Neue Pläne für Bus und Bahn: Rostocker reden mit

Rostock

Die Zahl der Berufspendler in Rostock hat einen neuen Höchststand erreicht: Im vergangenen Jahr kamen rund 33 000 Menschen zum Arbeiten regelmäßig von außerhalb in die Hansestadt – das sind 16 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Die Folge: Die Straßen sind zunehmend verstopft. Helfen soll nun der neue Nahverkehrsplan, an dem Hansestadt und Landkreis gemeinsam arbeiten.

„Unser Ziel ist ein attraktives ÖPNV-Angebot, um den Pendlerverkehr zu verlagern und das Straßennetz von Kraftfahrzeugen zu entlasten“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus. Das Besondere: Die Bürger in der Stadt und im Landkreis sollen an den Planungen aktiv beteiligt werden. Insgesamt sind rund 416 000 Einwohner in einem Verkehrsgebiet von 3601 Quadratkilometern betroffen. Etwa 61 Millionen Fahrgäste werden hier pro Jahr durch Bus und Bahn bewegt.

Landkreis will Wasserstoff-Region werden

Bereits seit 2005 gibt es einen Nahverkehrsplan, dieser müsse aber dringend überarbeitet werden. „Wir wollen den Treibstoff-Verbrauch und die Belastungen für das Klima reduzieren“, sagt Romuald Bittl, Wirtschaftsdezernent des Landkreises Rostock. Gelingt es, den Nahverkehr zu stärken, steige die Lebensqualität. Der Landkreis setzt dabei auf Wasserstoff-Antriebe und will hier zur Modellregion werden.

So viel kostet der ÖPNV in Rostock Rund 40 Millionen Euro kostet der öffentliche Nahverkehr in Rostock pro Jahr. Hier sind 53 Straßenbahnen und rund 60 Busse unterwegs. Da der Betrieb defizitär ist, muss die Hansestadt über ihre Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding etwa zehn bis elf Millionen Euro dazuschießen. 12,1 Millionen Euro sind aktuell pro Jahr notwendig, um den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Rostock abzusichern. 8,3 Millionen Euro kommen dabei vom Landkreis und 3,8 Millionen aus dem Finanzausgleich. 145 Busse sind hier im Einsatz. Circa 61 Millionen Fahrgäste werden pro Jahr im gesamten Verkehrsgebiet befördert. Dabei werden 20 Millionen Fahrplankilometer zurückgelegt. Insgesamt ist das Verkehrsgebiet 3601 Quadratkilometer groß.

Zwei Gutachterbüros sind derzeit beauftragt, bis Ende 2020 einen Nahverkehrsplan zu entwerfen, der dann von der Rostocker Bürgerschaft und dem Kreistag des Landkreises beschlossen werden soll. Die Kosten für das gesamte Verfahren belaufen sich auf eine sechsstellige Summe. Im Nahverkehrsplan werden vor allem Qualitätsstandards und die Finanzierung des ÖPNV festgelegt.

Großes Bürgerforum im Rathaus

Startschuss für die Bürgerbeteiligung in Rostock ist ein großes Forum am Mittwoch, 20. November, um 18 Uhr im Rathaus. Auch können bis 2021 über die extra eingerichtete Internetplattform www.unser-nahverkehr.de Informationen abgerufen und Meinungen eingestellt werden. „Alle Einwohner sollen sich an der Gestaltung ihres Nahverkehrsplans beteiligen, damit ihre Anregungen und Ideen auch berücksichtigt werden können“, sagt Senator Matthäus.

Der Landkreis hingegen will über die einzelnen Gemeinden und Städte den Kontakt zur Bevölkerung herstellen. Die Kommunen haben einen Fragebogen zum Nahverkehr erhalten, den sie bei Sitzungen von Ausschüssen und Gemeindevertretern gemeinsam mit den Einwohnern bearbeiten können. „Wir wollen genau wissen: Wo sind die Bedarfe und wie bekommen wir sie abgedeckt?“, sagt Landrat Sebastian Constien ( SPD).

Bürgerbusse und autonomes Fahren denkbar

Senator Matthäus denkt an große Nahverkehrs-Achsen, um Stadt und Umland besser miteinander zu verzahnen. „Dabei dürfen wir nicht nur Bus und Bahn betrachten, sondern müssen auch im Blick haben, wie die letzten ein bis drei Kilometer zum Zielort günstig und bequem zurückgelegt werden können“, so der Senator. Dazu gehören aus seiner Sicht Park-and-Ride-Angebote genauso wie sogenannte Pedelecs (Elektrofahrräder).

Denkbar sind für Matthäus auch Bürgerbusse. „Jüngere Rentner könnten ehrenamtlich mit Kleinbussen oder Caddys unterwegs sein“, sagt der Senator. Ein weiteres Thema sei das autonome Fahren. „Das Ganze muss breit aufgestellt werden“, ist Matthäus überzeugt.

Finanzierung ist Knackpunkt

Doch bei allen Wünschen und Ideen gibt es natürlich auch Grenzen, wie Landrat Constien betont. „Wir müssen so fair sein und sagen, dass wir nicht einen Bus mit zwei Leuten über Land schicken können.“ Städte und Gemeinden sollen sich an der Finanzierung beteiligen. „Wir können ein erhöhtes Angebot nur finanzieren, wenn die Gemeinden entsprechend ihrer Wünsche und Bedarfe eigene Mittel zur Verfügung stellen“, stellt Constien klar.

Der Landrat fordert auch mehr Gelder von Land und Bund. Eine der großen Zielstellungen: „Wir wollen vor allem mehr jüngere Menschen für den Nahverkehr gewinnen“, so Constien weiter. Diese Generation müsse damit aufwachsen: „So dass die Jüngeren eher daran gewöhnt sind, mit Bus und Bahn zu fahren, als wir Älteren es heute ehrlicherweise sind.“

Von André Horn