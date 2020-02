Neue Promenade in Warnemünde: Arbeiten an Sturmflutschutzwand beendet

Durchgang frei am Alten Strom: Am Donnerstag hat das Amt für Landwirtschaft und Umwelt die Promenade entlang der neuen Sturmflutschutzwand am Alten Strom an die Hansestadt Rostock über- und für den Besucherverkehr freigegeben. Am Freitag sollen die letzten Bauzäune entfernt werden.