Neue Wohnungen für Rostocker Stadtteil Groß Klein: Das plant der Investor

Rostock

Vor rund 15 Jahren wurden auf dem Grundstück am Laakkanal noch Gebäude abgerissen – weil keine Mieter da waren. „Damals hatten wir mehr als 50 Prozent Leerstand – und das bei einem Mietpreis von um die drei Euro pro Quadratmeter“, sagt Hagen Hildebrandt, Vorstandsvorsitzende der Rostocker Wohnungsgenossenschaft WG Warnow.

Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert, die Nachfrage nach Wohnraum in Rostock ist groß. Das will die WG Warnow nutzen und investiert deshalb auf dem gleichen Grundstück im Stadtteil Groß Klein rund 20 Millionen Euro. In den nächsten zwei bis maximal drei Jahren soll am Laakkanal ein neues Gebiet mit 98 Genossenschaftswohnungen und einer Gesamtwohnfläche von circa 7300 Quadratmetern entstehen. „Das Grundstück mit einem Wert von etwa 2,1 Millionen Euro befindet sich bereits in unserem Bestand“, so Hildebrandt.

Erst wurde ins Umfeld investiert

Schon 2016 war das Vorhaben im Gespräch. Doch statt loszubauen, hätte die Genossenschaft erst einmal für rund acht Millionen Euro den Bestand im Umfeld durch Zukauf vergrößert und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen – zum Beispiel Aufzüge angebaut. „Das diente der Standortstärkung am Laakkanal sowie Baggermeisterring, denn wir wollen Wohnungen im mittleren Preissegment schaffen“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Ziel sei es, für das geplante Neubaugebiet am Laakkanal Preise von 8 bis 9,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter anzubieten.

Die Wohnungen sollen vollverglaste Balkone erhalten. Quelle: WG Warnow

Die mehrgeschossigen Gebäude sollen Aufzüge sowie begrünte Dächer erhalten, die Wohnungen große Balkone mit Vollverglasung sowie, wenn es die Größe hergibt, in den Bädern jeweils Dusche und Badewanne. Geplant sind Wohnungen zwischen 33 und 92 Quadratmetern Fläche. Der Großteil davon mit drei Zimmern, aber auch Ein-Raum-Appartements sowie Vier-Zimmer-Wohnungen seien im Angebot. Zu den Gebäuden gehören auch Stellflächen sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.

Freizeittreff für Veranstaltungen und private Feiern

Ebenfalls vorgesehen sei ein Freizeittreff, der für Veranstaltungen zur Verfügung stünde, aber auch von den Mietern des Gebietes gegen Gebühr für private Feiern genutzt werden könnte. Kinder können sich auf zwei Spielplätze freuen, die öffentlich genutzt werden können.

Baubeginn soll, wenn möglich, noch in diesem Jahr, spätestens aber Anfang 2021 sein. „Wir haben 70 Handwerker als eigenen Stamm für den Innenausbau“, so Hildebrandt, der mit einer Gesamtbauzeit von zwei Jahren rechnet.

Großer Quartiersparkplatz soll kostenpflichtig werden

Die WG Warnow hat noch ein weiteres Vorhaben am Standort: Zwischen dem Wohngebiet und den Bahnschienen gehört der Genossenschaft bereits ein großer Parkplatz, der bisher wenig genutzt würde und in schlechtem Zustand sei. „Zwischen 300 und 350 Plätzen stehen aktuell leer. Wir wollen das Gelände wieder aktivieren und dann Stellflächen vermieten“, so Hildebrandt, der eine Preisvorstellung von 20 Euro pro Monat hat.

Durch Zukauf würden seiner Genossenschaft aktuell 70 Prozent der Fläche gehören. Ob das Gelände mit einer Schranke versehen wird, sei derzeit noch offen. „Wir könnten uns dort nämlich auch eine Quartiersgarage vorstellen“, blickt der Genossenschaftschef voraus.

Von Claudia Labude-Gericke