„Einer der modernsten Großmärkte in MV“: Neuer Handelshof feiert Richtfest

Das Gebäude steht: Der neue Handelshof an der Timmermannsstrat im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf nimmt weiter Form an. Am Mittwoch feierte das Unternehmen gemeinsam mit Gästen aus Wirtschaft und Politik Richtfest. „Das wird einer der modernsten Großmärkte in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Udo Bernecker, Geschäftsführer der Handelshof-Gruppe aus Köln. Das Investitionsvolumen beträgt 22 Millionen Euro. Die Eröffnung des 9000 Quadratmeter großen Gebäudes ist für den 14. April 2020 geplant.

Ein Hingucker im Neubau wird der „Boulevard der Frische“: Durch eine riesige Glasfront am Eingangsbereich sollen Besucher zukünftig Obst, Gemüse und Fisch im Markt sehen können. Auch gibt es ein Tiefkühllager mit 580 Palettenplätzen. Für die Anlieferung der frischen Waren sind an der Rückseite des Gebäudes sieben Rampen vorgesehen. „Die Lkw setzen hier direkt an der Fassade an und die Ware kann ohne Verluste in der Kühlkette gelagert werden“, sagt Bernecker. Auch gibt es einen Extra-Raum für die Reinigung der Transportmittel.

In Broderstorf an Grenzen gestoßen

Doch nicht nur die Verkaufsfläche wird verbessert, der neue Großmarkt soll auch nachhaltiger und umweltfreundlicher sein. „Wir setzen auf die neusten Heiz- und Kühltechniken, um die CO2-Emissionen zu reduzieren“, betont der Geschäftsführer. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Auch sollen 30 bis 40 Bäume gepflanzt werden und der Parkplatz mit rund 150 Stellflächen erhält zehn Schnellladestationen für Elektroautos.

An seinem bisherigen Standort in Broderstorf ( Landkreis Rostock) ist der Handelshof baulich bedingt an Grenzen gestoßen. Kurze Wege und eine moderne Logistik sollen im Neubau in Rostock nun die Zukunft sichern. „Die Zeitspanne wird für uns immer kürzer. Die Gastronomen geben inzwischen nachts eine Online-Bestellung auf und wollen schon am Vormittag ihre frischen Waren haben. Diese wollen wir dann auch liefern können“, sagt Bernecker.

Lob von Dehoga und OB

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, hebt den Daumen: „Es ist wichtig, dass große Player wie der Handelshof bei uns im Land bleiben.“ Metro zum Beispiel habe MV komplett den Rücken gekehrt. Positiv sei auch, dass der Handelshof sein Lieferangebot ausbauen wolle, so Schwarz.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) freut sich darüber, dass die Gewerbesteuern aus dem Geschäft statt an den Landkreis nun an die Hansestadt fließen. Geholfen bei der Ansiedlung haben die Wirtschaftsförderer von Rostock Business. Gleichzeitig lobt Madsen den Nachhaltigkeitsgedanken des Unternehmens. „Der neue Markt hat eine sehr hohe Qualität, ist sehr modern und zukunftsweisend“, so der OB.

Zahl der Mitarbeiter soll steigen

Künftig sollen 120 Mitarbeiter in dem Großmarkt tätig sein. „Wir wollen die Zahl dann auf 140 steigern“, sagt Holger Wulff, Geschäftsleiter des Handelshofs in Rostock. Insgesamt beschäftigt die Gruppe deutschlandweit mehr als 2500 Mitarbeiter in 16 Großmärkten und hat bis zu 80 000 Artikel im Sortiment. Zwei weitere Großmärkte kommen ab Januar hinzu.

Einkaufen darf im Handelshof jeder, der einen Gewerbeschein hat, Freiberufler ist oder einen Vereinsregisterauszug vorweisen kann. Die Hauptkunden kommen aus Gastronomie, Hotellerie, Handel und Gewerbe. Der Rostocker Handelshof beliefert nach eigenen Angaben 800 gastronomische Betriebe und hat rund 8000 Abhol-Kunden.

