Zwei von drei Haushalten in Rostock werden von den Stadtwerken mit Heizwärme und Warmwasser versorgt. Und für die meisten von ihnen wird es künftig deutlich teurer: Der Quasi-Monopolist kündigt Zehntausende Verträge. Was das bedeutet, was Mieterschützer und Hauseigentümer davon halten und wie es auch Doberaner, Kühlungsborner und Graal-Müritzer betrifft.