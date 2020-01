Weil es in Markgrafenheide und Hohe Düne an öffentlichen Toiletten fehle und der Zustand der einzigen beiden Anlagen zu wünschen übrig lässt, fordert der Ortsbeirat baldige Abhilfe. Welche Maßnahmen geplant werden, verriet Sven Schmeil vom Umweltamt am Mittwochabend in der Sitzung des Gremiums.