Rostock

Die Aufregung ist groß – bei den betroffenen Eltern, aber auch in der Stadtpolitik: Mittwochabend hatte die Hansestadt Rostock überraschend zwei Kitas dicht gemacht. Nach Gewaltvorwürfen gegen einen Mitarbeiter waren Polizei und Staatsanwaltschaft zur Razzia bei den „Wiesenzwergen“ in Warnemünde und im „Gutshaus“ in Dierkow angerückt. Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung werfen die Ermittler dem Mann vor.

Und nun könnten sogar noch weitere Vorwürfe hinzukommen: Nach OZ-Informationen ermittelt ein weiteres Fachkommissariat der Rostocker Kripo gegen den Mann. Es soll um Geld gehen.

Vorwürfe seit Jahren bekannt

Die Kitas gehören offiziell zwei unterschiedlichen Trägern. Doch beide Gesellschaften haben ein und denselben geschäftsführenden Gesellschafter. Der beschuldigte Mitarbeiter soll in beiden Häusern tätig gewesen sein. Monatelang hatten das Jugendamt, die Kripo und die Staatsanwaltschaft bereits gegen ihn ermittelt. Beschwerden beim Jugendamt gab es schon seit Jahren – vor allem aus dem „Gutshaus“.

„Ja, es gab Vorwürfe. Aber uns fehlten stets die Beweise“, rechtfertigt sich Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Einem Träger die Betriebserlaubnis zu entziehen – das sei ein Eingriff in dessen Grundrechte, in das Recht auf freie Berufsausübung. „Dafür brauchen wir sehr gute Gründe.“

Die liegen nun offenbar vor: Die Staatsanwaltschaft Rostock wirft dem Mann Körperverletzung in drei Fällen vor. Zudem soll er Kinder misshandelt und gedemütigt haben. Kleinkinder, die im Mittagsschlaf eingenässt hatten, soll der Mann dazu gezwungen haben, vor anderen Kindern mit nasser Hose zu posieren. Das erfuhr die OZ aus Ermittlerkreisen. Senator Bockhahn sagt: „Wir sind an den Vorwürfen dran geblieben, haben sie ernst genommen und schließlich hinreichende Belege gefunden, dass das Kindeswohl in diesen Einrichtungen nicht gewährleistet ist.“

Weitere Ermittlungen?

Bereits am Mittwoch hatte Bockhahn davon gesprochen, dass es Ermittlungen wegen Kindeswohlgefährdung und weiterer Delikte in den Kitas gibt. Konkreter wurde er auch auf Nachfrage nicht. Oberstaatsanwalt Harald Nowack bestätigte der OZ nun, dass es in der Tat noch einen weiteren „Anfangsverdacht“ gebe.

Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen hüllt er sich dazu aber ebenfalls in Schweigen. Nur dass es um Pädophilie oder sexuelle Übergriffe gehen könnte, weist Nowack scharf zurück: „Dafür haben wir keinerlei Anhaltspunkte.“ Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei nach OZ-Informationen auch Eltern und Kinder vernommen, die seit Jahren nicht mehr die betroffenen Kitas besuchen, aber in der Vergangenheit Vorwürfe erhoben hatten.

Kitas haben schon lange mehr Plätze als Kinder

Nach OZ-Recherchen soll es jedoch um Geld gehen, um Abrechnungen. Beide Kitas waren laut Unterlagen des Jugendamtes seit Jahren schon nicht mehr voll belegt. Zusammen verfügen die „Wiesenzwerge“ und das „Gutshaus“ über gut 125 Plätze. Belegt waren die aber nur zu zwei Dritteln.

Die Träger sollen zudem zuletzt vor zehn Jahren mit der Stadt über Entgelte verhandelt haben. „Es ist zumindest verwunderlich, wie ein Unternehmen, dessen Einrichtungen nicht voll ausgelastet sind, mit zehn Jahre alten Entgelten über die Runden kommt“, so ein Insider. Michael Schötz, Geschäftsführer der beiden Träger, war für die OZ am Donnerstag trotz mehrfacher Versuche telefonisch nicht zu erreichen.

Eltern wollen in Warnemünde bleiben

Die 80 Kinder, die von heute auf morgen ihren Kita Platz verloren haben, sollen in anderen Einrichtungen der Träger Rostocker Stadtmission, Volkssolidarität sowie Institut Lernen & Leben untergebracht werden. Glücklich sind damit aber längst nicht alle Eltern. „Gerade aus Warnemünde gibt es den vehementen Wunsch der Elternschaft, in dem Haus der ’Wiesenzwerge’ bleiben zu dürfen“, sagt Senator Bockhahn.

Das Gebäude gehört dem städtischen Immobilienverwalter KOE und dennoch kann die Stadt es nicht einfach an einen anderen Träger übergeben. „Es gibt schließlich einen gültigen Mietvertrag mit dem bisherigen Betreiber der Einrichtung.“ Die Stadt arbeite aber bereits an einer Lösung, heißt es aus dem Jugendamt.

CDU fordert Aufklärung

Die CDU in der Rostocker Bürgerschaft hat indes eine Sondersitzung des zuständigen Jugendhilfeausschusses beantragt. „Insbesondere die Eltern haben einen Anspruch, alle Informationen über die Hintergründe der Schließung der Kindertagesstätten zu erfahren. Es muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass sich Derartiges nicht wiederholt“, so die stellvertretende CDU-Fraktionschef Chris Günther.

Günther verlangt „lückenlose“ Aufklärung. Auch das Jugendamt müsse Rechenschaft ablegen – etwa, warum trotz jahrelanger Beschwerden von Eltern nicht früher gehandelt wurde: Eltern meldeten ihre Kinder trotz Kita-Platz-Mangel in der Hansestadt ab und suchten auch mit Hilfe des Jugendamtes neue Plätze. „Warum war das nicht Anlass genug, die Arbeitsweise der Träger zu hinterfragen?“

Von Andreas Meyer