“. Besungen werden ganz normale Lebensthemen: Liebe, Liebeskummer. „Unser Mutmacherlied in der Corona-Zeit ,Hallo, liebe Angst’ wird auch drauf sein“, kündigt Elina Bernitt an. Noch vor Weihnachten soll das Album herauskommen. Und dann können die Tessiner Gemeindemitglieder noch ganz andere Seiten an ihrer neuen Pastorin entdecken.

Von Doris Deutsch