Rostock-Sievershagen

Ines Brech kann sich nicht entscheiden: Kaputzenjacke, Trikot, Tasse oder doch lieber die Brettspiele-Sammlung? Eins weiß sie aber ganz genau. Es muss vom F.C. Hansa Rostock sein.

Im neuen Fanshop im Ostseepark in Sievershagen findet sie alles was das Hansa-Herz ihres Neffen und Schwiegersohns höher schlagen lässt. „Ich komm nochmal mit meiner Tochter wieder“, sagt die 51-Jährige und lacht. Meist kauft sie Gutscheine: „Da kann ich nichts mit verkehrt machen.“

Traumjob im Hansa-Shop

Als Hansa-Fan im Fanshop seines Vereins arbeiten, wer kann das schon von sich behaupten? Für Christian Lehmann ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. „Mich hier zu bewerben, war für mich eine Herz-Entscheidung“, sagt der 38-Jährige stolz, für den nun das Hansa-Trikot Arbeitsbekleidung geworden ist. Und es habe auch sofort geklappt, freut sich der Rostocker.

Jetzt verkauft er in dem 75 Quadratmeter großen Geschäft von Fußbällen und Pullovern sowie Bettwäsche über Regenschirmen und Schals bis hin zu Kugelschreibern, Pins und LED-Lichtern mit Hansa-Kogge – alles was ein eingefleischter Hansa-Fan so braucht. „Zu Weihnachten geht eigentlich alles gut“, sagt Lehmann. Besonders beliebt seien aber Trikots mit eigenem Namen und eigener Zahl – sogenannte Individualflocks. „Das schenken Großeltern gern ihren Enkelkindern“, weiß Lehmann.

Bettina Schmidt hat gerade einen Kugelschreiber für ihren Enkelsohn gekauft. „Er ist ein eingefleischter Hansa-Fan“, sagt sie. Sie ist Stammkundin und freut sich, dass nun auch hier am Stadtrand von Rostock ein Fan-Shop eröffnet wurde.

Gabi Stabel arbeitet ebenfalls im Fanshop im Ostseepark. „Ich bin jetzt schon die dritte Saison bei Hansa“, sagt die 44-Jährige stolz. Vorher war sie im Ost-Container direkt am Ostseestadion und hat dort Fan-Artikel während der Spiele verkauft. Seit der Eröffnung – am 21. November – ist sie nun hier. Von den Hansa-Anhängern schwärmt sie: „Das sind ganz tolle Fans. Das macht richtig Spaß.“ Besonders gefragt sind ihrer Erfahrung nach Schals und Mützen. „Die gehen immer“, sagt Stapel.

Schwarzer Fußball ist bei Kindern der Renner

Auch Christian Lehmann macht es hier im Shop richtig Spaß. Trikots zusammenlegen gehört zwar nicht zu seinen Lieblingsaufgaben, aber Kunden beraten, Tickets verkaufen und die vielen blau-weißen Fan-Artikel anspruchsvoll präsentieren schon. „Hier mit den Kunden gibt es viele schöne Momente. Etwa wenn man die Oma berät, die Stutzen für ihren Enkel sucht und sie dann zufrieden wieder mit ihrem Geschenk das Geschäft verlässt“, sagt Lehmann. Er selbst hat sich auch gerade mit einem neuen Pullover von seinem Lieblingsverein eingedeckt: ein graues Sweatshirt mit fünf großen Buchstaben – Hansa.

„16 Jahre habe ich in Hamburg gelebt, aber selbst da habe ich die Hansa-Fahne hochgehalten“, sagt der gelernte Kaufmann im Einzelhandel. Dass er selbst mal in einem Geschäft des F.C. Hansa im Verkauf stehen würde, hätte er nicht gedacht. Bei den Kindern ist gerade der schwarze Fußball „Bolzplatz“ total angesagt, sagt Lehmann. Bei den Frauen, die Oberteile mit Anker und Schriftzug aus Pailletten. Für die jüngsten Fans gebe es Strampler und Schnuller –natürlich alles in blau-weiß.

In Rostock gibt es nun mit Sievershagen insgesamt drei Fanshops des traditionsreichen Fussballvereins: In der Innenstadt an der Breiten Straße sowie im Einkaufscenter KTC an der Kröpeliner Straße. Außerdem werden in Rövershagen in Karls Erlebnis-Dorf ebenfalls Hansa-Artikel angeboten.

Von Stefanie Adomeit