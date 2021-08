Neuer Eröffnungstermin für Karls Erlebnisdorf in Sachsen steht

Döbeln

Der Termin zur Eröffnung von Karls Erlebnisdorf im sächsischen Döbeln steht – zumindest der Wunschtermin: „Wenn im B-Plan-Verfahren alles perfekt läuft, öffnen wir Ostern 2023“, so Unternehmer Robert Dahl. Gerade liegen die Pläne öffentlich aus und alles sei auf dem besten Weg. Ursprünglich sollte das Erlebnisdorf schon 2021 öffnen, später war der Sommer 2022 angepeilt. Bei einer Infoveranstaltung am Sonntag in Sachsen gab Dahl nun den neuen Termin bekannt.

Aktuell sei er in Döbeln und führe wichtige Gespräche, um das Projekt voranzutreiben, berichtet Dahl auf OZ-Nachfrage. Der Grund für seine Zuversicht, dass es nicht doch noch zu Verzögerungen kommt: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und den Mitarbeitern in der Verwaltungen ist ganz toll.“ Auch die Gespräche mit den örtlichen Stadtwerken, von denen Karls unter anderem den Strom beziehen werde, seien bislang partnerschaftlich verlaufen.

Attraktion: Riesenrutsche für Döbeln

Für alle Fans, die es kaum erwarten können, das neue Erlebnisdorf zu besuchen, stellt Dahl schon einmal ein Highlight in Aussicht: „Unsere Erlebnisdörfer sollen alle unterscheidbar sein, damit auch Abo- und Jahreskarteninhabern an allen Standorten etwas Besonderes geboten wird.“ Im Havelland gebe es zum Beispiel eine Kartoffelchips-Manufaktur, in Mecklenburg dagegen werde Popcorn frisch produziert.

Ein guter Grund, künftig den Weg aus MV nach Sachsen anzutreten, könnte eine actiongeladene Attraktion sein. Dahl erklärt: „In Döbeln ist der Sitz des Unternehmens Atlantics. Das ist ein Hersteller von Rutschen, mit dem wir seit Langem zusammenarbeiten und der auch den Turm Karlossos in Rövershagen gebaut hat.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über diese Zusammenarbeit gebe es auch die guten Verbindungen nach Sachsen. Der technische Leiter von Atlantics, René Klaus, habe großen Ehrgeiz entwickelt, am Unternehmensstandort das Können der sogenannten „Attraktionsmanufaktur“ unter Beweis zu stellen. Robert Dahl kündigt an: „Wir werden uns gegenüber dem Karlossos auf jeden Fall noch einmal steigern.“

Von Juliane Schultz