Neue Sirenen für MV: Welche Städte und Kreise leer ausgehen

Rostock

Sie sollen Menschen vor Gefahren warnen – doch an vielen Orten in MV herrscht im Ernstfall noch Stille. Gerade in den Städten des Landes sind in der Vergangenheit zahlreiche Sirenen abgebaut worden. So gibt es beispielsweise in Greifswald, Wolgast oder Anklam gar keine solchen Warnanlagen mehr.

„In den 90er Jahren wurde die Gefahrensituation als geringer eingeschätzt, der Katastrophenschutz etwas aus den Augen verloren“, sagt Frank Bühring, Vizepräsident des Feuerwehrverbandes MV. Viele Orte hatten auf Sirenen verzichtet – „aus Kostengründen, aber auch, weil sie natürlich wartungsintensiv sind und regelmäßig getestet werden müssen“, so der Experte.

Reingehört: So klingen Rostocks Sirenen

In den vergangenen Jahren hätte nun ein Umdenken stattgefunden. Katastrophen wie zuletzt das tödliche Hochwasser in Ahrweiler hätten gezeigt, dass Online-Warnsysteme nicht ausreichen. „Man sollte auf Sirenen nicht verzichten. Vor allem, weil sie einen flächendeckenden Warn- und Weckeffekt haben“, sagt Bühring. Für die Rettungskräfte selbst seien Sirenen zwar nicht mehr so relevant wie früher, da die meisten Feuerwehren über digitale Alarmierungssysteme verfügen. „Für den Schutz der Bevölkerung sind sie aber von großer Bedeutung.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sehen auch viele Orte in MV so, die sich wieder für Sirenen interessieren beziehungsweise ihr vorhandenes Netz verdichten wollen. Und das wird teuer. Denn für die Neueinrichtung von Dach- oder Mastsirenen, die zentral angesteuert werden können, werden pro Stück zwischen 10 und 18 000 Euro fällig.

Mecklenburgische Seenplatte geht leer aus

Viele Kommunen hoffen deshalb auf Unterstützung des Bundes, der Ende vergangenen Jahres ein Förderprogramm für Sirenen auflegte. Doch allein in MV ist das Interesse um ein Vielfaches höher als das zur Verfügung stehende Geld. Die 1,7 Millionen Euro, die der Bund für Mecklenburg-Vorpommern eingeplant hat, könnten allein mit vorhandenen Förderanträgen mehr als dreimal ausgegeben werden. Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte bereits erklärt, dass deshalb nicht alle Anträge berücksichtigt werden können. Das betrifft vor allem den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, dessen Gemeinden und Kommunen insgesamt 51 Sirenen beantragt hatten, aber keinerlei Förderung bekommen.

Aufgrund der Antragsflut könnten laut des Ministeriums aktuell nur Anträge der sogenannten Priorität 1 gefördert werden. Das betrifft kreisfreie oder große kreisangehörige Städte sowie jene Gemeinden, die im Hochwasserrisikogebiet liegen. Die Landeshauptstadt Schwerin bekommt deshalb alle 17 beantragten Sirenen gefördert, die Hansestadt Rostock ihre beantragten acht Warnanlagen ebenfalls.

Der Landkreis Rostock wollte Fördermittel für sechs Sirenen, bekommt aber nur Geld für eine. Für den Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es immerhin zehn neue Warnanlagen – beantragt waren allerdings 54. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden 53 Sirenen beantragt – bewilligt wurden 19; davon allein sechs für die Hansestadt Wismar. Der Landkreis Vorpommern-Rügen wollte 43 neue Sirenen haben. Gefördert werden 30, davon 20 für die Hansestadt Stralsund.

Warn-Apps bieten Zusatzinformationen

Aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald wurden nach Angaben des Innenministeriums 121 Sirenen beantragt. Gefördert werden 43, davon allein 11 für Greifswald. Dabei ist der Bedarf im Kreisgebiet durchaus höher – vor allem in den Kommunen. „Die Städte Ueckermünde, Strasburg und Pasewalk haben jeweils nur eine Sirene. Eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung ist in diesen Städten derzeit nicht möglich“, sagt Kreis-Sprecher Achim Froitzheim. Wie in Vorpommern-Greifswald hoffen deswegen viele Orte in MV und auch das Innenministerium, dass der Bund das Förderprogramm fortführt und alle Bedarfe abgedeckt werden können.

Bei den jetzt angekündigten Stürmen werden die Sirenen aber wohl nicht gebraucht. „Die Wetterlage ist ja schon im Vorfeld bekannt“, sagt Frank Bühring vom Landesfeuerwehrverband. Bei solchen Lagen seien dann auch die mobilen Warn-Apps im Vorteil. „Weil sie die Gebiete beispielsweise für Sturmfluten besser eingrenzen sowie Hinweise zu den Windstärken und zum Verhalten geben können“, so der Experte. Dennoch sei es gut, dass MV wieder auf Sirenen setzt. Denn wenn es um kurzfristige, schlimme Lagen geht, kann schnelles Warnen Leben retten.

Von Claudia Labude-Gericke