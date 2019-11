Neue Schulden: Jetzt will Rostock beim Personal sparen

Rostock

Dass die schulden- und sorgenfreie Zeit im Rostocker Rathaus nur kurz währen würden – das hatte sich bereits seit dem Frühjahr abgezeichnet. Doch nun spitzt sich die Haushaltslage in der Hansestadt immer weiter zu: Rostock wird 2019 erstmals wieder mehr Geld ausgeben, als die Stadtkasse eingenommen hat. Laut den neuesten Prognosen rechnet Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) mit mehr als fünf Millionen Euro Minus bis Jahresende. Hauptproblem: Die Steuereinnahmen der Stadt brechen ein.

Die Konjunktur schwächelt

Rostock hat schon jetzt ein Problem, das viele andere Kommunen erst noch treffen wird: Laut den erst am Mittwoch veröffentlichten Steuerschätzungen des Bundes werden die Kommunen in den kommenden Jahren deutlich weniger Steuern einnehmen. Vor allem bei der Gewerbesteuer zeichnen sich Probleme ab: Weil die Konjunktur nicht mehr so brummt wie zuletzt, verdienen die Firmen auch weniger Geld – und müssen somit weniger Steuern zahlen. In der Hansestadt macht sich das bereits bemerkbar: 21,9 Millionen Euro Steuern weniger als geplant fließen in diesem Jahr an das Rathaus.

„Der aktuelle Rückgang der Gewerbesteuer ist unter anderem darin begründet, dass einige wenige Steuerpflichtige ihre Vorauszahlungen angepasst haben“, sagt der Finanzsenator. Im Klartext: Große Unternehmen in Rostock hatten für 2019 mit deutlich besseren Geschäften gerechnet. „In bestimmten Branchen gibt es Schwierigkeiten, die sich im Aufkommen niederschlagen.“ Welche Branchen das sind und welche Firmen weniger Steuern zahlen – dazu schweigt das Rathaus. Steuergeheimnis. Die gute Nachricht aber: Müller-von Wrycz Rekowski sieht keine dauerhaften Probleme auf die Hansestadt zukommen. Denn die wirtschaftliche Schwächephase scheint vor allem die „Großen“ zu treffen. Der Mittelstand brummt in der Hansestadt hingegen weiter. „Wir sehen dort eine positive Entwicklung auch in puncto Steuerzahlungen. Die Steuereinnahmen steigen wieder.“

Kosten steigen

Das zweite Problem der Finanzer in der Stadtverwaltung: Die Ausgaben steigen – und das nicht etwa, weil Rostock plötzlich all seine großen Projekte angeht und baut: Nein, vor allem „intern“ und für Sozialleistungen muss die Stadtkasse mehr zahlen. So sind nach Angaben des Finanzsenators allein die Personalausgaben um fast zwei Millionen Euro gestiegen – unter anderem, weil mehr als 150 Bedienstete in höhere Tarifstufen befördert wurden.

Perspektivisch rechnet die Kämmerei in fast allen Aufgabenbereichen mit Mehrausgaben: 2020 werden laut den ersten Schätzung unter anderem die Ausgaben für die Betreuung von Kita- und Krippenkindern, für die so genannten „Hilfen zur Erziehung“ und das kostenfreie Schülerticket steigen. Auch für den Unterhalt von Straßen und Wegen, für neue Löschteiche und die Straßenreinigung sowie die Vorbereitung der Bundesgartenschau 2025 braucht die Stadt mehr Mittel.

Sparkurs für alle Ämter

Hinter den Kulissen der Stadtverwaltung wird seit Wochen bereits ums Geld gerungen. Die Kämmerei hat alle Bereich aufgefordert, den Rotstift anzusetzen. Vor allem im Sozialbereich soll weniger ausgegeben werden. Mehr als 20 Millionen Euro sollen dort – nach dem Willen der Finanzexperten – zusammengespart werden. Doch auch beim Personal sollen die Kosten sinken: Mehr als 3600 Beschäftigte arbeiten in der Stadtverwaltung – so viele wie seit 2008 nicht mehr. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter stetig gewachsen.

Das soll sich wieder ändern: Kämmerei und die Rathausspitze um Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) stellen derzeit nach OZ-Informationen viele Aufgaben und Posten infrage. Bei jeder Vertragsverlängerung soll nun untersucht werden, ob die Stelle wirklich benötigt wird. Aus Rathauskreisen heißt es, der OB wolle unter anderem die sogenannte „Klimaschutz-Leitstelle“ mit vier befristeten Stellen, das „Mobilitätsmanagement“ und auch das Organisationsbüro für den Stadtgeburtstag 2018 auf den Prüfstand stellen.

