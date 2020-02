Neuer Kantinenchef: „Ich mache die OZ-Kantine zu einer Kult-Kantine“

Rostock

Entertainer, Koch und Manager: Bernd Niemann ist ein echtes Multitalent. Der 60-Jährige ist in der Hansestadt nicht nur als DJ Bernd bekannt, sondern auch als Betreiber der Kantine und Eventlocation My Life in den Räumen der ehemaligen Storchenbar (Steinstraße 6). Viele Projekte hat er in seinem Leben schon verwirklicht. Nun steht das Letzte an: „Ich mache die OZ-Kantine zu einer Kult-Kantine“, ist der gebürtige Rostocker überzeugt.

Direkt im Anschluss an die zehnte Klasse begann Niemann die Lehre zum Koch. „Der Beruf war von Anfang an meine Leidenschaft“, berichtet er und fügt stolz hinzu: „Ich war der erste Lehrling in Rostock, der die Prüfung zum Thema ‚Kalte Küche‘ mit eins abgeschlossen hat.“ Das war damals im Ratskeller, ehe er 1979 zur Armee einberufen wurde. Doch auch dort blieb er seinem Beruf treu und wurde in drei Jahren zum Kochsmaat bei der Marine. Danach ging es für Niemann steil bergauf: Bei der Militär-Handelsorganisation der Nationalen Volksarmee (NVA) in Rostock wurde er nach einem halben Jahr zum Küchen-, kurz darauf zum Gaststättenleiter. „Mein Vorteil war, dass ich bereits in der Ausbildung Topgastronomen über die Schultern schauen konnte“, meint der leidenschaftliche Koch.

Lebensprojekt wurde zur Mammutaufgabe

Nach der Wende kam auch der Umbruch für Niemann: Mit einem familiengeführten Kantinenbetrieb machte er sich in der Rosa-Luxemburg-Straße in Rostock erstmals selbstständig. Doch sein großes Lebensprojekt, wie er sagt, nahm er erst 1999 in Angriff: den Gasthof Zur Eiche in Kessin. „Wir waren nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Pension samt Bowlingbahn. Viele Events haben wir dort veranstaltet“, schwärmt der Hobby-Entertainer. Die „Eiche“ sei Kult geworden. Doch private Querelen führten nach einigen Jahren dazu, dass die Familie der Mammutaufgabe nicht mehr gewachsen war. Dazu kamen gesundheitliche Probleme, die Niemann 2011 zu einer beruflichen Pause zwangen.

Mehr lesen: Mittagspause in Rostocks Innenstadt: In diesen 10 Kantinen können Sie schlemmen

Moderne Kantine: Show-Cooking und Monitore

Doch der Rostocker konnte es nicht lassen: Schon 2013 baute er nicht nur mit, sondern auch für seinen Sohn Enrico die Kantine Kröpikeller inmitten der Fußgängerzone auf. Inspirieren ließ er sich dabei von einem Konzept, das er auf Zypern kennenlernte: „In dem Club, in dem ich kurzzeitig im Entertainment-Bereich gearbeitet habe, setzte man auf Show-Cooking und die Präsentation des Essens auf Bildschirmen.“ So wurde die Kantine also mit einem offenen Kochbereich und Monitoren ausgestattet. „Man muss ja mit der Zeit gehen“, meint Niemann.

Kulinarische Inspiration aus aller Welt

Auch in Sachen Esskultur dürfe man nicht stehen bleiben, ist sich der Geschäftsmann sicher. Neben typischer Hausmannskost wie Jägerschnitzel und Königsberger Klopsen, die der Renner sei, setzt er auf kulinarische Einflüsse aus der ganzen Welt. „Frische, regionale Zutaten und ein ansprechendes Arrangement auf dem Teller gehören aber ebenso dazu“, betont der 60-Jährige. Auf privaten Reisen durch Europa, Afrika, die USA und den arabischen Raum habe der Koch zahlreiche Ideen gesammelt und sein Wissen in Sachen Kulinarik stetig erweitert. „Der Hintergedanke meiner Urlaube war immer das Essen“, gibt er schmunzelnd zu.

Beruf und Hobby vereint

Das Konzept des Kröpikellers setzte Niemann 2018 schließlich in seinem eigenen Laden My Life erneut um. „Hier konnte ich meine beiden Leidenschaften vereinen: Das Kochen und das Entertainment“, freut er sich. Unter der Woche als Kantine genutzt, dienen ihm die Räumlichkeiten am Wochenende als Eventlocation. Schon seit seiner Jugend legt der Rostocker als DJ Bernd auf – heute Musik der letzten 60 Jahre. „Einmal im Monat findet dort zum Beispiel eine Ü-40-Party statt. Das bleibt so beibehalten, auch wenn die Kantine in die OZ umzieht“, erzählt Niemann. Die Eventlocation, die man am Wochenende für Feiern mieten kann, müsse lediglich wegen Renovierungsarbeiten ein paar Monate geschlossen werden.

Mit neuen Ideen zur Kult-Kantine

Neben einer komplett neuen Ausstattung von Tabletts bis Kochgeschirr hat Niemann auch in einen Umbau der OZ-Kantine investiert: „Es gibt wie im alten My Life einen offenen Kochbereich, so dass die Gäste zusehen können, wie wir das Essen zubereiten.“ Natürlich dürfen auch die Monitore zur Essensansicht nicht fehlen. Doch der Hobby-Entertainer hat noch weitere Pläne: „Ich möchte wieder kulturelles Leben in den Saal bringen und vielleicht zwei bis dreimal im Jahr eine Oldie-Party veranstalten.“ Die Räumlichkeiten seien dafür wie geschaffen und verkehrstechnisch gut gelegen.

Damit aber noch nicht genug: Aus Philadelphia habe er die Idee mitgebracht, ein Mittagsbüfett anzubieten. Anstatt dass man sich für eines der drei festen Gerichte entscheiden muss, soll man die Chance haben, alles probieren zu können. Dann natürlich mit noch mehr Auswahl. „Geplant ist, dass ich das ab April erst mal einmal wöchentlich ausprobieren werde. Wenn es gut läuft, stelle ich ganz darauf um“, erzählt Niemann. My Life wäre die erste Kantine, die so etwas anbietet und so vielleicht Kult wird.

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Maria Baumgärtel