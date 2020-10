Rostock

Trauernden in Rostock stehen harte Zeiten bevor – und damit ist nicht allein der Verlust eines geliebten Menschen gemeint. Das Problem: Die große Trauerhalle auf dem Neuen Friedhof, dem größten des Landes, wurde mit sofortiger Wirkung gesperrt.

Finden die Verantwortlichen nicht schnell eine Alternative, müssen Trauerfeiern und Beerdigungen in den kommenden Monaten unter freiem Himmel stattfinden – auch bei Regen, bei Schnee, bei Minustemperaturen. Das ist längst nicht der einzige Missstand: Für das Abschiednehmen, das letzte Geleit, sollen Trauernde nur noch eine halbe Stunde Zeit haben. Und auch das Krematorium ist marode.

Anzeige

Entsetzen in der Bürgerschaft

Die Rostocker CDU macht die Probleme auf dem Neuen Friedhof jetzt öffentlich, verlangt vom Rathaus Antworten zu den Missständen. Heinrich Prophet, Mediziner und Bürgerschaftsmitglied, spricht von „bürokratischen, strukturellen und menschlichen Defiziten“ im Friedhofswesen: „Die große Trauerhalle ist bis 2021 gesperrt. Es stehen nur zwei kleinere Räume zum Abschiednehmen zur Verfügung – für maximal 15 Gäste einer Trauerfeier“, sagt er. „Was aber ist, wenn mehr Menschen einem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen wollen?“ Trauerfeiern unter freiem Himmel – bei winterlichem Wetter – aus seiner Sicht sei das eine Zumutung, pietätlos.

Auch interessant: QR-Codes und Holzmasten: Rostocker Steinmetze erfüllen auch ungewöhnliche Wünsche

Vor wenigen Wochen habe er selbst an einer Beerdigung auf dem Neuen Friedhof teilgenommen – und war entsetzt: Während der Zeremonie am Grab hätten Mitarbeiter des Friedhofs quasi nebenan den Rasen gemäht, die Mülleimer waren übervoll. Und der Urnenträger habe auch noch darauf hingewiesen, dass er schon Überstunden mache müsse. „Das geht nicht. Das hat mit einem würdevollem Abschied, der so wichtig für Trauernde ist, nichts zu tun.“

Lange Mängelliste auf dem Friedhof

Die Liste der Probleme auf dem Friedhof – sie ist sogar noch viel länger, sagt Prophet. „Das Krematorium ist das nächste Thema.“ Schon seit Jahren ist bekannt, dass die Anlagen aus dem Jahr 1995/1996 marode sind. Zudem wird bei der Einäscherung mehr krebserregendes Dioxin freigesetzt, als erlaubt ist.

Eine Sanierung war ursprünglich für 2020 geplant. Doch nach OZ-Informationen hat der städtische Immobilienverwalter KOE bis heute keinen Auftrag für die Sanierung, die bis zu acht Millionen Euro kosten würde.

Mehr lesen: Spektakuläre Fällaktion in Rostock: Kletterer schlagen 60 Bäume am Neuen Friedhof

„Auch das Krematorium ist völlig würdelos“, klagt CDU-Politiker Prophet. Einen Abschiedsraum gäbe es dort nicht, keinen Ort für einen letzten Gruß. Viele Angehörige würden ihre Verstorbenen heutzutage selber waschen und anziehen wollen. In Rostock geht das nicht. „Bei uns werden die Leichen mit einem Gartenschlauch abgespritzt.“

Friedhofschefin räumt Probleme ein

Caroline Troschke, die Abteilungsleitung Friedhöfe in der Rostocker Stadtverwaltung, räumt die Probleme ein – antwortet auf Fragen aber nur kurz und knapp: Für das Krematorium sei ein „Maßnahmenpaket“ erarbeitet worden, um eine moderne Bestattungskultur zu ermöglichen. Ebenso sei korrekt, dass für Trauerfeiern in Rostock nur 30 Minuten vorgesehen sind. „Bei Veranstaltungen mit einem größeren Personenkreis oder auf Wunsch der Angehörigen kann eine Doppelzeit von 60 Minuten eingeplant werden.“

Und ja, die Trauerhalle 1 sei gesperrt. Mit den Bestattungsunternehmen werde an Alternativen gearbeitet. Details nennt sie nicht. Auch nicht zu den Gründen für die Sperrung.

Decke ist marode

Die aber formuliert Sigrid Hecht, Chefin des Immobilienverwalters KOE, sehr deutlich: Die Trauerhalle bleibe mindestens bis Anfang 2021 gesperrt. „Das hat ein Gutachter entschieden.“ Seit längerer Zeit sei eine Sanierung geplant gewesen, bei den Untersuchungen hätten Fachleute dann eine erschreckende Entdeckung gemacht: „Die Aufhängung für das gesamte Gips-Gewölbe ist marode.“ Erste Teile, so berichten Zeugen, seien bereits abgestürzt.

Dazu mehr: Bestatter aus Rostock setzt auf Festpreise und Rundum-Sorglos-Pakete

„Aus Sicherheitsgründen haben wir die Halle sofort gesperrt“, sagt Hecht. Die Sanierung werde um die 300 000 Euro kosten – wenn nicht noch weitere Schäden entdeckt werden. Zu Alternativen für Trauerfeiern im Trockenen kann Hecht nichts sagen: „Das ist Aufgabe der Friedhofsverwaltung.“

Von Andreas Meyer