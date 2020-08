Rostock

Neuer Corona-Alarm an einer Schule in MV: Die Hansestadt Rostock meldet am Sonntagabend vier Covid-19-Fälle an der Borwin-Schule im Stadtteil KTV. Nach einem Gymnasium in Ludwigslust und einer Grundschule in Graal-Müritz ist die Rostocker Schule bereits die dritte, die wegen Corona-Fällen zumindest teilweise wieder geschlossen werden muss.

Vier Schüler positiv getestet

Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) bestätigte, dass im Laufe des Wochenendes insgesamt vier Schüler der Borwin-Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Die Kinder gehören nach OZ-Informationen alle zu einer Großfamilie und waren erst vor wenigen Tagen aus der Türkei zurückgekehrt. Bei der Einreise waren die Tests der Familie noch negativ, Ende der Woche wurde dann aber die Mutter positiv getestet, kurze Zeit später auch die Kinder ein weiteres Mal.

Anders als in Graal-Müritz und Ludwigslust schließt Rostock aber nicht die ganze Schule: Das Gesundheitsamt hat lediglich für eine siebte und eine neunte Klasse sowie Teile einer weiteren neunten Klasse und einige Lehrer eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Bockhahn geht aufgrund der Umstände davon aus, dass eine Weiterverbreitung des Virus selbst in diesem Personenkreis höchst unwahrscheinlich ist: „Am Donnerstag werden alle 67 Personen, die sich in Quarantäne befinden, getestet. Sind diese Tests negativ, dürfen auch sie zeitnah wieder zur Schule.“

Für alle anderen Schüler geht der Unterricht am Montag ab der dritten Schulstunde weiter. „Der Hygieneplan hat funktioniert, andere Schüler können gar nicht in Kontakt mit den Infizierten gekommen sein“, so Bockhahn. „Wir wollen die Ausbreitung gezielt bekämpfen und nicht gleich eine ganze Schule schließen. Immerhin bedeutet eine Quarantäne auch immer einen Eingriff in Grundrechte.“

Neun neue Fälle in MV

Insgesamt wurden in MV am Wochenende neun neue Infektionen gemeldet. Auch am Gymnasium in Ludwigslust gibt es zwei weitere Fälle: Zwei Lehrer haben sich angesteckt. Bei den fast 140 Tests nach dem Ausbruch in Graal-Müritz gab es hingegen nicht einen einzigen weiteren Fall.

Von Andreas Meyer