Rostock

Auch wenn er aus seinem neuen Büro in der Schillingallee weder die Stadien noch die Schwimmhalle sehen kann – den Rostocker Sport hat Heiko Lex fest im Blick. Und das sogar hauptberuflich. Denn seit Anfang Januar ist der 41-Jährige der neue Leiter des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt der Hansestadt. „Die Aufgabe hat mich gereizt, weil man dabei viel für den Sport in Rostock erreichen kann“, erklärt er nur wenige Tage nach dem Start.

Zuletzt hat Lex rund anderthalb Jahre lang den Bereich Hochschulsport an der Universität Rostock geleitet. Bekanntes Terrain, schließlich hat er einst selbst dort studiert – und zwar Sport und Arbeit/Wirtschaft/Technik auf Lehramt für Gymnasien.

„Schulturnhallenluft hab ich aber nur kurz geschnuppert“, so Heiko Lex augenzwinkernd. Schließlich zog es ihn dann erst einmal für rund zehn Jahre nach Bielefeld, wo er ein Masterstudium absolvierte und anschließend promovierte. „Aber mir war immer klar, dass ich zurück nach Rostock will“, erklärt der gebürtige Hansestädter, der in Warnemünde aufgewachsen ist.

Spitzensport braucht mehr Platz

Während seiner Zeit an den beiden Universitäten hat Heiko Lex intensiv geforscht und die Ergebnisse auch veröffentlicht, unter anderem zu Einflüssen auf die Leistung von Fußball-Schiedsrichtern und zur Gesundheit in der Lehrerausbildung. „Jetzt wird in diesem Bereich aber wohl nicht mehr viel dazukommen“, blickt Lex voraus. Schließlich warten nun ganz praktische Entscheidungen und langfristige Planungen auf ihn.

Schon der Einstieg ins neue Amt war ereignisreich. Schließlich gab es zuletzt öffentliche Diskussionen um fehlende Wettkampfzeiten für die Handballer von Empor Rostock in der Stadthalle. Heiko Lex saß bei zwei Terminen aller Beteiligten mit am Tisch.

„Durch Vermittlung ist es gelungen, dass wir nun für die kommenden Spielzeiten erst einmal eine Lösung für alle Beteiligten gefunden haben“, bilanziert er. Dennoch sei es keine auf Dauer, weshalb Lex erklärt: „Für den Spitzensport brauchen wir dringend noch Hallenzeiten.“

Dazu zähle auch eine verbindliche Perspektive, bis die von vielen ersehnte neue Halle der Ostseesparkasse (Ospa) in der Nähe des Hauptbahnhofes fertig wird. Eine Nutzung der Hanse-Messe für den Sport hält der neue Amtsleiter für denkbar. „Zumindest was den Wettkampfbereich angeht, sollten wir das prüfen. Training wird dort aber sicher nicht möglich sein“, blickt er voraus.

Fiete-Reder-Halle ist ein „Sorgenkind“

Was die Ausstattung an Hallen und Freianlagen für den Breitensport angeht, sieht Heiko Lex die Hansestadt gut aufgestellt. „Wichtig wäre aber, dass wir die Ospa-Arena für den Sport erhalten können.“ Gerade seien vom Eigentümer und von der Hansestadt Gutachten zum Wert des Komplexes erstellt worden, die allerdings differieren. Wie es ausgeht und ob die Stadt die Halle kauft, sei derzeit noch nicht final geklärt.

„Ein wirkliches Sorgenkind ist für mich aber eher die Fiete-Reder-Halle in Marienehe“, sagt Heiko Lex. „Seit ich als Kind dort gespielt habe, hat sich am baulichen Zustand kaum etwas geändert“, bilanziert er. Das müsse dringend angegangen werden.

Einen weiteren Freiluft-Trainingsbereich, der auf Sanierung wartet, kennt Heiko Lex noch aus seinem letzten Job. „Das Gelände am Waldessaum, das für die Sportlehrerausbildung genutzt wird, müsste dringend erneuert werden.“ Das sei zwar vorrangig eine Landesaufgabe, aber vielleicht könne die Stadt den Bedarf nochmals verdeutlichen und am Ende auch profitieren.

„Denn die angehenden Lehrer müssen zum Teil schon auf unsere Anlagen wie das Leichtathletikstadion ausweichen“, weiß der Rostocker. Wenn das Gelände am Waldessaum in Ordnung wäre, gäbe es wieder mehr Luft im Stadion. „Und wir könnten vielleicht zusätzlich den Waldessaum auch mit nutzen. Denn niemand hat etwas davon, wenn Sportanlagen zeitweise leer sind.“

Trotz Neubau: Eishalle soll erhalten bleiben

Zum Aufgabenbereich des neuen Sportamtsleiters gehört auch eines von Rostocks teuersten Vorhaben – der Bau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle „Was wir vor allem brauchen, sind Wasserzeiten“, sagt er. „Schon jetzt haben wir in der Neptun-Schwimmhalle nicht eine Viertelstunde freie Kapazität am Tag.“ Zudem hätte die Halle nur sechs 50-Meter-Bahnen. Für internationale Wettkämpfe brauche es aber acht.

Das allein sei aber nicht der Grund für den nötigen Neubau. „Es geht auch um Zeiten für Freizeitsportler und vor allem für das Schulschwimmen.“ Welche der zuletzt besprochenen Neubauvarianten mal in Rostock realisiert wird – all das wird Heiko Lex nun dienstlich eng begleiten.

Eines steht für ihn aber jetzt schon fest: „Die derzeitige Eishalle sollten wir auf jeden Fall erhalten. Schließlich hat sie erst eine neue Kühlanlage, also quasi ein neues Herz bekommen.“

Selbst als Trainer und im Ehrenamt aktiv

Die Leidenschaft für Sport hört bei Heiko Lex übrigens nicht mit der Arbeitszeit auf. Der Familienvater ist natürlich auch selbst aktiv, hat einen Schwimm- sowie den Skilehrerschein.

„Ganz persönlich liegen mir aber die Ballsportarten schon am meisten“, sagt der 41-Jährige, der auch den Fußball-Trainerschein hat und zum Vorstand des Landesfußballverbandes gehört. Dadurch kennt Heiko Lex auch einen weiteren Teil seines neuen Jobs bei der Stadt ganz genau: Schließlich gehört auch das Ehrenamt mit in seinen Zuständigkeitsbereich.

Von Claudia Labude-Gericke