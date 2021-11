Rostock

Kaum hat der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet, ändern sich schon wieder die Regeln. Seit Montag gab es in der Hansestadt den Budenzauber unter freiem Himmel für 3G – also geimpfte, genesene oder getestete Besucher. Der Beweis erfolgte durch ein farbiges Armband, das die Besucher an verschiedenen Stellen auf dem Weihnachtsmarkt nach Vorzeigen ihrer Nachweise gratis erhalten konnten.

Nach der Sitzung des Landeskabinetts in Schwerin gelten nun aber neue Regeln. Ab Donnerstag, 25. November, dürfen nur noch geimpfte und genesene Personen den Weihnachtsmarkt besuchen – es gilt also 2G.

Schüler brauchen Nachweis

Großmarktchefin Inga Knospe und ihr Team haben auf die neuen Vorgaben aus Schwerin direkt reagiert. Die bisherige Lösung mit täglich wechselnden Armbändern bleibe bestehen. „Nur dass jetzt eben keine Tests mehr akzeptiert werden.“ Kinder und Jugendliche könnten weiterhin den Markt besuchen, brauchen dafür aber ebenfalls ein Band. „Das bekommen sie an den Ausgabestellen, wenn ein Nachweis wie eine Schulbescheinigung, Schülerausweis oder Schülerticket vorgezeigt wird“, erklärt Knospe. Für junge Erwachsene ab 18 Jahren greift dann aber ebenfalls 2G.

Bei gastronomischen Ständen mit Innensitzbereich gilt ab dem 25. November die 2G-plus-Regel. Das heißt, dass auch geimpfte und genesene Besucher dafür einen aktuellen negativen Test brauchen. Andere Weihnachtsmarktbuden oder Fahrgeschäfte mit Innenraum dürfen mit dem normalen 2G-Bänchen besucht werden. Diese Regeln bleiben solange bestehen, wie sich die Hansestadt in der orangen Corona-Warnstufe bewegt. Für den normalen Stadtbummel oder den Einkauf beim Einzelhandel brauchen die Besucher kein Armband. Was allerdings für alle und im gesamten Innenstadtbereich gilt, ist die Maskenpflicht.

Polizei will Präsenz verstärken

Auch die Rostocker Polizei hat den Weihnachtsmarkt im Blick. Um für Sicherheit zu sorgen, werden die Beamten vor allem am kommenden Wochenende verstärkt Präsenz zeigen. Dabei werden die Einsatzkräfte aus der Hansestadt von der Bereitschaftspolizei des Landes unterstützt. „Die Polizei hat auf dem Weihnachtsmarkt auch eine mobile Wache eingerichtet. Wer Fragen hat oder Hilfe braucht, kann die Kollegen gern ansprechen“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Lembke.

Trotz der geltenden Maskenpflicht und der nun kommenden Beschränkung auf 2G rechnet die Polizei mit einem regen Zulauf für den Weihnachtsmarkt. „Und größere Menschenmengen machen sich insbesondere Taschen- und Trickdiebe gerne zu eigen“, sagt Dörte Lembke. Die Beamten empfehlen deshalb, nur so viel Bargeld wie nötig mitzunehmen und Wertsachen wie Karten, Papiere oder Smartphone möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und damit eng am Körper zu tragen. Sollte es zu Straftaten kommen, sollten Betroffene den Notruf 110 wählen.

Und noch einen Hinweis geben die Beamten: Nach dem Genuss von Glühwein, Eierpunsch und Co. sollten Weihnachtsmarktbesucher nicht nur das Auto oder Fahrrad stehen lassen. Auch für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen.

Von Claudia Labude-Gericke