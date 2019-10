Die Klimaerwärmung schreitet voran. Damit verbunden ist auch der Anstieg des Meeresspiegels. In Warnemünde wird Vorsorge getroffen.

Warnemünde: Am Alten Strom in Warnemünde ist eine neue Sturmflutschutzmauer im Bau. Januar 2018 wurde mit den Arbeiten an der rund neun Millionen Euro teure Anlage begonnen, Anfang 2020 soll sie fertig sein. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/