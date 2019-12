Rostock

Modernere Schiffe, neue Simulatoren und mehr Platz für die Truppen – auf dem Marinestützpunkt Hohe Düne sind bis 2024 zahlreiche Änderungen vorgesehen. Florian Lübeck, Kommandeur des Stützpunkts und Robert Schmidt, Leiter des Einsatzausbildungszentrums Korvette berichten über Ausbaupläne, Umstrukturierungen und neue Ausbildungsmaßnahmen bei der Deutschen Marine.

Fünf Korvetten nehmen Kurs auf Rostock

Bereits im September 2017 wurde der Bau von fünf Korvetten der „ Braunschweig“-Klasse in Auftrag gegeben. Mit dieser Ergänzungsbeschaffung werde die Marine spätestens ab 2025 über zehn Schiffe dieser Art verfügen. Die erste Korvette mit dem Namen „ Köln“ soll 2022 in Dienst gestellt werden, wie Fregattenkapitän Robert Schmidt bestätigt. „Die Fähigkeiten bleiben dieselben wie bei den schon vorhandenen Schiffen“, erklärt er. Allerdings werden viele Anlagen und Geräte auf den neusten Stand der Technik gebracht. Eine modifizierte Radaranlage, eine reichweitengesteigerte Bordkanone, leistungsfähigere Netzwerksysteme und eine modernere Brücke sollen zukünftig die Arbeit an Bord erleichtern.

Ausbildung per Simulation

„Damit sich die Soldaten mit der frischen Technik und dem Waffensystem frühzeitig vertraut machen, haben wir angefangen, die ersten beiden Besatzungen aufzustellen und Schulungen durchzuführen“, meint Schmidt weiter. Je nach Bereich könne die Ausbildung bis zu zwei Jahre oder länger in Anspruch nehmen.

Fregattenkapitän Robert Schmidt leitet das Einsatzausbildungszentrum Korvette. Quelle: Ove Arscholl

Um die Qualität der Einsatzausbildung weiter zu verbessern, werde für den Bereich nicht nur ein neues Gebäude auf dem Stützpunkt Hohe Düne errichtet, sondern zudem ein Navigations- und ein Brückensimulator angeschafft. Die Installationen sollen noch im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. „Diese können dann sowohl von den neuen als auch von den fünf bereits vorhandenen Korvettenbesatzungen genutzt werden“, erklärt Fregattenkapitän Florian Lübeck.

Bundespolizei zieht um

Weil die West-Kaje, an der die Bundespolizei beheimatet ist, stark in die Jahre gekommen ist, werde 2021 eine neue vorgebaut. Im Zuge dessen werde die Bundespolizei an die Pier „Schleibrücke“ ziehen, welche für das Einsatzschiff „ Bamberg“ speziell umgerüstet wurde. „Uns ist es wichtig, dass die Bundespolizei fester Bestandteil unseres Stützpunktes bleibt“, betont Lübeck. Platzprobleme gebe es auf dem Gelände nicht.

Der Marinestützpunkt Hohe Düne von oben. Quelle: Deutsche Marine

Schon gar nicht, da zwei Versorgungsschiffe an den Standort ihres eigenen Geschwaders verlegt werden. Die Zusammenführung der beiden Tender im Marinestützpunkt Kiel steigere die Leistungsfähigkeit sowohl im Einsatz als auch im Grundbetrieb. Zudem würden sich Vorteile bei der truppendienstlichen Führung sowie der materiellen und personellen Verfügbarkeit ergeben.

Wann die Arbeiten an der West-Kaje in Hohe Düne starten, könne noch nicht abgeschätzt werden. „Wir müssen zunächst schauen, wie wir die Traglast verstärken“, so der Standortälteste weiter. Erste Probebohrungen haben bereits stattgefunden und müssen ausgewertet werden.

Fregattenkapitän Florian Lübeck steht vor der Kasernenanlage Hohe Düne, deren Kommandeur er ist. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mehr Platz für die Truppen

Während die Berufsfeuerwehr bereits im ersten Halbjahr 2020 ihre neue Wache beziehen darf, müssen sich die Soldaten auf dem Stützpunkt noch ein wenig gedulden. Auch für sie sollen in den nächsten Jahren zwei neue Unterkunftsgebäude entstehen. „Momentan haben wir keine Probleme unsere Truppen unterzubringen. Im Zuge der Erweiterung werden aber deutlich mehr Personen in der Kasernenanlage leben“, berichtet Lübeck. Die Zahl der Marinesoldaten wächst bis 2024 von 1 300 auf 1 900 an.

Mit einer städtischen Wohnungsgenossenschaft stehe die Deutsche Marine aktuell ebenfalls in Kontakt. „Die Wiro kann uns Wohnungen in Markgrafenheide zur Verfügung stellen“, berichtet der Fregattenkapitän. Besonders für Soldaten, die mit ihrer Familie in Rostock leben, sei das hinsichtlich der Lage ein großer Gewinn. „Es wird sich zeigen, ob das Angebot genutzt wird. Fest steht, dass die Marine wächst. Wir wollen für unsere Soldaten vorsorgen.“

Stützpunkt in Hohe Düne Im gesamten Marinestützpunkt in Hohe Düne, der 248 Hektar groß ist, sind 1300 Soldaten beheimatet. Bis 2024 soll die Anzahl auf 1900 wachsen. Das 1. Korvettengeschwader besteht aus insgesamt fünf Korvetten der „ Braunschweig“-Klasse. Diese modernen Einheiten können weltweit in Küstengewässern und heimatfernen Randmeeren eingesetzt werden. Im September 2017 wurden fünf neue Korvetten in Auftrag gegeben. Diese sollen bis 2024 eintreffen. Die erste Korvette mit dem Namen „ Köln“ soll bereits 2022 ihren Heimathafen erreichen.

Von Susanne Gidzinski