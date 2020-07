Rostock

Am Mittwoch, 22. Juli, startet in Rostock der erste mobile Freizeitpark der Hansestadt. Schausteller wollen beweisen, dass auch in der aktuellen Situation Rummel möglich sind und Erfahrungen für den Weihnachtsmarkt sammeln. Für Besucher gelten folgende Regeln:

Registrieren am Eingang

Um einen Überblick über die Besucherzahl zu haben und zu wissen, wer die Fahrgeschäfte nutzt, ist eine Registrierung der Besucher notwendig. Das Gelände ist eingezäunt und nur über einen Eingang zugänglich. „Besucher können sich registrieren, indem sie am Eingang ein Formular ausfüllen oder ihre Daten über einen Onlinebogen, den sie per QR-Code auf dem Handy aufrufen, angeben“, sagt Inga Knospe vom Rostocker Großmarkt.

Maximal 500 Gäste zeitgleich auf dem Gelände

Lange Warteschlangen wird es an den einzelnen Fahrgeschäften wohl nicht geben: Die Besucherzahl ist auf 500 Gäste zeitgleich begrenzt. „Am Ein- und Ausgang stehen Mitarbeiter, die mit einem Zählgerät die Besucherzahl tickern“, erklärt Knospe. Außerdem haben wir über die verkauften Eintrittskarten einen Überblick über die Besucherzahl. Der Eintritt kostet zwei Euro und kann als Wertbon an den Fahrgeschäften eingelöst werden.

Das eingezäunte Gelände ist montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr sowie freitags bis samstags bis 22 Uhr geöffnet. „Wir hoffen, dass sich die Besucherströme gut über den Tag verteilen werden“, sagt die Geschäftsführerin.

Maskenpflicht im Autoscooter

Zu den Regeln gehört auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Anstellbereichen, den Sanitäranlagen und an Engstellen. „Auch auf Karussells, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, muss ein Mundschutz getragen werden“, sagt Knospe.

Das ist unter anderem im Autoscooter von Lothar Welte der Fall. „Hoffentlich wird das Angebot trotzdem gut angenommen. Trotz der großen Umstellungen für die Besucher“, sagt er.

Abstands- und Hygieneregeln

Wie überall gelten auch im mobilen Freizeitpark die Abstands- und Hygieneregeln. So wurden an allen Fahrgeschäften und im Eingangsbereich Spender mit Handdesinfektionsmittel angebracht, Hinweisschilder an den Ständen weisen auf den Mindestabstand von 1,50 Metern hin. „Beim Kettenkarussell achten wir darauf, dass die Besucher nicht gerade in den Gondeln direkt hintereinander sitzen“, sagt Knospe.

Bei Symptomen: Zuhause bleiben

Die geschäftsführerein des Rostocker Großmarktes appelliert an die Vernunft der Gäste. „Der beste Schutz ist der Besucher selbst, der auf sich und andere achtgibt“, sagt sie. Wer sich unwohl fühlt und beispielsweise Erkältungssymptome aufweist, wird gebeten, zu Hause zu bleiben.

Die Einhaltung der Hygieneregeln wird vor Ort zudem von Security-Mitarbeitern überprüft.

