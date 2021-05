Rostock

Auf ihrer Schulter prangt ein goldener Stern. Der steht für „Polizeirätin“. Die langen rotblonden Haare sind locker zusammengesteckt. Das Gesicht voller Sommersprossen und ein freundliches, ein herzliches Lächeln. Die Güstrowerin Dörte Andersson ist 42 Jahre alt, Mutter einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern und seit Februar Leiterin des Polizeihauptreviers Reutershagen – mit 150 Mitarbeitern dem größten Revier im Land.

Auf dem Fensterbrett in ihrem Büro steht ein eingerahmtes Foto. Darauf zu sehen sind ihr Mann und die fünf Kinder. Das Foto zeigt Dörte Andersson Kollegen und Besuchern auch gern einmal. „Damit sie sehen, was ich noch an Gepäck mitbringe.“ Ihr Mann hält ihr den Rücken frei. Er übernimmt einen Großteil der Kinderbetreuung. Auch er ist Polizist. Seit zehn Jahren sind die beiden verheiratet, zwei Kinder hat er mit in die Ehe gebracht. Ihr jüngstes gemeinsames Kind ist gerade ein Jahr alt. Dörte Anderssons ältester Sohn ist schon 21.

„Ich stand alleine da mit zwei kleinen Kindern und keinem abgeschlossenen Studium“

Als sie so alt war wie er jetzt, ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. 1997, nach dem Abitur, ging sie nach Leipzig, fing ein Sportstudium an, wollte Lehrerin werden. Wechselte an die Uni nach Rostock, bekam mit Anfang 20 zwei Kinder. Doch das Studium war nicht mehr ihres, auch die Beziehung hielt nicht. „Ich stand alleine da mit zwei kleinen Kindern und keinem abgeschlossenen Studium. Das war eine sehr schwierige Lebenssituation für mich“, berichtet sie. Sie suchte nach finanzieller Absicherung, hatte die beiden Kinder zu versorgen.

Als sie selbst als junge Frau eine Anzeige bei der Polizei machen musste, kam sie mit der Kollegin vor Ort ins Gespräch. Sie erzählte ihr, sie sei auf der Suche, wisse noch nicht, wohin es im Leben gehen soll. Letztendlich hat Dörte Andersson an diesem Tag nicht nur eine Anzeige bei der Polizei gemacht, sondern auch einen Tipp mit nach Hause bekommen: „Komm doch zur Polizei.“

Schon der Vater war Uniformträger

Aus der Idee wurde schnell ernst, schon der Vater war Uniformträger, war bei der Handelsmarine. „Das kannte ich also schon“, sagt Andersson. Dann begann ihre Karriere bei der Polizei – mit einer Laufbahn im höheren Dienst, Studium in Güstrow und Münster. Es folgten mehrere Stationen im Land – zuletzt war sie Leiterin des Hauptreviers in Wismar.

Nun also Rostock Reutershagen. „Ich habe aktiv den Wunsch geäußert, hier herzukommen“, sagt sie. Sie hätte auch die Chance gehabt, einen Posten in ihrer Heimatstadt Güstrow zu besetzen – näher bei der Familie, nicht so stressig, weniger Verantwortung. „Ich wollte aber nach Rostock.“ Die Organisation, die Polizei, sei zunächst irritiert gewesen, als sie das Angebot abgelehnt hatte, in Güstrow zu arbeiten. Letztendlich sei man aber erfreut gewesen, dass sie nach Rostock strebte und mehr wollte – und hat zugestimmt.

Nach knapp drei Monaten im neuen Amt sagt sie: „Rostock ist nicht ganz ohne.“ In der Hansestadt muss sie nicht nur mit Montagsdemonstrationen umgehen, auch Ausschreitungen bei Fußballspielen gehören dazu. Mit Spannung erwarten nun auch die Kollegen im Revier Reutershagen, ob der FC Hansa in die Zweite Liga aufsteigt. Hinzu kommen für sie viele interne Prozesse, Planungen, Beratungen. Zur Arbeit auf dem Revier sagt Dörte Andersson: „Es kann auch mal turbulent werden.“

Ein Job, in dem man sich in Lebensgefahr begibt

Sie erinnert sich an eine erste negative Erfahrung, die sie als junge Polizistin erlebte: „Es gab Ausschreitungen nach einem Hansa-Spiel. Gegen wen gespielt wurde, weiß ich nicht mehr. Aber als wir mit Ziegelsteinen beworfen wurden und die über unsere Köpfe flogen, wurde mir bewusst, dass man sich in dem Job auch in Lebensgefahr begibt.“ Sie ordnet aber weiterhin ein: „Das Gute ist: Man ist nie allein, immer im Team unterwegs.“

Zuhause könne sie sich mit ihrem Mann schon auch mal über die Arbeit austauschen, nach heftigen Einsätzen oder besonderen Lagen. Aber dann warten auch schon die Kleinen. Die fordern dann eine ganz andere Rolle von Dörte Andersson. Und die Großen? „Mein großer Sohn hat mal zu mir gesagt, dass er stolz auf mich ist, weil ich später noch ein Master-Studium gemacht habe. Das hat mich schon überrascht – und gefreut.“

Im Revier Reutershagen fühlt sie sich angekommen. „Die Kollegen haben mich gut aufgenommen, ich fühle mich hier wohl“, sagt sie, verleiht dem mit einem Lächeln Nachdruck. Dass sie es soweit geschafft hat, sei aber keine Selbstverständlichkeit. Dass Frauen eine solche Karriere hinlegen, trotz Familie, ist aus Sicht von Dörte Andersson noch immer nicht Gang und Gebe. Sie habe nicht darauf gewartet, dass man ihr den Posten anbietet, sie hatte sich aktiv bemüht. Junge Frauen möchte sie vor allem ermutigen, sich mehr zuzutrauen. Denn bisher tragen nur wenige Frauen im Land einen goldenen Stern auf dem Schulterstück.

