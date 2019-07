Rostock

Das Portal des Rostocker Uni-Hauptgebäudes ist in diesen Tagen wieder ein beliebtes Fotomotiv. Immer wieder bleiben Urlauber stehen und halten die Ansicht von Uniplatz aus auf Bildern fest. Geht es nach Wolfgang Fehlberg, sollten die Touristen lieber ein bisschen weiter gehen und sich die Nordseite des Gebäudes in der Kröpeliner Straße anschauen.

„Dort sind in übergroßer Form Herzog Johann Albrecht und sein Bruder Ulrich dargestellt“, erklärt der Rostocker. „Die beiden haben nach der Reformation maßgeblich dafür gesorgt, dass es zum Abschluss der Formula Concordiae kam“, weiß der Diplom-Kulturwissenschaftler. Durch diesen Vertrag seien die Verhältnisse zwischen Universität, Stadt und Land grundlegend geklärt worden. Zudem sei ein großer Teil der von Johann Albrecht gesammelten Bücher in die Rostocker Universitätsbibliothek eingegliedert worden, wo er heute zu den bedeutendsten Beständen gehört.

Als Uni-Mitarbeiter spannende Details gesammelt

Wolfgang Fehlberg hat bis zu seinem Ruhestand 38 Jahre lang an verschiedenen Stellen der Universität gearbeitet. Immer wieder stieß er dabei auf spannende Fakten der Hochschulgeschichte – und die hat er gesammelt. Nun, im Jubiläumsjahr der Rostocker Universität, hat der 65-Jährige daraus eine Führung konzipiert. Am Sonntag, 7. Juli, lädt Fehlberg ab 14 Uhr zum ersten Mal Interessenten ein, ihn auf seinem Rundgang zu begleiten.

Petrus Stenbeke war 1419 der erste Rektor der Universität Rostock. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Tour beginnt am Hauptgebäude, das einst als „Weißes Kolleg am Lateinischen Markt“ bekannt war und führt dann einmal durch die Innenstadt. „Auch wenn es unmöglich ist, in zwei Stunden die Geschichte der Universität umfassend darzustellen, ist es doch das Ziel, die Teilnehmer mit den wichtigsten Fakten vertraut zu machen, die für die Universitätsgründung Voraussetzung waren“, so Fehlberg.

Eher unbekannte Fakten und Gebäude im Fokus

Unter anderem sei nämlich die gute Luft der Hansestadt für die Hochschulgründung entscheidend gewesen und auch in der Gründungsurkunde erwähnt. „Im 14. Jahrhundert gab es viele Pest-Epidemien und es wurde angenommen, dass diese durch schlechte Luft verursacht oder weiter verbreitet wurden“, hat Fehlberg recherchiert. In Rostock sei dies schon damals nicht zu befürchten gewesen, was ein Pluspunkt des Standortes war.

Geschenk zum Jubiläum der Hochschule Weil er 38 Jahre lang an der Rostocker Universität gearbeitet hat, wollte Wolfgang Fehlberg auch einen Beitrag zum 600-jährigen Jubiläum der Universität leisten, das 2019 gefeiert wird. Der 65-jährige Diplom-Kulturwissenschaftler hat über die Jahre spannende, aber bisher eher unbekannte Fakten zur Geschichte und den Gebäuden der Rostocker Universität zusammengetragen und daraus nun eine eigene Führung konzipiert. Die Tour findet am kommenden Sonntag, 7. Juli, zum ersten Mal statt. Los geht es um 14 Uhr am Uni-Hauptgebäude und von dort aus dann rund zwei Stunden lang zu Fuß durch die Rostocker Innenstadt. Eine Voranmeldung für die Führung ist erwünscht unter Telefon 0381/490 30 10. Interessierte können aber auch spontan dazu stoßen. Der Rundgang kostet sieben Euro pro Person sowie ermäßigt fünf Euro für Studenten und Rentner. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25. Wiederholungen sind geplant.

Im Mittelpunkt seiner Führung stehen nicht nur die aktuellen oder ehemaligen Gebäude, sondern auch weniger bekannte oder sogar teilweise kuriose Fakten aus der Universitätsgeschichte. So erfahren die Teilnehmer zum Beispiel, was sich hinter dem Blutbummel der Studenten verbirgt, warum der Papst die Gründung der Hochschule genehmigen musste oder weshalb der Ehebruch eines Studenten zum Bruch der Universitätszepter führte.

Auch erwähnt wird, mit welch drastischen Worten 1592 einer der bekanntesten Rostocker Professoren die hygienischen Zustände in der Hansestadt anprangerte. „Und ich erzähle, wie es dazu kam, dass ein früherer Rostocker Student zur Schreckgestalt in der Urfassung des bekanntesten deutschen Wiegenliedes wurde“, macht Fehlberg neugierig. Was ebenfalls die Wenigsten wissen dürften, ist, dass der Botanische Garten der Universität, der heute an der Hamburger Straße liegt, früher einen ganz anderen Platz hatte. „Er befand sich im 16. Jahrhundert an der Kreuzung Lange Straße und Badstüberstraße, wo heute die Apotheke ist“, sagt Fehlberg.

Botanischer Garten war einst in der Innenstadt

Die Besonderheit: Rostock war damals die zweite deutsche Universität, die überhaupt einen eigenen botanischen Garten hatte. Vorbei an den Wohnorten bekannter ehemaliger Studenten und Professoren geht es dann zur Marienkirche – den Ort, an dem die Gründungsfeierlichkeiten der Universität stattfanden.

Ungewissheit und Neugier vor der Premiere

Wie viele Interessenten sich zu seiner ersten Uni-Führung einfinden, das kann Fehlberg nicht einschätzen. Eine Anmeldung sei zwar wünschenswert, aber natürlich auch Platz für spontane Teilnehmer. Auch, ob die Zeit ausreicht für all die spannenden Fakten, die er zu erzählen hat, weiß der Rentner nicht. Er selbst sei die Strecke natürlich abgegangen und hätte diese auch schon einmal mit Publikum absolviert. „Aber das war mit der Seniorenakademie der Universität und ich hatte die Tour dafür zweigeteilt“, so der Rostocker.

Claudia Labude-Gericke