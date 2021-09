Neue Skulptur für Rostocker Borwinschule eingeweiht

Rostock

Auf diesen Moment haben die Schüler und Lehrkräfte der Borwinschule in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt sehnsüchtig gewartet. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit und zahlreichen mühevollen Arbeitsstunden wurde am Mittwochmorgen die neue Skulptur des Holzbildhauers Harald Wroost in ihren Räumlichkeiten eingeweiht. „Es ist schön, dass wir nun endlich auch eine Vorstellung vom Aussehen des Namensgebers unserer Bildungseinrichtung haben“, sagt Uwe Both.

Mit Liebe zum Detail

Seit 2015 leitet er die Schule im Herzen der Hansestadt. Was ihm seit seinem ersten Arbeitstag keine Ruhe ließ, war, dass es im gesamten Gebäude keinen einzigen Hinweis auf den Namensgeber gab. „Mir war es wichtig, das zu ändern, also habe ich mir vorgenommen, den Künstler ausfindig zu machen, der schon die Borwin-Statue am Eingang zur Rostocker Heide kreierte“, erinnert er sich.

Über einen Bekannten sei der Schulleiter schließlich mit Harald Wroost in Kontakt gekommen, der sofort begeistert von der Idee war, eine neue Skulptur zu entwerfen. „Ich bin selbst von Beruf Lehrer und finde es schön, dass sich die Kinder hier miteinbringen konnten.“ Während der Künstler sich voll und ganz und mit viel Liebe zum Detail auf die Schaffung der Holzfigur konzentrierte, haben die Schüler des Keramikkurses das Setting – ein Tor aus gebrannten Ziegeln – vorbereitet.

Mühevolle Handarbeit

Einer von ihnen ist Lucas Lewrenz. Mehrere Wochen haben er und seine Mitschüler an der Gestaltung des Torbogens mitgewirkt. „Anfangs konnte ich mir noch überhaupt nicht vorstellen, wie es später aussehen könnte“, gesteht der 14-Jährige. Doch jetzt ist er mächtig stolz auf das Ergebnis. „Es ist uns wirklich gut gelungen.“

Das findet auch Sandra Schmedemann. Sie ist Kunstlehrerin an der Borwinschule und hat die Jugendlichen im Keramikkurs bei der Ausarbeitung unterstützt. „Man sieht, dass es Handarbeit ist. Die Kanten sind nicht perfekt gerade, doch genau das verleiht dem gesamten Werk seinen Charme.“ Wenngleich die Statue und der dazugehörige Torbogen fertig sind, soll es noch eine Änderung geben. „Die Wand soll insgesamt etwas dunkler gestrichen werden. Damit wollen wir das Kunstwerk noch ein bisschen mehr hervorheben.“

Von Susanne Gidzinski