Neue Technik für die Gemeindevertreter: Roggentin und Broderstorf planen papierlos

Weniger Papier, schnellere Kommunikation und mehr Transparenz – die Gemeinde Roggentin will sich sich digital neu aufstellen. Deshalb hat Bürgermeister Hinrik Schulz jetzt an alle elf Gemeindevertreter jeweils ein iPad mit Tastatur und Apple Pencil ausgegeben. „So kann untereinander einfacher kommuniziert werden. Wir können uns besser organisieren und effektiver arbeiten“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

So sollen Gemeindevertretersitzungen zukünftig papierlos stattfinden. „Endlich weg vom endlosen Papier“, freut sich Peter Georgi, stellvertretender Bürgermeister. Wenn es um einen zu beschließenden Haushalt gehe, kommen da mal schnell tausend Seiten zusammen. „Die Digitalisierung hat nur Vorteile“, sagt Georgi. Denn ein großer Aufwand sei außerdem, die Entsorgung des Papiers nach den Sitzungen. „Die Blätter müssen nach datenschutzrechtlichen Richtlinien vernichtet werden“, betont Bürgermeister Schulz.

Weniger Verwaltung, mehr Transparenz

„Natürlich müssen wir auch die älteren Gemeindevertreter mitnehmen. Deshalb gibt es nächste Woche eine erste Schulung für Hard- und Software“, sagt Schulz. Das älteste Mitglied der Gemeindevertretung ist bereits über 70 Jahre alt. Für die neue Technik wurden rund 12 000 Euro ausgegeben.

Bürgermeisterin Monika Elgeti (58) möchte mehr Transparenz in der Gemeinde.

Auch in der Gemeinde Broderstorf wurden bereits die Tablets an die Gemeindevertreter ausgeteilt. „Wir wollen den Aufwand in der Verwaltung so gering wie möglich halten und ein größtmögliches Maß an Transparenz schaffen“, sagt Bürgermeisterin Monika Elgeti. Da die Beschlussvorlagen sowieso digital erstellt werden, sei es nur sinnvoll, sie auch digital zu verwenden.

Ein weiterer Vorteil sei außerdem, dass alle Vorlagen und Beschlüsse gebündelt vorhanden sind. Gerade bei Gesprächen mit Bürgern sei das ein enormer Vorteil. Eine Videokonferenz mit Gemeindevertretern habe schon stattgefunden. So konnte im Vorfeld für die kommende Sitzung in der nächsten Woche einiges diskutiert werden. „Das ist wirklich eine gute Sache“, freut sich die 58-Jährige. Auch hier wurden rund 12 000 Euro in die neue Technik investiert.

Poppendorf klarer Befürworter der Digitalisierung

Die Gemeinde Poppendorf arbeitet schon seit drei Jahren mit den handlichen Tablets. „Ich bin ein klarer Befürworter. Es gibt nichts Besseres“, sagt Bürgermeister Jörg Wallis. Da er ohnehin kein Freund von Papier sei, ist für ihn die papierlose Planung ein erster wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung. „Und wir tun etwas für Greta und schützen unsere Bäume“, sagt der 54-Jährige und lacht.

Bürgermeister Hinrik Schulz (50). Quelle: Stefanie Adomeit

Die Gemeinde Roggentin plant aber in Zukunft nicht nur papierlos, sondern möchte ihren Einwohnern auch mehr Service und Kommunikation bieten. Deshalb wird derzeit ein Unternehmen gesucht, das für Roggentin eine neue Internetseite erstellt. „Wir wünschen uns ein Informationsportal für die unterschiedlichen Interessen in der Gemeinde“, sagt Schulz.

So stelle er sich unter anderem eine Rubrik wie „Biete, Tausche, Kaufe“ vor oder einen Veranstaltungskalender. „Hier könnten dann auch leichter Hilfsangebote für Ältere veröffentlicht werden“, sagt Schulz. 10 000 Euro wurden bisher dafür eingeplant. Noch in diesem Jahr soll die Internetseite an den Start gehen. „Perspektivisch kann ich mir auch eine App sehr gut vorstellen“, sagt Schulz.

Von Stefanie Adomeit