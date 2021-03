Neuer Chef der Wasserschutzpolizei in Rostock: „Wir werden mehr kontrollieren“

Rostock

Die Wasserschutzpolizei will Berufsschiffe wieder mehr kontrollieren. Das betrifft unter anderem die Fährlinien, Frachter, Tanker. Nachdem im vergangenen Jahr viele Kontrollen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren, wollen die Beamten nun wieder auf die Schiffe gehen. Das berichtet Silvio Wiegert, neuer Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock.

Landesweit seien 2020 „nur“ 600 Umweltkontrollen in der Großschifffahrt durchgeführt worden. Einen Großteil davon haben die Wasserschutzpolizisten aus Rostock übernommen. Im Vorjahr – also im Jahr vor Corona – waren es allerdings um die 1200 Kontrollen. „Wir konnten coronabedingt 2020 fast fünf Monate lang nicht so viel kontrollieren wie im Vorjahr“, erklärt Silvio Wiegert. Das soll sich nun wieder ändern, kündigt er an.

Silvio Wiegert leitet größte Wasserschutzpolizeiinspektion des Landes

Wiegert hat am 1. März die Leitung der größten Wasserschutzpolizeiinspektion des Landes übernommen – und hat aus seinem Büro heraus zwar den vielleicht schönsten Blick Rostocks auf die Warnow. Viel zu sehen ist dort aber zurzeit nicht. Ab und zu trainieren in diesen Tagen schon Segler der Clubs auf der Warnow. Ansonsten fährt nur die kleine Fähre zwischen Kabutzenhof und dem Anleger in Gehlsdorf. Die Saison für private Sportboote fängt erst in ein, zwei Monaten an. Fahrgastschiffe dürfen wegen der strengen Corona-Regeln zurzeit auch nicht unterwegs sein.

2010 kam der gebürtige Demminer nach Stationen in Schleswig-Holstein zurück nach MV, arbeitete bei den Wasserschutzpolizeiinspektionen in Waren, Wismar und zuletzt in Schwerin. Nun ist auch wieder die Ostsee zwischen Kühlungsborn und Prerow sein Revier. Auch alle Binnengewässer des Landkreises Rostock zählen dazu. „Die Wasserschutzpolizeiinspektion in Rostock kann sich freuen, mit Silvio Wiegert einen kontaktfreudigen und zuverlässigen Leiter zu haben. Er verfügt über eine sehr hohe soziale Kompetenz und kommuniziert immer offen und ehrlich mit seinen Mitarbeitern“, so die Direktorin des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, Anja Hamann, zum neuen Chef der Rostocker Inspektion.

„90 Prozent unserer Einsätze haben mit der Berufsschifffahrt zu tun“

Seit Pandemiebeginn gab es allerdings kaum Kreuzfahrtanläufe in Warnemünde, nur Einheimische dürfen zurzeit auf ihre Sportboote, noch ist auf den Gewässern in und um Rostock wenig los. Die Frage drängt sich also auf: Was macht die Wasserschutzpolizei zurzeit? „90 Prozent unserer Einsätze haben mit der Berufsschifffahrt zu tun“, sagt Wiegert. Und die habe in den vergangenen Jahren – auch trotz Krise – weiter zugenommen.

„Warentransporte gibt es mehr denn je. Die Seewege sind in der Pandemie relativ sicher“, erklärt dazu Robert Stahlberg, Sprecher der Wasserschutzpolizei MV. Umweltsünder auf See gebe es zudem immer weniger. Nur etwa bei jeder zehnten Kontrolle erkennen die Beamten einen Verstoß.

Wasserschutzpolizei hilft zurzeit an Land bei Grenzkontrollen

Im privaten Schiffsverkehr hingegen ist ein anderer Trend zu beobachten: Die Bootskriminalität nimmt zu. Doch hier hat Silvio Wiegert gute Nachrichten für Rostock. „Die Hansestadt bildet dabei keinen Schwerpunkt. Der liegt eher im Osten des Landes.“

Der neue Chef des 46-köpfigen Teams der Inspektion weiß zudem, sein neuer Job in Rostock wird ganz andere Schwerpunkte haben als zuvor in Schwerin und Wismar. „Gehen wir vom Normalfall ohne Pandemie aus, beschäftigen uns hier allein rund 200 Schiffsanläufe von Kreuzlinern im Jahr.“ Doch weil die gerade nicht stattfinden, wurden auch die Aufgaben der Wasserschutzpolizisten eher aufs Land verlegt. „Wir helfen zum Beispiel der Schutzpolizei bei den Kontrollen an den Ländergrenzen oder verhindern, dass sich Sportclubs treffen – gerade zu Beginn der Saison“, so Wiegert.

Ob und wie eine Warnemünder Woche oder die Hanse Sail in Rostock mithilfe der Polizei stattfinden, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Veranstalter beider Großereignisse planen zwar schon mit Corona-Konzepten. Die Wasserschutzpolizei sei aber laut Silvio Wiegert bislang noch nicht in die Planungen zu Sicherheitskonzepten einbezogen worden.

Von Michaela Krohn