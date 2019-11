Neuer Nahverkehrsplan: Rostocker diskutieren über Bus und Bahn

Stadtmitte

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist am Mittwoch nicht dabei gewesen beim ersten Bürgerforum zum neuen Nahverkehrsplan für Stadt und Landkreis. Er hat ja zuletzt in Frage gestellt, ob die Straßenbahn das richtige Verkehrsmittel für die Zukunft ist – und eine Millionen-Investition zunächst auf Eis gelegt. Doch vor rund 100 Besuchern im Rathaus stellt Nahverkehrs-Gutachter Mathias Schmechtig aus Kassel gleich zu Beginn fest: „Die Straßenbahn ist schon 100 Jahre alt und trotzdem für die großen Städte noch immer das modernste, beste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel.“

Auch Rostocks Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) betont: „Trotz aller Diskussionen: Das Rückgrat unseres öffentlichen Nahverkehrs ist weiterhin die Schiene.“ Die Bürger im Rathaus haben dazu auch schon ein paar Ideen. Sie fordern, Gehlsdorf über die Linie eins anzubinden und die Straßenbahn über den Mühlendamm bis nach Roggentin fahren zu lassen.

Lob für Rostocks Bahnen

Gutachter Schmechtig lobt grundsätzlich das Straßenbahnsystem in Rostock: „Es hat eine gute Flächenabdeckung und alle einwohnerstarken Stadtteile werden erreicht.“ Auch seien die Straßenbahnen sehr komfortabel mit vielen Türen und viel Platz, gerade für Rollstuhlfahrer. „Zu den Stärken Rostocks gehört auch das leistungsfähige S-Bahn-System mit einem dichten Takt“, sagt der Experte.

Doch es gibt auch Schwächen: „Der Busverkehr ist unpünktlich und unzuverlässig, weil er durch den zunehmenden Autoverkehr gebremst wird“, so Schmechtig. Auch werden die Park-and-Ride-Angebote zu wenig angenommen. Und am Hauptbahnhof fehlt ein Fahrradparkhaus.

Job-Ticket für alle Unternehmen gefordert

Der Gutachter zeigt ein paar generelle Tendenzen in Deutschland auf: „Die Mobilität ist leicht gesunken.“ Gerade die Unter-30-Jährigen seien weniger unterwegs, was an der Digitalisierung und Smartphonisierung liege. Auch fahren die jungen Menschen weniger Auto – die Senioren dafür aber umso mehr. „Gerade bei den älteren Damen ist der Anteil der Führerscheinbesitzer gestiegen“, so Schmechtig. Dies alles müsse beim neuen Nahverkehrsplan berücksichtigt werden.

Ein großes Thema ist der Pendlerverkehr: Jens Höppner, Verkehrsexperte der Industrie- und Handelskammer, fordert ein Job-Ticket für alle Unternehmen. „Bisher gilt es nur für Firmen ab 20 teilnehmenden Mitarbeitern.“ Doch 71 Prozent der Betriebe in Rostock haben lediglich ein bis fünf Beschäftigte. Für den Landkreis Rostock wünschen sich die Bürger generell einen höheren Takt und mehr S-Bahn-Linien. Auch könnte die Tarifgestaltung verbessert werden.

Weitere Foren geplant

Im Südwesten der Stadt wünschen sich die Besucher im Rathaus eine bessere Anbindung zum Ostsee Park und ein Straßenbahnausbau bis ins Umland. Defizite sehen sie bei der Barrierefreiheit der Bushaltestellen. Mini-Applaus brandet im Publikum auf, als Kritik an der geplanten Brücke nach Gehlsdorf geübt wird. Stattdessen soll der Fährverkehr ausgebaut werden, so eine Forderung.

Die Bürger haben ihre Meinungen auf Zettel geschrieben und an Pinnwände gehängt, die von der Stadtverwaltung nun ausgewertet werden. Weitere Bürgerforen sollen folgen. Informationen gibt es unter www.unser-nahverkehr.de.

