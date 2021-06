Neue Tierarten im Rostocker Zoo geplant: Warum das ihrem Schutz dient

Rostock

Der Rostocker Zoo ist das lebendigste Museum des Landes – und für sein Angebot zurecht mehrfach ausgezeichnet. Nun soll der Tiergarten wachsen; nicht auf die Schnelle, sondern so, wie es die Kapazitäten und Finanzen zulassen.

Wenn erstmal die Robbenanlage fertig ist, die als Nächstes ansteht, werden sich die Haltungsbedingungen für die meisten vorhandenen Tiere bereits stark verbessert haben. Dann ist Zeit für Neues. Bis 2040 sollen nämlich auch Elefanten und Tiger zurückkehren, Giraffen und Koalas erstmals dazu kommen. Für all diese Vierbeiner werden neue Anlagen geschaffen – großzügig und artgerecht.

Ja, es ist nicht die freie Wildbahn. Aber wenn der Zoo mit der Beteiligung an bestehenden Zuchtprogrammen hilft, den Artenschutz zu fördern, dann ist das schon mal ein wichtiger und richtiger Ansatz. Der Tiergarten will weder Zirkus noch Freizeitpark sein, sondern ein Ort, der stark auf Bildung und Aufklärung setzt. Die dort lebenden Tiere sind Werbebotschafter ihrer verbleibenden Artgenossen in Freiheit. Sie zeigen und beweisen anschaulich, wie wichtig es ist, auf die Natur zu achten und den Klimawandel ernst zu nehmen. Deshalb sind die jetzt vorgestellten Visionen nur zu begrüßen.

Von Claudia Labude-Gericke