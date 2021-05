Rostock

Er hat das Gesicht ganzer Stadtteile in Rostock mitgeprägt. Doch das bekannteste Bauwerk von Architekt Prof. Peter Baumbach ist wohl das Fünfgiebelhaus am Universitätsplatz. „Dass es jetzt zum Einzeldenkmal werden soll, freut mich ganz besonders“, sagt der 81-Jährige.

Seit der Wende ist das markante Gebäude in der Innenstadt im Besitz der Wohnungsgesellschaft Wiro. Die 147 Wohnungen und neun Gewerbeeinheiten sind voll belegt. Zusammen mit der gesamten Kröpeliner Straße ist es als Ensemble bereits denkmalwürdig. „Aufgrund der Fassade und der Kunstwerke“ soll es nun aber auch als Einzelbau unter besonderen Schutz gestellt werden, erklärt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Zuerst sollte ein Warenhaus entstehen

Prof. Baumbach ist in den Prozess involviert. Schließlich kennt er jeden Stein des Gebäudes, das auf seinem Entwurf beruht. Dabei war an dieser zentralen Stelle in Rostocks Innenstadt erst kein Wohnhaus geplant. Nachdem die Anfang des 20. Jahrhunderts dort befindlichen fünf Giebelhäuser im Krieg zerbombt wurden, schloss man die entstandene Lücke bis 1983 erst einmal mit einer flachen Warenhaus-Baracke.

„Zentrale DDR-Planungen sahen zur Aufwertung der Zentren für diesen Standort ein großes Warenhaus vor“, erinnert Baumbach. Aus Geldmangel sei das Projekt dann aber – wie in vielen anderen Städten auch – gestrichen worden, was die Chance für Wohnungsbau bot.

„Das war meine Chance. Ich hatte keinen Auftrag, aber eine Idee“, sagt der Rostocker. Als einer der leitenden Architekten des damaligen Wohnungsbaukombinates legte er einen Entwurf vor. „Anfangs hatte ich neben den Läden im Erdgeschoss auch einen Innenhof angedacht, der zum Verweilen einlädt und oben eine Galerie“ – ähnlich, wie es jetzt im Rostocker Hof schräg gegenüber zu finden ist. Doch die Ideen werden verworfen, auch die Kegelbahn im Keller wird gestrichen. Der Plan für Wohnungsbau aber wird akzeptiert.

Reine Bauzeit knapp ein Jahr

„Es war ein erkämpftes Projekt“, so der Architekt. Denn es gab einige Vorgaben: Maximal 19 Millionen DDR-Mark durfte der Bau kosten, er sollte schnell realisiert werden und ein Montageobjekt sein, also weitgehend aus dem Fertigteilsortiment der Wohnungsbauserie Lütten Klein entstehen. „Allen Beteiligten – Plattenwerker, Montagekollektiv und Ausbaugewerke – machte die Arbeit Spaß, denn sie konnten dort mal etwas anderes bauen als im Neubaugebiet“, erzählt Baumbach. Dass die Fassade des Gebäudes ebenfalls komplett montiert wurde, war eine Sonderlösung, die schon damals als außergewöhnlich galt.

Für den Architekten war eines ganz wichtig: „Mir geht es bei meinen Projekten immer darum, dass die Idee und der Ort zusammenpassen.“ Am Universitätsplatz wollte Baumbach deshalb die Ansicht der früheren Giebelhäuser – wie sie sich auch in der berühmten Vicke-Schorler-Rolle findet – aufgreifen. Dafür brauchte es aber spezielle Steine. „Und auch jede Menge Überzeugungsarbeit. Heute kann man ganz leicht aus unzähligen vorhandenen Materialien wählen. Damals mussten wir uns bewegen.“

So sei er beispielsweise extra zu einem Ziegelwerk nach Großräschen gefahren, um die benötigten Steine zu bekommen. Doch der Leiter hätte ihn abwimmeln wollen. „Dann haben wir uns kurz mit dem Werkmeister ausgetauscht, der meinte, mit wenigen Handgriffen an den Maschinen könnten meine Vorstellungen von Eck- und Formsteinen realisiert werden.“ Manches Mal sei aber auch Glück im Spiel gewesen: „Die Ziegelabdeckung für die runden Dachgauben fand ich auf dem Hof einer Firma im Müllhaufen“, erzählt der Architekt schmunzelnd.

Fehlende Sensibilität für bauliches Erbe

Obwohl erst dagegen, hätten sich die Oberen nach der Fertigstellung des Fünfgiebelhauses mit dem Bauwerk geschmückt. Es zierte Titelseiten von Fachmagazinen, wurde als Beispiel für die kreativen Möglichkeiten der DDR-Bauweise überall zitiert. Das Kollektiv erhielt dafür sogar einen Nationalpreis.

Nach der Wende sei mit dem baulichen Erbe weniger wertschätzend umgegangen worden. „Es gab sogar Abrisspläne, um dort doch noch ein Warenhaus zu bauen, die zum Glück scheiterten“, erinnert sich Baumbach. Dass dann aber im Erdgeschoss fast alle Türen, Fenster und Dekorationselemente mit dem Wechsel der Läden und Restaurants ausgetauscht wurden, bedauert er noch heute.

Bei der Stadt vermisst Baumbach zudem Sensibilität für den Umgang mit dem baulichen Kulturgut am Universitätsplatz. „Die großen Werbeanzeigen an den Läden, der Wegweiser direkt vor dem Glockenspiel und die neue Uhr am Brunnen der Lebensfreude – all das lenkt doch vom Blick auf dieses schöne Gebäude und vor allem auf die Kunst ab“, so Baumbach. Der Umbau der Gastronomie, der gerade passiert, biete die Chance, es besser zu machen als beim letzten Mal. Und auch der Denkmalstatus könnte dazu beitragen. Hoffnung mache ihm die Aussage von Wiro-Sprecher Carsten Klehn, der versichert: „Wir streben ein neues Konzept der Beschilderung an.“

