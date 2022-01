Rostock

Der Wohnungsmarkt in Rostock ist angespannt. In den nächsten Jahren sollen Tausende neue Wohnungen in der Hansestadt entstehen. Die Miet- und Kaufpreise sind zum Teil aber ziemlich happig, liegen weit über dem Landesdurchschnitt. Dennoch: Neugebaute Wohnungen gehen in Rostock weg wie warme Semmeln – vor allem auf Filetstücken mit Lage am Wasser.

Das „Gehlsdorfer Nordufer“ ist so ein Filetstück. Dort setzt Immobilienunternehmen Muhsal aus Waren an der Müritz ein riesiges Wohnungsbauprojekt um. Mehr als 300 Wohnungen entstehen dort in einem Mix aus Genossenschafts-, Wiro- und Eigentumswohnungen. Die letzten Wohnungen sind noch im Bau, viele sind schon bezogen.

Ende 2023 sollen Luxuswohnungen an der Warnow fertig sein

Zurzeit entstehen noch 40 Einheiten direkt an der Wasserkante, davon sind 32 Wohnungen, acht Gewerbeeinheiten. Letztere sind zwischen 85 und 105 Quadratmeter groß. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Die Rostocker Immobilienexpertin und Standort-Managerin von Engel & Völkers, Jana Blaschka, vermarktet die exklusiven Wohnungen. Sie sagt: „Die Wohnungen sind im Verhältnis relativ groß – 116 bis 250 Quadratmeter.“ Mitte, Ende 2023 sollen sie fertig sein – vorausgesetzt, es gibt keine Schwierigkeiten mit der Baustoffversorgung.

„Die neuen Bewohner sind ein Mix aus Rostockern, Zurückkommenden, die vielleicht nach der Wende weggegangen sind, die hier ihren Lebensabend verbringen wollen. Wir haben zum Teil auch Anleger dabei, auch wenn es teilweise sehr hochpreisig ist“, berichtet die Maklerin. Denn der direkte und unverbaubare Blick auf die Warnow und die Silhouette von Rostock hat seinen Preis: Zwischen 5000 und 6500 Euro müssen Käufer pro Quadratmeter zahlen. Dafür können zukünftige Bewohner ihr Boot direkt vor die Tür legen, von der Terrasse aus haben sie direkten Blick auf den Anleger. Der soll auch noch vergrößert werden.

Immobilienverband: Käufer zahlen in Rostock höchste Preise

„Das ist eine Perle in Rostock. Wir haben nicht so viele Baugebiete, die direkt am Wasser erschlossen werden können. Dieses Projekt ist herausragend und deswegen haben wir auch sehr viele Nachfragen. Aktuell stehen nur noch zwei Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten zum Verkauf“, sagt Immobilienexpertin Jana Blaschka.

„Es muss in Rostock nach wie vor einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen geben. Eigentumswohnungen entstehen aber zu wenige.“ Immobilienexpertin Jana Blaschka Quelle: Frank Söllner

In Mecklenburg-Vorpommern gewinnen Eigentumswohnungen laut Immobilienverband IVD Nord immer weiter an Wert. Dennoch bleibt der durchschnittliche Quadratmeterpreis mit 1940 Euro vergleichsweise erschwinglich. „Die höchsten Preise müssen mit 2385 Euro pro Quadratmeter in Rostock gezahlt werden. Damit liegt die Stadt an der Ostsee aber immer noch knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt von 2550 Euro“, heißt es beim IVD Nord.

Bei den Städten mit den höchsten Quadratmeterpreisen folgen Schwerin mit 1950 Euro und mit einigem Abstand Neubrandenburg mit 1500 Euro sowie Stralsund und Wismar mit jeweils 1350 Euro.

Immobilienexpertin: „Wenn nichts im Angebot ist, gehen die Preise hoch“

Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD Nord, schätzt ein: „Trotz dynamischer Wertsteigerungen in den vergangenen Jahren bleibt Wohneigentum in Mecklenburg-Vorpommern für viele Menschen vergleichsweise noch erschwinglich. Neben den großen Städten Rostock und Schwerin holen auch viele kleinere Gemeinden bei der Wertentwicklung auf.“

Im Zuge der Pandemie verstärke sich die Nachfrage nach Wohneigentum. Zudem bleibe der Inlandsurlaub beliebt, weswegen viele Ferienimmobilien entlang der Ostseeküste im Wert steigen. „Die Mietpreisanstiege bewegen sich derweil erfreulicherweise noch auf moderatem Niveau“, so Anika Schönfeldt-Schulz.

Um den Rostocker Wohnungsmarkt zu entspannen, reichen Luxusprojekte, wie am Gehlsdorfer Nordufer, aus Sicht von Maklerin Jana Blaschka aber nicht aus. „Es muss nach wie vor einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen geben. Eigentumswohnungen entstehen aber zu wenige. Wir haben zwar mit der Wiro ein starkes städtisches Wohnungsbauunternehmen, wir haben starke Genossenschaften – mit ihnen soll langfristig der Mietmarkt entspannt werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nichtsdestotrotz fehlten Möglichkeiten, um an Eigentum zu kommen – das gelte für Wohnungen wie für städtische Grundstücke, auf denen Einfamilienhäuser gebaut werden könnten. „Das spannt den Markt natürlich an. Wenn nichts im Angebot ist, gehen die Preise hoch. Hinzu kommen steigende Baukosten“, erklärt Jana Blaschka.

Von Michaela Krohn