„Unbedingt ans Meer“: Uni Rostock begrüßt mehr als 3300 neue Studenten

Die Rostocker St.-Marien-Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt – einige der mehr als Tausend Besucher müssen auf dem Gang stehen. Alle sind festlich gekleidet und blicken zum Rednerpult. Dort begrüßt Wolfgang Schareck, Direktor der Rostocker Universität, die neuen Studenten in der Hansestadt. Viele sind mit ihren Familien zusammen bei der Feier.

Am Freitagnachmittag sind während der offiziellen Immatrikulationsfeier die Erstsemester begrüßt worden. Zu ihnen gehört auch Saskia Bär aus Berlin. „Ich wollte unbedingt ans Meer“, sagt die Medizin-Studentin. „Ich war vorher schon ganz oft in Rostock und mag die Stadt.“ Der Start der Studentin ist jedoch holprig. „Ich wohne noch im Hostel“, sagt die junge Frau. „Aber ich habe jetzt endlich was gefunden und ziehe im nächsten Monat um.“ Begleitet wird sie von ihren Eltern Claudia und Peter. Nach ein paar gemeinsamen Fotos am Eingang suchen die drei sich einen Platz auf einer der Kirchenbänke.

Kirche als würdiger Ort der Feier

Dort hat Sonja Helmken aus Falkensee bereits Platz genommen und schaut sich neugierig um. „Die Kirche ist schön. Ich mag die Akustik“, sagt die 19-Jährige, die aus Berlin in die Hansestadt gezogen ist. „Ich bin offiziell evangelisch, aber nicht wirklich religiös.“

So geht es vielen der neuen Erstsemester. Dass die Marienkirche dennoch ein angemessener Ort für die Feier ist, erklärt Pastorin Elisabeth Lange. „Die Gründung der Universität fand vor 600 Jahren genau hier statt“, sagt sie. Wolfgang Schareck ergänzt: „Da die Universitätskirche für die große Anzahl der Studierenden mittlerweile zu klein geworden ist, haben wir uns der Anfänge besonnen und begehen die feierliche Immatrikulation in der St.-Marien-Kirche.“ Er wüscht sich, dass alle Studenten den Ort als festlich und würdevoll erfahren. „Nicht-konfessionell gebundene genauso wie Angehörige jedweden Glaubens“, betont er.

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hebt die besondere Akustik der Kirche hervor und Bettina Martin, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, betont, dass ein solch feierlicher Anlass einen würdigen Rahmen verdient hat. „Es ist schön, diesen Tag in einer so wunderschönen Kirche zu feiern“, sagt sie.

3117 neue Studenten 3117 Studenten hat die Universität zum Wintersemester 2019/2020 begrüßt. Darunter sind 2009 junge Menschen, die zum ersten Mal ein Studium an einer deutschen Hochschule beginnen. Die meisten Neuimmatrikulierten kommen mit 51 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein weiterer Großteil der deutschen Studierenden sind in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt beheimatet. Mit 372 neu eingeschriebenen ausländischen Studierenden setzt die Universität Rostock ihren Kurs der Internationalisierung fort. Der Anteil ausländischer Studierender an der Gesamtheit der Studentenschaft beträgt aktuell 12,1 Prozent.

Traditionelles Gewand als Zeichen der Freiheit

Nicht nur die Besucher haben sich für die Feier in Schale geworfen. Besonders der Uni-Rektor sticht mit seiner knöchellangen Robe und einer roten Barett-Mütze hervor. „Das ist ein Talar. Wir tragen den als Zeichen der akademischen Freiheit“, erklärt er.

An seinem Hals hängt eine große goldene Kette. „Das ist die Rektor-Kette, die vom Großherzog Friedrich Franz gestiftet wurde“, sagt Schareck und zeigt auf die verschiedenen Symbole an dem Schmuckstück. „Sie zeigen die vier Gründungsfakultäten der Uni.“ Das Kreuz stehe für die Philosophische Fakultät, der Schlangenstab für die Medizin, der Greif symbolisiere die juristische Fakultät, das Lamm die Theologie.

Die schönste Zeit des Lebens

Der Uni-Rektor wünscht den Studenten, dass sie sich in der Stadt wohlfühlen, das kulturelle Angebot der Stadt nutzen und über den Tellerrand hinausschauen. „Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, von dem sie später sagen werden, es war die schönste Zeit des Lebens. Aber sie begeben sich auf eine Reise der Selbstverantwortung und der Verantwortung für andere“, betont er in seiner Rede. An der Uni würden Erkenntnisse gemacht werden, die Nutzen für die Gesellschaft bringen.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hofft, dass sich viele Studenten dafür entscheiden, sich in Rostock anzumelden und die Hansestadt als neues Zuhause anzunehmen. „Wir sind eine Stadt mit kurzen Wegen. Hier könnt ihr euch mit euren Ideen einbringen“, sagt er und hofft, dass die Zugezogenen auch nach ihrem Studium in der „schönsten Stadt der Welt“ bleiben. „Und sollten Sie später Rostock doch verlassen, behalten sie die Stadt immer im Herzen.“

