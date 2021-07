Rostock

Mit etwa 20-minütiger Verspätung fährt der Urlaubsexpress „UEX 1879“ am Samstagmorgen um kurz nach 9 Uhr in den Bahnhof Rostock-Kassebohm ein. Die Türen des Zuges der privaten Eisenbahngesellschaft „Train4You“ aus Köln öffnen sich und sechs Passagiere steigen aus.

Sie sind die ersten, die die neue Sommer-Nachtzuglinie zwischen Lörrach in Badem-Württemberg über Basel (Schweiz), Frankfurt am Main, Hannover und Hamburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Bevor der Zug seine Endstation in Binz auf Rügen erreicht, wird in Schwerin, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Prora gehalten.

„Mensch, ist das kalt in Rostock“, sagt Sieglinde Gerike lachend, während sie aus dem Zug steigt. Die 70-jährige Rostockerin hat die vergangenen Wochen bei ihrer Tochter in Basel verbracht und ist nun mit ihr zusammen wieder zurück in die Hansestadt gefahren. „Das ist schon ein bisschen anstrengend, so lange unterwegs zu sein“, sagt Tochter Melanie Gerike müde.

Pünktlich um 20.06 Uhr hatte der Express am Vorabend Basel verlassen. „Aber es ist für uns beide eine unkomplizierte und vergleichsweise schnelle Möglichkeit, uns gegenseitig zu besuchen“, sagt die 45-Jährige. Das Wochenende wird die gebürtige Rostockerin bei ihrer Mutter verbringen, anschließend geht es wieder mit dem Zug zurück in den Süden.

Der Nachtzug im Bahnhof von Rostock-Kassebohm. Quelle: Martin Börner

500 Passagiere auf der ersten Fahrt

Niko Maedge, Geschäftsführer von „Train4you“, ist zufrieden mit dem Start. „Die Gäste sind alle sehr entspannt“, sagt er. „Die Atmosphäre war sehr angenehm.“ Einzig die kleine Verspätung sei ärgerlich – zumal diese erst spät aufkam. „Wir sind pünktlich aus Hannover los, aber in Hamburg kam es zu Verzögerungen.“ Der Grund: Bis nach Hamburg verkehrt der Zug als Autozug, die entsprechenden Waggons mussten in der Großstadt noch abgekoppelt werden.

Insgesamt seien bei der ersten Fahrt 500 Passagiere an Bord gewesen – viele von ihnen seien jedoch nur bis Hamburg mitgefahren. „Ansonsten sind die Buchungen sehr Rügen-lastig“, so der Geschäftsführer. Auch Stralsund sei ein Drehkreuz.

Niko Maedge, Geschäftsführer von „Train4you“ Quelle: Martin Börner

Bereicherung für Tourismus

Katrin Hackbarth, Sprecherin des Landestourismusverbands, freut sich über die neue Verbindung. „Durch die Pandemie sind die Gästezahlen eingebrochen und wir freuen uns, dass das Geschäft nun wieder Fahrt aufnehmen kann“, sagt sie. Die Schweiz sei der wichtigste Quermarkt der Branche in MV – rund 160.000 Übernachtungen wurden 2019 im Nordosten verzeichnet.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm sieht im Urlaubsexpress eine Bereicherung für den Tourismus. „Ich freue mich, dass es den Gästen jetzt einfacher gemacht wird, zu uns an die Küste zu kommen“, sagt er. Zudem sei diese Art zu reisen ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigem Tourismus.

Dem stimmt Holger Matthäus (Grüne), Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau, zu. „Wenn wir sagen, dass wir Kurzstreckenflüge vermeiden wollen, müssen wir vernünftige Alternativen schaffen. Das hier ist eine richtig gute Alternative.“ Mit Sack und Pack und der gesamten Familie ohne Umsteigen das Ziel erreichen – der Senator glaubt, dass das Angebot gut genutzt werden wird. Er hofft, dass Rostock irgendwann Teil eines internationalen Fernverkehrnetzes wird.

Netz soll weiter ausgebaut werden

Mit den Worten „An Rostock fährt man nicht vorbei“ hatte er sich für einen Haltepunkt in Rostock eingesetzt. Anfang des Jahres wurde Kritik der Eisenbahngewerkschaft laut, dass auf dem Weg nach Binz kein Zwischenstopp in der größten Stadt des Landes eingeplant worden war. Planungen des Anbieters wurden insofern erschwert, dass der Rostocker Hauptbahnhof ein Kopfbahnhof sei, der mehr Rangieraufwand erfordert.

In dieser Saison wird zunächst Rostock-Kassebohm angefahren. Ab 2022 soll es direkt an den Hauptbahnhof gehen. „Wir sind dran, den Markt weiter zu prüfen“, sagt „Train4you“-Geschäftsführer Maedge.

Im Schlaf an die Ostsee

Passagier Oswald Hasselmann (63) aus St. Gallen Quelle: Martin Börner

Nach einem kurzen Aufenthalt in Kassebohm setzt der Urlaubsexpress seine Reise fort. Oswald Hasselmann fährt noch eine Station weiter. „Ich habe bis Ribnitz-Damgarten gebucht“, sagt der Schweizer aus St. Gallen. Er ist begeistert von dem neuen Angebot. „Es ist sehr bequem. Mit dem Auto wäre mir das zu anstrengend.“

Der 63-Jährige ist zu einer Geburtstagsfeier in der Region eingeladen. Zukünftig möchte er öfter Urlaub im Norden machen. „Ich bin viel zu selten hier – aber nun kommt man ja im Schlaf an die Ostsee.“

Von Katharina Ahlers