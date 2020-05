Rostock

Gebratener Fisch, der aus der Pfanne an Bord und auf den Teller springt, ohne dass man dafür einen Finger rühren oder einen Fuß an Land setzen müsste – bei der Aussicht auf solch einen Leckerbissen dürften Angler und Freizeitskipper gleichermaßen anbeißen.

Was ein bisschen nach Schlaraffenland klingt, ist die neuste Geschäftsidee von Robert Thömmes (40). Der Gastronom eröffnet Rostocks ersten Drive-in für Boote – ein Dock-an gewissermaßen. Die Idee: Segler und Motorbootfahrer sollen längs an sein Restaurant „Otto’s Hafenbar“ andocken und sich Speisen und Getränke über die Reling reichen lassen.

Was Küchenchefin Sabine Pelzer zubereitet, können sich Gäste an Bord ihrer Boote servieren lassen. Quelle: privat

„Mit dem Angebot wollen wir den Stadthafen weiter beleben. Hier schlummert noch viel Potenzial“, erklärt Robert Thömmes. Schlemmen auf dem Strom mit Rundumblick auf den Stadthafen und Gehlsdorf – das ist bei ihm seit 2017 möglich. Damals hat Robert Thömmes mit seinem schwimmenden Restaurant am Anleger Kabutzenhof festgemacht.

Bislang enterten Gäste das „Otto’s“ vom Kai aus über einen Steg. Nun sollen sie auch auf dem Wasserweg auf einen Abstecher vorbeikommen können. Fender am Restaurant-Rumpf sorgen dafür, dass hungrige Anleger dabei nicht Schiffbruch erleiden.

Kreative Kulinarik in der Corona-Krise

Kurs auf's Mittagessen: Gäste können das "Otto's" nun auch vom Wasser aus entern. Quelle: privat

Speisen und Getränke reicht die „Otto’s“-Crew vom Fenster des Veranstaltungsraumes im Restaurantschiffsrumpf aus. Dass hier nicht nur Nussschalen andocken können, hätten seine Gäste im vergangenen Jahr erlebt: Als während der Hanse Sail der Dreimaster „ Loth Loriën“ festmachte, „war das für alle ein Highlight“, sagt Robert Thömmes.

Der Hafenbar-Chef ist nicht der einzige Wirt, der mit kreativen Angeboten Gäste ködern möchte und angespornt von der Corona-Krise einen neuen Kurs einschlägt. Damit alle, die während des Lockdowns am Warnowufer flanierten, einen Happen zu Essen bekommen, hatte das Staalrock-Café die „Pierbox“ ausgereicht. Das Mitnehm-Picknick mit Snacks, Kaltgetränk und Sonnenliege ist auch nach dem Neustart der Gastrobranche weiterhin zu haben.

Am Kai der Haedgehalbinsel ist Mitte Mai die Sommerlounge „Rost Dock“ in die neue Saison gestartet. Zwischen Palmen und Seecontainern bekommen Gäste neben Speisen auch Spielzeug geboten: Sportgeräte wie Pedalos, aber auch Kubb-Equipment und Straßenkreide können ausgeliehen werden. Zudem sollen regelmäßig Ausstellungen und kleine Livekonzerte stattfinden.

Neu in Rostocks Stadthafen: Drinks und Snacks aus Pierboxen und Seecontainern

Auf Erlebnisgastronomie setzt auch Robert Thömmes. Noch herrscht, was das angeht, Flaute. Veranstaltungen und Brunch finden an Bord vorerst nicht statt. Doch für den Herbst hat der Gastronom Auftragskiller angeheuert, damit diese seinen Gästen auf Bestellung Mord servieren – beim Krimi-Dinner am 10. Oktober. Mit seinem Boots-Drive-in will er dagegen ab sofort durchstarten.

Mahlzeit! Robert und Paul Szuszinski von Arona Yachting lassen sich ihr Essen an Bord schmecken. Quelle: privat

Appetit auf seine Gerichte sollen sich beim Schunkeln über die Warnowwellen auch jene holen können, die kein eigenes Boot besitzen: „Otto’s“-Chef Robert Thömmes macht mit Robert und Paul Szuszinski gemeinsame Sache. Die Brüder betreiben das Charterunternehmen Arona Yachtings und bieten Hafenrundfahrten für Genießer an.

Mit der historischen Motoryacht „ Arona“ oder dem Holzboot „Flodde Lodde“ tuckern Hochzeitspaare, Junggesellen und Seebären aller Art dem Sonnenuntergang entgegen. Dabei können sie Gin verkosten oder Herzhaftes vom Bordgrill schnabulieren. Wer dabei Lust auf mehr bekommt, wird anschließend bei „Otto’s“ abgesetzt und bekommt dort Candlelight-Dinner oder À-la-Carte-Essen kredenzt.

Klarschiff für Urlaubsgäste

Fischgerichte und Co. auf dem eigenen Boot genießen, ohne dafür einen Finger rühren zu müssen? Das Restaurant "Otto's" macht's möglich. Quelle: privat

Die Zwangspause durch Corona hat er genutzt, um im schwimmenden Restaurant klar Schiff zu machen: Es wurde gefliest und gemalert, im Gastraum wurden neue Trennwände aufgebaut. Rein wirtschaftlich gesehen war der Lockdown jedoch ein Schlag in die Magengrube. „Die vergangenen Wochen haben richtig wehgetan“, sagt Thömmes. Und auch jetzt, zwei Wochen nach dem Neustart in der Gastronomie, laufe das Geschäft schleppend.

„Unsere Hoffnungen ruhen auf Pfingsten, wenn die Urlauber wieder in MV einreisen dürfen. Dann lassen sich vielleicht auch die Rostocker mitreißen und gehen wieder öfter ins Restaurant“, sagt Robert Thömmes. Einen verlockenden Köder hat er mit dem Boots-Drive-in ausgeworfen.

Von Antje Bernstein